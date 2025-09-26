理解追加保证金的运作机制，是每一位合约交易者从新手到高手必修的一课。它不仅是平台的被动要求，更是一个风险预警信号，提醒交易者必须立即采取措施保全资金与仓位。 1. 什么是追加保证金？ 追加保证金（Margin Call）是指合约交易中，当市场行情不利导致仓位保证金不足以满足合约要求时，交易者需要额外注入资金来维持仓位，避免触发强制平仓。 追加保证金的目的是保证用户有足够的资金来覆盖潜在亏损，防止用理解追加保证金的运作机制，是每一位合约交易者从新手到高手必修的一课。它不仅是平台的被动要求，更是一个风险预警信号，提醒交易者必须立即采取措施保全资金与仓位。 1. 什么是追加保证金？ 追加保证金（Margin Call）是指合约交易中，当市场行情不利导致仓位保证金不足以满足合约要求时，交易者需要额外注入资金来维持仓位，避免触发强制平仓。 追加保证金的目的是保证用户有足够的资金来覆盖潜在亏损，防止用
什么是追加保证金？一次看懂合约交易中的关键风险管理机制

2025年9月26日MEXC
0m
#初阶#合约
理解追加保证金的运作机制，是每一位合约交易者从新手到高手必修的一课。它不仅是平台的被动要求，更是一个风险预警信号，提醒交易者必须立即采取措施保全资金与仓位。

1. 什么是追加保证金？


追加保证金（Margin Call）是指合约交易中，当市场行情不利导致仓位保证金不足以满足合约要求时，交易者需要额外注入资金来维持仓位，避免触发强制平仓

追加保证金的目的是保证用户有足够的资金来覆盖潜在亏损，防止用户头寸被强制平仓。简单来说，追加保证金就是守护仓位的最后一道防线。

2. 追加保证金的计算与示例


2.1 追加保证金计算公式


  • 正向合约：每次自动追加保证金金额 = 开仓均价 * 合约面值 * 持仓数量 * 维持保证金率
  • 反向合约：每次自动追加保证金金额 = 合约面值 * 持仓数量 * 维持保证金率 / 开仓均价

2.2 举例（以正向合约 BTCUSDT 举例）


一位交易者在 BTCUSDT 合约价格为 18000 时，用 10 倍杠杆开了 5000 张（1 张 = 0.0001 BTC）的多仓，当前仓位维持保证金率为 0.4%。假设该仓位的预估强平价格为 16270.96。该用户剩余的可用保证金为 50 USDT。

当合理价格跌到了 16270.96 USDT，也就是达到了强平价格，自动追加保证金会开启流程，并且防止仓位被强平。

根据自动追加保证金公式，我们计算出需要追加的金额为：
自动追加保证金金额 = 开仓均价 * 合约面值 * 持仓数量 * 维持保证金率 = 18000 * 0.0001 * 5000 * 0.4% = 36 USDT

追加保证金后的强平价格为：

维持保证金 = 数量 * 面值*开仓均价*维持保证金率 = 5000 * 0.0001 * 18000 * 0.4% = 36 USDT
仓位保证金金额 = 开仓均价 x 开仓数量 x 合约面值/杠杆倍数 = 18000 * 0.0001 * 5000 / 10 = 900 USDT
强平价格 =（维持保证金 - 仓位保证金 + 开仓均价 x 数量 x 面值）/（数量 x 面值）= （36 - 900-36 + 18000 * 5000 * 0.0001）/（5000 * 0.0001）= 16200 USDT

这样就避免了用户的仓位被强平的风险。需要注意的是，在这些计算中，未考虑手续费等问题，实际数据会有所差异。

假如 BTCUSDT 的价格继续下跌，达到了新的强平价格 16200 USDT ，自动追加保证金会再一次生效，但是这一次只能将可用保证金里剩下的 14 USDT 添加进去，进而重新计算新的预估强平价格。

