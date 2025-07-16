比特币符文即 Runes 协议，是直接在比特币网络上发行同质化代币的协议。Runes 协议由 Ordinals 协议的创始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特币符文随著比特币减半的发生正式上线。 1. 比特币符文的特点 1.1 简化代币创建和管理。符文使用 UTXO 模型来发行和管理代币，避免过去铭文导致 UTXO 激增的问题，实现了链上空间的最小化和整体效率的提升。比特币符文即 Runes 协议，是直接在比特币网络上发行同质化代币的协议。Runes 协议由 Ordinals 协议的创始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特币符文随著比特币减半的发生正式上线。 1. 比特币符文的特点 1.1 简化代币创建和管理。符文使用 UTXO 模型来发行和管理代币，避免过去铭文导致 UTXO 激增的问题，实现了链上空间的最小化和整体效率的提升。
比特币符文即 Runes 协议，是直接在比特币网络上发行同质化代币的协议。Runes 协议由 Ordinals 协议的创始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特币符文随著比特币减半的发生正式上线。

1. 比特币符文的特点


1.1 简化代币创建和管理。符文使用 UTXO 模型来发行和管理代币，避免过去铭文导致 UTXO 激增的问题，实现了链上空间的最小化和整体效率的提升。

1.2 减少网络负载。符文通过最小化代币交易中使用的数据，有助于减少网络拥塞，使比特币更具可扩展性和用户友好性。

1.3 兼容闪电网络。符文与闪电网络原生兼容，使代币交易更快、更便宜。这为比特币 DeFi 带来了新的可能性。

1.4 自动销毁错误交易的代币。符文具备自动销毁带有错误的代币，鼓励用户正确管理 UTXO。

2. 比特币符文运作流程


2.1 铭刻。创建一个新符文的过程就是铭刻，创建者需要定义符文的名称、符号、供应量、ID、小数位数等参数，并记录在 OP_RETURN 输出中。代币供应量分配给特定的UTXO，UTXO 用于跟踪符文代币馀额。在代码中，符文是允许设置成预挖。在实际项目创建中，很多项目为了保证公平，选择了无预挖的形式。

2.2 铸造。铭刻完成后可以通过开放式或者封闭式的方式来铸造符文。开放式铸币允许任何人在铭刻后铸造符文，任何人都可以创建一个铸币交易来铸造一定数量的新符文。封闭式铸币只有在满足预定条件后才能创建新 Token，例如特定时间段之后，铸币过程终止，限制 Token 供应量。

2.3 转移/交易。符文的转移通过 Edict（法令）实现将符文从一个所有者转移到另一个所有者。使用法令功能，可以执行批量符文转移、空投和将所有铸造的符文转移到单个账户。

2.4 销毁。符文可以通过发送到不可花费的地址来永久地从流通中移除。

3. 比特币符文和铭文的区别


3.1 符文和铭文的关系

Ordinals 协议是 Casey Rodarmor 在 2022 年底推出的比特币 NFT 协议，实现了在没有智能合约前提下，如何通过比特币网络发行 NFT。

在 Ordinals 协议基础上，开发者 Domo 提出了 BRC-20 标准，即我们常说的铭文，用于在比特币网络上发行同质化代币。随后这一标准引爆网络，引起市场 FOMO。铭文的爆火同时产生大量垃圾 UTXO，造成比特币网络堵塞，这被以 Casey Rodarmor 为代表的开发者所诟病。

2023 年 9 月 Casey Rodarmor 提出 Runes 协议，简化了代币的创建和管理，降低 BRC-20 协议带来的比特币网络负担。

3.2 符文和铭文的区别

符文改进了基于 Ordinals 协议的 BRC-20 代币标准，一定程度上可以说符文是对铭文的升级完善。

符文和铭文的关键区别在于铭刻的位置不同，符文铭刻在 OP_RETURN 数据里，而铭文上刻在隔离见证数据里。

除此之外，两者之间区别如下表所示：
对比
符文
铭文
是否基于UTXO
是否基于Ordinals
代币类型
可替代
可替代
链上足迹
最小化
是否兼容闪电网络
公开铸造
支持
支持

4. 比特币符文生态发展


4.1 钱包：和我们日常使用的加密货币一样，管理符文需要特定的钱包应用程序，目前常用的如 Unisat、Xverse 以及交易所的 Web3 钱包。

4.2 符文发射台：符文项目发布和投放代币的网站。

4.3 交易市场：以 Magic Eden 为代表的 NFT 平台目前已经支持符文交易，即便是对于新手在操作使用上也不会感到陌生。

4.4 DeFi：在符文生态的 DeFi 领域中，已经出现了借贷、符文桥（跨链）等尝试。符文的出现为比特币网络的 DeFi 发展提供了打开了大门。


5. 如何投资比特币符文


比特币符文目前处于非常早期的阶段，更多还是以投机炒作为主，符文协议创始人 Casey Rodarmor 也认同这一观点。

如果您想参与并投资比特币符文，您可以通过专门的交易平台交易符文，您也可以使用借贷协议通过借出您持有的符文赚取利息。

需要您注意的是，目前符文很大程度上依托于市场热度。一旦市场热度退去，您的符文可能会因为流动性不足导致无法交易，造成投资失败。因此在进行符文交易前，请您做好风险预期管理。

6. 结语


符文的出现引起更多用户对比特币网络的关注，同时也为比特币网络带来了新的用例。符文才刚刚出现，未来是否会拓展出更多的用例和关键性变化还未可知，对于新技术的出现，让我们保持足够的耐心，看看最终能繁荣比特币网络生态。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


