如何在 MEXC 上进行提币？

使用 MEXC【提币】功能，可以将您的加密资产转移至您的钱包。使用MEXC【内部转账】功能，可以实现 MEXC 站内用户与用户的转账操作，下面让我们一步步地来看具体操作流程 。









1）点击MEXC官网首⻚右上⻆【资产】，选择【提币】。









2）选择您要提现的【币种】，填写【提币地址】，选择【转账网络】和填写【提币数量】；确认无误后，点击【提交】。









註：





提币地址是指加密货币提款地址，也称为钱包地址。这个地址是一个由一长串数字和字母组成的唯一标识，用来指示加密货币应该转移到哪个账户或钱包。





转账网络是指处理加密货币交易和转账时使用的网络。不同的加密货币可能使用不同的区块链网络，例如比特币使用的是比特币网络，以太坊使用的是以太坊网络等等。有的一个币种支持多个网络，这种情况就需要注意选择正确的网络，比如 USDT，需要注意是 ERC20 还是 TRC20 网络。错误的网络可能导致提币不到账。









提币时，您需要满足最小提币数量要求。如果您的提币数量低于该要求，请补充相应的代币，直到达到最小提币数量后再发起提币。提币时需要支付对应的手续费，提币手续费可能会根据链上费用调整。

MEXC 致力于为用户提供更优质的体验。如果您发现其他平台的提币手续费更低，请提供相应的截图和网页链接反馈给在线客服。 提现部分币种时，需要填写 Memo。不填写 Memo 会导致提币不到账，关于 Memo 的更多详情，请您参考文章《 什么是Memo/Tag 》。





3）发送邮件验证码并填写，填写谷歌验证码，点击【提交】。









4）等待提币成功。













1）点击 MEXC 官网首⻚右上⻆【资产】，选择【提币】。









2）选择您要提现的【币种】。





3）选择【MEXC 用户】，目前支持【邮箱】、【手机号码】、【MEXC UID】三种转账方式，填写接收转账的账户信息。





4）填写对应信息，填写转账数量，点击【提交】。









5）发送邮件验证码并填写，填写谷歌验证码，点击【提交】。









6）转账完成。













1）点击 App 右下角【资产】。

2）点击【提币】。

3）选择提现【币种】。

4）选择提币方式【链上提币】。









5）填写【提币地址】、【选择提币网络】和填写【提币数量】，点击【确认】。

6）核对信息无误后，点击【确认提币】。

7）发送邮件验证码并填写，填写谷歌验证码，点击【确认】。

8）提现申请已提交，等待到账。













1）点击App右下角【资产】。

2）点击【提币】。

3）选择提现【币种】。

4）选择提币方式【MEXC 转账】。









5）填写接收转账的账户信息和【数量】，然后点击【提交】。目前支持【邮箱】、【手机号码】、【UID】三种转账方式。

6）确认信息无误，点击【确认】。

7）填写邮箱验证码和谷歌验证码，然后点击【确认】。

8）转账完成。













1. USDT等支持多个链的币种，提现时请您务必选择地址所对应的网络进行提现申请。





2. 如果提现币种需要填写「Memo」，请您到接收平台复制正确的「Memo」后输入，否则提现后可能造成资产丢失。





3. 如果输入地址后，⻚面提示【地址无效】，请检查地址或联系在线客服为您提供进一步帮助。





4. 每个币种收取的提币手续费均为不同，您可以在【提币】-【转账网络】（Web）/【网络】（App）中查看。





5. 您可以在提现界面看到对应币种的【提现手续费】。



