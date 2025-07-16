什么是 SOGNI？一个去中心化创意 AI 超级网络

SOGNI 正以一种革命性的方式重塑创意生产与价值分配。它不仅是一个工具集合，更是一个由社区主导的 在 AI 与区块链融合浪潮中，正以一种革命性的方式重塑创意生产与价值分配。它不仅是一个工具集合，更是一个由社区主导的 DePIN （去中心化物理基础设施网络），致力于用创意 AI 打破 Web2 中央集权的内容生成体系。









在人工智能技术飞速发展的今天，AI 图像生成已成为创意产业的核心驱动力。然而，当前创意 AI 平台多由中心化巨头主导，存在内容审查、数据监控、黑盒算法等问题，艺术家难以真正拥有创作权与经济回报。同时，运行 AI 模型需复杂环境配置或昂贵硬件，对普通开发者和创作者构成门槛。





在此背景下，SOGNI 应运而生。作为全球首个专为创意 AI 设计的去中心化物理基础设施网络（DePIN），SOGNI 通过区块链技术重构算力分配模式，致力于打造一个开放、高效、隐私优先的 AI 创作生态。其愿景是让全球创作者无论身处何地，都能以低成本、零门槛的方式获取顶级算力资源，推动 AI 艺术从“精英化”走向“全民化”。













基于Base链（以太坊Layer-2）构建，通过智能合约实现算力交易的自动化匹配与结算。节点加入门槛低，个人电脑只需安装轻量级客户端即可参与贡献算力。









创作者：通过作品上传、模型微调获得代币奖励，优质内容可入选“SOGNI 典范库”，获得额外流量扶持。

开发者：可使用 Sogni SDK 开发定制化工具，并通过应用市场分成机制获得收益。

节点运营者：共享 GPU 算力可赚取 tSOGNI（测试网代币），主网上线后按 1:1 兑换为 SOGNI。









产品名称 定位 核心功能 Sogni Studio Pro 专业工作站（macOS/Win） 支持 ControlNet、LoRA 高级调参 Sogni Pocket 移动端（iOS/Android） 语音指令生成图像，支持 AR 预览 Sogni Web 浏览器端 零安装使用核心功能，集成社交分享 Sticker Bot Telegram 机器人 一键生成个性化聊天表情包













所有提示词（prompt）和图像生成记录都不会上传服务器，避免模型训练滥用和隐私泄露。SOGNI 强调“创意是私有财产”，确保每位用户拥有其生成内容的绝对控制权。









通过混合 GPU 与社区设备构建的双层网络，SOGNI 能以低于 Midjourney 50% 的成本完成同等质量的图像生成。RTX 4090 Worker 平均月收入可达 300–350 美元，极具吸引力。









SOGNI 代币持有者可通过 DAO（去中心化自治组织）参与生态决策，包括投票决定新模型接入优先级、调整算力贡献奖励比例、审批社区基金资助项目等。例如 2025 年 4 月，DAO 已通过首项提案——将 5% 的交易手续费用于支持独立艺术家。









SOGNI 设计了一种双代币系统，Spark 点数和 SOGNI Token。





Spark 点数是固定价格、不可转账，仅用于支付生成服务；SOGNI Token 是 ERC-20 加密代币，流通于 Base 链和 Etherlink；作为生态入口与参与工具，具备多重功能。









代币符号：SOGNI

总供应量：100 亿枚









SOGNI 代币发布时将按战略类别进行分配，旨在支持创作者、实现所有权去中心化并确保长期可持续性。





Sogni 储备金：28.7%

GPU 节点奖励：20.0%

团队与顾问：20.0%

创作者与开发者基金：10.0%

流动性储备：8.0%

Preseed 轮：8.0%

种子轮：3.3%

Public Sale（公开销售）：1.0%

天使轮：1.0%













持有 SOGNI 代币可解锁多种生态权益，包括：





创作者：可享渲染折扣、铸造工具、作品橱窗特权和排行榜加成；

算力提供者（Workers）：通过质押提升收益与任务优先级；

模型开发者：质押 SOGNI 可增加模型曝光与收入；

代币持有者：可参与治理提案与仲裁决策；

长期质押者：获得排队优先、Spark 奖励加成及 NFT 空投资格；

流动性提供者：质押 LP 代币，帮助稳定生态并获取奖励。









SOGNI 以其去中心化、隐私优先、经济激励平衡的创新机制，为创意 AI 领域带来了“更自由、更公平、更高效”的全新范式。它不仅为艺术家提供便捷无门槛的工具，也向算力贡献者、模型开发者及普通用户释放激励与参与感。随着 Mainnet 正式上线、流动性激活及生态扩张，SOGNI 正在搭建一个高度去中心化、人人可参与的新型创意经济体系。未来，SOGNI 有望成为创意 AI 领域的“Render + Midjourney + GitHub”的结合体，为全球创作者赋能。









