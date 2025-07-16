



比特币符文即 Runes 协议，是直接在比特币网络上发行同质化代币的协议。Runes 协议由 Ordinals 协议的创始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特币符文随著比特币减半的发生正式上线。









1.1 简化代币创建和管理。符文使用 UTXO 模型来发行和管理代币，避免过去铭文导致 UTXO 激增的问题，实现了链上空间的最小化和整体效率的提升。





1.2 减少网络负载。符文通过最小化代币交易中使用的数据，有助于减少网络拥塞，使比特币更具可扩展性和用户友好性。





1.3 兼容闪电网络。符文与闪电网络原生兼容，使代币交易更快、更便宜。这为比特币 DeFi 带来了新的可能性。





1.4 自动销毁错误交易的代币。符文具备自动销毁带有错误的代币，鼓励用户正确管理 UTXO。









2.1 铭刻。创建一个新符文的过程就是铭刻，创建者需要定义符文的名称、符号、供应量、ID、小数位数等参数，并记录在 OP_RETURN 输出中。代币供应量分配给特定的UTXO，UTXO 用于跟踪符文代币馀额。在代码中，符文是允许设置成预挖。在实际项目创建中，很多项目为了保证公平，选择了无预挖的形式。





2.2 铸造。铭刻完成后可以通过开放式或者封闭式的方式来铸造符文。开放式铸币允许任何人在铭刻后铸造符文，任何人都可以创建一个铸币交易来铸造一定数量的新符文。封闭式铸币只有在满足预定条件后才能创建新 Token，例如特定时间段之后，铸币过程终止，限制 Token 供应量。





2.3 转移/交易。符文的转移通过 Edict（法令）实现将符文从一个所有者转移到另一个所有者。使用法令功能，可以执行批量符文转移、空投和将所有铸造的符文转移到单个账户。





2.4 销毁。符文可以通过发送到不可花费的地址来永久地从流通中移除。









3.1 符文和铭文的关系





Ordinals 协议是 Casey Rodarmor 在 2022 年底推出的比特币 NFT 协议，实现了在没有智能合约前提下，如何通过比特币网络发行 NFT。





在 Ordinals 协议基础上，开发者 Domo 提出了 BRC-20 标准，即我们常说的铭文，用于在比特币网络上发行同质化代币。随后这一标准引爆网络，引起市场 FOMO。铭文的爆火同时产生大量垃圾 UTXO，造成比特币网络堵塞，这被以 Casey Rodarmor 为代表的开发者所诟病。





2023 年 9 月 Casey Rodarmor 提出 Runes 协议，简化了代币的创建和管理，降低 BRC-20 协议带来的比特币网络负担。





3.2 符文和铭文的区别





符文改进了基于 Ordinals 协议的 BRC-20 代币标准，一定程度上可以说符文是对铭文的升级完善。





符文和铭文的关键区别在于铭刻的位置不同，符文铭刻在 OP_RETURN 数据里，而铭文上刻在隔离见证数据里。





除此之外，两者之间区别如下表所示：

对比 符文 铭文 是否基于UTXO 是 否 是否基于Ordinals 否 是 代币类型 可替代 可替代 链上足迹 最小化 高 是否兼容闪电网络 是 否 公开铸造 支持 支持









4.1 钱包：和我们日常使用的加密货币一样，管理符文需要特定的钱包应用程序，目前常用的如 Unisat、Xverse 以及交易所的 Web3 钱包。





4.2 符文发射台：符文项目发布和投放代币的网站。





4.3 交易市场：以 Magic Eden 为代表的 NFT 平台目前已经支持符文交易，即便是对于新手在操作使用上也不会感到陌生。





4.4 DeFi：在符文生态的 DeFi 领域中，已经出现了借贷、符文桥（跨链）等尝试。符文的出现为比特币网络的 DeFi 发展提供了打开了大门。













比特币符文目前处于非常早期的阶段，更多还是以投机炒作为主，符文协议创始人 Casey Rodarmor 也认同这一观点。





如果您想参与并投资比特币符文，您可以通过专门的交易平台交易符文，您也可以使用借贷协议通过借出您持有的符文赚取利息。





需要您注意的是，目前符文很大程度上依托于市场热度。一旦市场热度退去，您的符文可能会因为流动性不足导致无法交易，造成投资失败。因此在进行符文交易前，请您做好风险预期管理。









符文的出现引起更多用户对比特币网络的关注，同时也为比特币网络带来了新的用例。符文才刚刚出现，未来是否会拓展出更多的用例和关键性变化还未可知，对于新技术的出现，让我们保持足够的耐心，看看最终能繁荣比特币网络生态。



