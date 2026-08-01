4663 今日价格

4663 (4663) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 28.64%。当前 4663 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 4663。

4663 目前市值在 $ 179,261 排名第 #-，流通供应量为 1.00B 4663。过去 24 小时内，4663 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00789165，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，4663 在过去一小时内波动了 -1.56%，过去7 天内波动了 -13.07%。过去一天，总交易量达到 $ 7.08K。

4663（4663）市场信息

市值 $ 179.26K$ 179.26K $ 179.26K 成交量（24H） $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K 完全稀释市值 $ 179.26K$ 179.26K $ 179.26K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

4663 的当前市值为 $ 179.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.08K。4663 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 179.26K。