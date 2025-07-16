现货交易限价单与限价止盈止损单区别

1. 什么是限价单 限价单是用户在指定价格下进行买入或卖出的订单。买入限价单要求以不高于指定价格的价格购买资产，卖出限价单要求以不低于指定价格的价格出售资产。 1.1 限价买单举例： 如下图所示，如果您想以 3 USDT 的价格购买 MX 代币，使用限价下单，分别输入买入价 3 USDT，买入量 10 MX，点击买入 MX 即可完成限价挂单。当 MX 市场价格波动到 3 美元，您的订单将会被触发成1. 什么是限价单 限价单是用户在指定价格下进行买入或卖出的订单。买入限价单要求以不高于指定价格的价格购买资产，卖出限价单要求以不低于指定价格的价格出售资产。 1.1 限价买单举例： 如下图所示，如果您想以 3 USDT 的价格购买 MX 代币，使用限价下单，分别输入买入价 3 USDT，买入量 10 MX，点击买入 MX 即可完成限价挂单。当 MX 市场价格波动到 3 美元，您的订单将会被触发成
1. 什么是限价单


限价单是用户在指定价格下进行买入或卖出的订单。买入限价单要求以不高于指定价格的价格购买资产，卖出限价单要求以不低于指定价格的价格出售资产。

1.1 限价买单举例：


如下图所示，如果您想以 3 USDT 的价格购买 MX 代币，使用限价下单，分别输入买入价 3 USDT，买入量 10 MX，点击买入 MX 即可完成限价挂单。当 MX 市场价格波动到 3 美元，您的订单将会被触发成交。


1.2 限价卖单举例：


同理如果您想以 4 USDT 的价格卖出 MX 代币，使用限价下单，分别输入卖出价 4 USDT，卖出量 5 MX，点击卖出 MX 即可完成限价挂单。当 MX 市场价格波动到 4 美元，您的订单将会被触发成交。


2. 什么是限价止盈止损单


限价止盈止损单是一种预设的订单，用户预先设置触发价、买入/卖出价和买入/卖出量。当最新成交价达到触发价时，系统会自动以限价的价格挂单。

2.1 限价止盈止损买单举例：


例如当前 MX 的市场价格是 3.8 USDT，您认为未来如果 MX 价格突破 4 USDT，价格会呈现上涨趋势。您可以使用限价止盈止损买单建仓，应对行情上涨的趋势。如下图所示，触发价和买入价分别设置为 4 USDT 和 4.1 USDT。

当 MX 价格达到 4 USDT 后，系统将会立即发布 4.1 USDT 的买入限价单。订单可能以 4.1 USDT 或更低的价格成交。如果价格波动迅速超出 4.1 USDT，订单可能无法成交。


2.2 限价止盈止损卖单举例：


例如您以 3.8 USDT 的市场价格买入 MX 代币，如今 MX 价格上涨到了 4.5 USDT。为了避免亏损，您决定在 MX 代币价格回落到开仓价格时，使用限价止盈止损单卖出 MX 代币。如下图所示，触发价和买入价分别设置为 4.3 USDT 和 3.8 USDT。

当 MX 价格回落达到 4.3 USDT 后，系统将会立即发布 3.8 USDT 的卖出限价单。订单可能以 3.8 USDT 或更高的价格卖出成交。如果价格波动较大迅速跌穿 3.8 USDT，订单可能无法成交。


3. 限价单与限价止盈止损单区别


3.1 功能


限价单主要用于控制交易价格，而限价止盈止损单可以帮助投资者管理风险和利润，同时避免过度的损失或错失盈利机会。

3.2 执行方式


限价单只有一个价格条件，即买入价。当市场价格达到设置的买入价，或比买入价更优时限价单才会执行。

限价止盈止损单包含两个价格条件，即触发价格和买入价。当市场价格达到触发价格时，订单将转化为限价单并开始执行。这有助于控制交易价格，并可用于设定止盈和止损水平。

