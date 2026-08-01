0xDirectPing 价格 (0XDP)
0xDirectPing (0XDP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.37%。当前 0XDP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 0XDP。
0xDirectPing 目前市值在 $ 22,471 排名第 #-，流通供应量为 100.00B 0XDP。过去 24 小时内，0XDP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，0XDP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.32%。过去一天，总交易量达到 --。
0xDirectPing 的当前市值为 $ 22.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。0XDP 的流通量为 100.00B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.47K。
--
+0.37%
-1.32%
-1.32%
今天内，0xDirectPing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，0xDirectPing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，0xDirectPing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，0xDirectPing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.37%
|30天
|$ 0
|+7.81%
|60天
|$ 0
|+7.17%
|90天
|--
|--
在 2040 年，0xDirectPing 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
0xDirectPing 的实时价格是多少？
0xDirectPing 目前的交易价格为 ¥，过去 24 小时价格变动 0.37%。此实时数据反映了多个现货市场的综合数据。
0XDP 今天的波动性如何？
0XDP 过去 24 小时的价格波动率为 --%。波动性越高，价格变化越快；波动性越低，价格越稳定。
0xDirectPing 的 24 小时交易区间是多少？
该代币的价格在 ¥（最低价）和 ¥（最高价）之间波动。交易者通常使用此数据来评估每日市场动能和强度。
0XDP 的交易量是多少？
在过去 24 小时内，0XDP 的交易量累计达到 ¥--，表明市场对该资产的参与度很高。
当前价格与历史最高价 (ATH) 和历史最低价 (ATL) 相比如何？
历史最高价为 ¥，历史最低价为 ¥。将当前价格与这些水平进行比较有助于交易者了解长期周期。
0xDirectPing 的市场流动性如何？
流动性强度以 --/100 进行评级，该评分反映了活跃交易时段的订单簿深度和执行难易程度。
0XDP 与其他 Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem 代币相比如何？
在 Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem 类别中，0XDP 表现出色，流动性达到 ¥-- 水平，且持续受到交易者的关注。
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。