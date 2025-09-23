MEXC DEX+ 功能详解





















1）即连即用，自由交易：无需繁琐的注册流程和 KYC 认证，一键连接钱包即可开启链上交易之旅。





2）链上透明，安全可查：所有交易记录永久存储在区块链上，数据公开透明，每笔交易都可追溯验证。





3）智能追踪，精准捕获：整合 Smart Money 大户动向监控和 X（Twitter）社区热度分析，多维度洞察市场信号，助你提前布局潜力项目。













Smart Money 代表链上的“聪明钱”，即那些高胜率大户和专业玩家的钱包地址。他们往往能提前捕捉市场机会，其交易动向是判断代币潜力的重要信号。













1）实时追踪巨鲸动向：监控高胜率地址的最新交易记录，包括交易历史、持仓分布、交易频次、盈亏数据等信息。

2）资金流向深度分析：智能识别哪些代币正在被 Smart Money 集中建仓或抛售，帮你发现潜在的价值洼地或风险信号。

3）多维度市场洞察：Signal 展示近期大户操作记录；FOMO 聚焦短期爆发热点，捕捉交易机会。









当您发现多个高胜率地址同步建仓某代币时，这是一个值得关注的积极信号。需要注意的是，成功的交易需要多维度数据参考，建议您将 Smart Money 动向与社区情绪、技术分析相结合，最终形成自己的判断，才能在链上交易中稳健获利。













Signal 通常展示近期大户操作记录。包括：

近期大额买入/卖出记录。

特定代币的活跃交易情况。

大户之间的资金流动。













新手可以观察哪些币近期被频繁操作，作为市场正在关注什么的参考。













FOMO（Fear Of Missing Out）即“害怕错过”心理。FOMO CALL页面专门追踪链上正在爆发的热点，即那些交易量激增、价格垂直拉升、市场情绪沸腾的代币，帮您第一时间发现短线暴涨机会。













它能提醒您哪些代币正快速升温。适合想追踪短期热点的用户。









1）追高接盘风险：FOMO 情绪驱动的代币往往已经历大幅上涨，此时入场极易成为最后的接盘侠，面临价格断崖式回调的损失。





2）泡沫破裂陷阱：许多 FOMO 项目仅是资金短期炒作的产物，缺乏实际应用场景和价值支撑，一旦热度消退便会迅速归零。





3）风控策略建议：参与 FOMO 交易务必设置严格止损线，控制单笔仓位在总资产的一定百分比。













X Tracker 用来追踪加密代币在 X（Twitter） 上的讨论热度，帮助用户快速发现哪些代币正受到社区关注。













当前被最多人讨论的代币。

热门项目的相关推文。

潜在的新话题币种。









不一定。社区热度往往意味着价格波动加大，可能带来机会，但也存在炒作或短期暴涨暴跌的风险。













Tide 页面是专业链上玩家用于监控 pump，bonk 等主流发射平台的代币动态，在上面您可以看到：

最近 pump 平台上新创建的代币

pump 平台上即将打满的代币

pump 平台上已经上线的代币













新手可以在 Tide 页面快速找到自己感兴趣的代币，然后使用【买入】功能快速一键购买代币。

















确认代币合约地址 ，避免买到仿冒币或貔貅币。

设置合理滑点 ，避免因流动性不足导致价格异常成交。

控制仓位，尤其在追热点（FOMO）时，避免资金过度集中。









您可以使用常见的 Web3 钱包（如 MetaMask 等），点击【连接钱包】后充值资产到 DEX+ 即可开始链上百倍之旅。





















准备一个加密钱包并充值少量主流币。

1）打开 MEXC DEX+ 并连接钱包。

2）先浏览 Smart Money / Twitter Tracker，观察市场热点。

3）小额尝试交易，熟悉流程。

4）建立风险管理意识，避免一次投入过大资金。









请您从以下方面进行综合考虑：

1）是否被大户（Smart Money）持续买入？

2）是否在 Twitter 社区保持热度？

3）项目本身是否有真实应用或技术亮点？

4）交易量和流动性是否足够？









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



