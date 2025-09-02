使用 MEXC【提币】功能，可以将您的加密资产转移至您的钱包。使用MEXC【内部转账】功能，可以实现 MEXC 站内用户与用户的转账操作，下面让我们一步步地来看具体操作流程 。 1. 如何在 Web 端进行提币 1）点击MEXC官网首⻚右上⻆【资产】，选择【提币】。 2）选择您要提现的【币种】，填写【提币地址】，选择【转账网络】和填写【提币数量】；确认无误后，点击【提交】。 註： 提币地址是指加密使用 MEXC【提币】功能，可以将您的加密资产转移至您的钱包。使用MEXC【内部转账】功能，可以实现 MEXC 站内用户与用户的转账操作，下面让我们一步步地来看具体操作流程 。 1. 如何在 Web 端进行提币 1）点击MEXC官网首⻚右上⻆【资产】，选择【提币】。 2）选择您要提现的【币种】，填写【提币地址】，选择【转账网络】和填写【提币数量】；确认无误后，点击【提交】。 註： 提币地址是指加密
新手学院/新手指南/操作指南/如何在 MEXC 上进行提币？

如何在 MEXC 上进行提币？

2025年9月2日MEXC
0m
#新手入门
使用 MEXC【提币】功能，可以将您的加密资产转移至您的钱包。使用MEXC【内部转账】功能，可以实现 MEXC 站内用户与用户的转账操作，下面让我们一步步地来看具体操作流程 。

1. 如何在 Web 端进行提币


1）点击MEXC官网首⻚右上⻆【资产】，选择【提币】。


2）选择您要提现的【币种】，填写【提币地址】，选择【转账网络】和填写【提币数量】；确认无误后，点击【提交】。


註：

提币地址是指加密货币提款地址，也称为钱包地址。这个地址是一个由一长串数字和字母组成的唯一标识，用来指示加密货币应该转移到哪个账户或钱包。

转账网络是指处理加密货币交易和转账时使用的网络。不同的加密货币可能使用不同的区块链网络，例如比特币使用的是比特币网络，以太坊使用的是以太坊网络等等。有的一个币种支持多个网络，这种情况就需要注意选择正确的网络，比如 USDT，需要注意是 ERC20 还是 TRC20 网络。错误的网络可能导致提币不到账。

提现部分币种时，需要填写 Memo。不填写 Memo 会导致提币不到账，关于 Memo 的更多详情，请您参考文章《什么是Memo/Tag》。

提币时，您需要满足最小提币数量要求。如果您的提币数量低于该要求，请补充相应的代币，直到达到最小提币数量后再发起提币。提币时需要支付对应的手续费，提币手续费可能会根据链上费用调整。

MEXC 致力于为用户提供更优质的体验。如果您发现其他平台的提币手续费更低，请提供相应的截图和网页链接反馈给在线客服。

3）发送邮件验证码并填写，填写谷歌验证码，点击【提交】。


4）等待提币成功。


2. 如何在 Web 端进行站内转账


1）点击 MEXC 官网首⻚右上⻆【资产】，选择【提币】。


2）选择您要提现的【币种】。

3）选择【MEXC 用户】，目前支持【邮箱】、【手机号码】、【MEXC UID】三种转账方式，填写接收转账的账户信息。

4）填写对应信息，填写转账数量，点击【提交】。


5）发送邮件验证码并填写，填写谷歌验证码，点击【提交】。


6）转账完成。


3. 如何在 App 端进行提币


1）点击 App 右下角【资产】。
2）点击【提币】。
3）选择提现【币种】。
4）选择提币方式【链上提币】。


5）填写【提币地址】、【选择提币网络】和填写【提币数量】，点击【确认】。
6）核对信息无误后，点击【确认提币】。
7）发送邮件验证码并填写，填写谷歌验证码，点击【确认】。
8）提现申请已提交，等待到账。


4. 如何在 App 端进行站内转账


1）点击App右下角【资产】。
2）点击【提币】。
3）选择提现【币种】。
4）选择提币方式【MEXC 转账】。


5）填写接收转账的账户信息和【数量】，然后点击【提交】。目前支持【邮箱】、【手机号码】、【UID】三种转账方式。
6）确认信息无误，点击【确认】。
7）填写邮箱验证码和谷歌验证码，然后点击【确认】。
8）转账完成。


提币注意事项


1. USDT等支持多个链的币种，提现时请您务必选择地址所对应的网络进行提现申请。

2. 如果提现币种需要填写「Memo」，请您到接收平台复制正确的「Memo」后输入，否则提现后可能造成资产丢失。

3. 如果输入地址后，⻚面提示【地址无效】，请检查地址或联系在线客服为您提供进一步帮助。

4. 每个币种收取的提币手续费均为不同，您可以在【提币】-【转账网络】（Web）/【网络】（App）中查看。

5. 您可以在提现界面看到对应币种的【提现手续费】。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

相关文章

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是 MEXC 理财

什么是 MEXC 理财

1. 什么是 MEXC 理财MEXC 理财是 MEXC 推出的帮助用户发现多种持币产品机会的一站式服务平台，涵盖活期理财、定期理财与链上赚币等多种产品，致力于为用户提供多元化的资产增值解决方案。*BTN-前往理财&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/staking*2. MEXC 理财产品类型MEXC 提供多种金融产品供用户选择，当前支持活期理财、定期理财、链上赚币等。

