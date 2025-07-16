威廉·江恩是二十世纪最伟大的金融交易员之一，是技术分析的鼻祖之一，其创建的江恩理论和查尔斯．道的「道氏理论」、纳尔逊．艾略特的「波浪理论」，并称为技术分析的「三大传统理论」。





江恩理论包括江恩正方、江恩角度线、江恩轮和江恩箱等，江恩正方是以江恩轮作为其价格和时间形态的基础。（注：江恩轮是用于预测市场支撑和阻力位，以及趋势的反转时间）。一般而言，江恩正方的绘制方法是以历史低点或历史高点为起点，向前计算来预测关键支撑位和阻力位。此外，您还可以结合艾略特波浪理论，以五浪的结尾为起点，进行绘制。在使用江恩正方绘图时，使用适当的比例很重要，这样一个单位的价格就会对应一个单位的时间。





在MEXC网页端您可以通过如下步骤使用江恩正方：

①进入现货交易页面，选择tradingview版K线。（注：合约交易页面方法一致）









②在左侧工具栏页面，点击【斐波那契回撤】按钮，然后选择【江恩正方】。









③以MX9月价格的最低点为起点向前拖动进行绘制。









④单击江恩正方，点击【设置】按钮，然后点击【设定】，您可以进行江恩正方的样式、坐标和可见性设置。









需要注意的是，目前，MEXC App端暂不支持江恩正方的绘制。