3. 为什么会触发追加保证金通知？


当您的账户余额低于维持保证金水平时，您将收到追加保证金的通知。触发追加保证金通知通常由以下原因引起：

3.1 市场波动：由于市场行为的不可预测性，市场行情波动可能导致您的资产缩水，甚至减少至低于维持保证金要求，这时您会收到追加保证金的通知。

3.2 决策失误：如果您对市场行情的判断与实际走势不一致，可能导致您的保证金账户面临追加保证金的风险。特别是对于新手用户来说，由于缺乏合约交易经验，同时又希望通过合约交易快速获利，在交易时容易受情绪影响造成决策失误，从而触发追加保证金通知。

3.3 杠杆设定过高：过高的杠杆会导致价格波动空间较小，增加追加保证金的风险。即使是较小的价格波动，在高倍杠杆下也可能让您的账户发生较大的资产损失。

3.4 不做风险管理：合约交易时不做风险管理，例如不设置止损，会增加追加保证金的可能性。

追加保证金通知的目的是提醒您注意账户资金的情况，并即时注入额外资金满足保证金要求，维持您头寸的有效性。

4. 如何及时补充保证金？


4.1 监控账户余额：定期监控您的交易账户余额和保证金水平。密切关注市场波动和您的仓位价值变化，以便即时采取行动。

4.2 设置预警和通知：在交易平台上设置预警和通知功能，以便在账户余额接近或低于维持保证金水平时即时收到提醒。您可以在 MEXC 平台的偏好设置中进行设置，当预警被触发时将通过 Email、短信、站内信、PUSH 等方式通知您。


4.3 注入额外资金：如果您收到追加保证金通知，您需要即时注入额外的资金到您的合约交易账户。

4.4 调整头寸或杠杆：如果您无法立即注入额外资金，您可以考虑调整您的头寸或降低杠杆。减少头寸规模或降低杠杆可以减少保证金要求，从而避免追加保证金的需要。这可能涉及部分平仓或调整交易计划。

4.5 风险管理策略：建立和遵守有效的风险管理策略非常重要。包括设置止损订单、合理分配资金、避免过度交易等，这些策略有助于减少亏损风险和减少追加保证金的可能性。

5.追加保证金的好处


很多人认为追加保证金是“坏事”，但其实它也有一定的积极意义：

  • 延长持仓时间：让仓位在不利行情中多一份缓冲，避免被过早强平。
  • 避免被动出局：有机会等待市场反弹，保留盈利可能性。
  • 提升资金利用率：灵活管理仓位，合理分配保证金。
  • 强化风险意识：让交易者更直观地认识到资金风险，养成良好的资金管理习惯。

换句话说，追加保证金就像是市场给你的 “最后一次机会”。

6 如何避免频繁追加保证金？


6.1 充足的资金：在进行交易之前，确保您有足够的资金来满足保证金要求。避免将大部分资金用于保证金，保留一定的余地以应对市场波动。

6.2 设定合理的杠杆：合理设置杠杆水平，不要过度杠杆化。过高的杠杆会增加头寸的风险，导致更容易触发追加保证金的情况。

6.3 严格的风险管理：制定并遵守严格的风险管理策略。设置止损订单，以限制潜在的亏损，并根据您的风险承受能力合理分配资金。

6.4 规避过度交易：避免频繁的交易和冲动的决策。过度交易会增加追加保证金的可能性，因此要保持冷静和理性，遵循您的交易计划。

6.5 即时监控和调整头寸：定期监控市场情况和您的头寸。如果市场波动导致头寸亏损，即时调整头寸规模或采取适当的对冲措施，以降低风险。

7.结论


追加保证金是 MEXC 合约交易风险管理体系中一个至关重要的环节。它不是惩罚，而是一个给予交易者主动管理风险、避免最坏结果（强制平仓）的最后机会。每一位合约交易者都应该将监控“保证金比率”作为日常习惯，并深刻理解它与“维持保证金率”之间的关系。与其在濒临强平的边缘被动地追加保证金，不如在开仓之初就设定好合理的杠杆和止损计划。记住，成功的交易不仅在于抓住盈利机会，更在于有效控制每一次潜在的亏损。

推荐阅读：



免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

