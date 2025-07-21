1. 什么是阳光普照？ 阳光普照活动是在项目启动前阶段发起的一项活动，用户可以在 MEXC 上投票支持他们最喜欢的项目，然后 MEXC 会将其代币空投给所有成功投票的用户。本次活动旨在甄选优质项目，同时为MEXC用户带来空投收益。 2. 如何参与并提升奖励？ 步骤 1：取得参与资格 要获得资格，您的账户必须完成至少一笔合约交易（金额和币对不限），并且在活动开始当天 00:00（UTC+8）之前连续1. 什么是阳光普照？ 阳光普照活动是在项目启动前阶段发起的一项活动，用户可以在 MEXC 上投票支持他们最喜欢的项目，然后 MEXC 会将其代币空投给所有成功投票的用户。本次活动旨在甄选优质项目，同时为MEXC用户带来空投收益。 2. 如何参与并提升奖励？ 步骤 1：取得参与资格 要获得资格，您的账户必须完成至少一笔合约交易（金额和币对不限），并且在活动开始当天 00:00（UTC+8）之前连续
新手学院/MX专区/热点分析/阳光普照常见问题

阳光普照常见问题

初阶
2025年7月21日MEXC
0m
#初阶#热门活动#MX
MX Token
MX$2.1834+1.50%
PoP Planet
P$0.02956-12.31%
Humanity
H$0.19132+1.42%

1. 什么是阳光普照？


阳光普照活动是在项目启动前阶段发起的一项活动，用户可以在 MEXC 上投票支持他们最喜欢的项目，然后 MEXC 会将其代币空投给所有成功投票的用户。本次活动旨在甄选优质项目，同时为MEXC用户带来空投收益。

2. 如何参与并提升奖励？


步骤 1：取得参与资格
要获得资格，您的账户必须完成至少一笔合约交易（金额和币对不限），并且在活动开始当天 00:00（UTC+8）之前连续 24 小时持有至少 5 MX。

步骤 2：投入 MX 并计算有效投入量
当您符合参与资格后，您可以在活动期间投入 MX，投入的 MX 将用于计算奖励，不会被冻结。活动结束后，我们将根据您的实际投入量和所满足的档位，计算您的有效投入量，有效投入量越大，您将获得更多奖励。

步骤 3：邀请有效好友，提升奖励系数
通过邀请好友注册并完成入金和合约交易（以下条件），您可以提升自己的奖励系数：
1）通过您的邀请连结或邀请码邀请好友加入 MEXC。
2）被邀请好友在注册后，从完成第一次入金开始计算，在 7 天内累计入金 ≥ 100 USDT（不包含内部转账。链上充值、P2P 或法币购买均为有效入金行为）。
3）好友需完成至少一次合约交易（不限金额）。
4）任意合约交易不包括跟单交易。

*注：完成合约交易 = 完成开仓与平仓动作。
邀请的有效好友越多，您的奖励系数越高，瓜分的总奖励越多。

奖励规则：投入的 MX 越多，邀请的有效好友越多，您最终瓜分的奖励也越高。

等级
要求
系數
V1
连续 24H 持有≥ 5 MX
x1
V2
邀请 1 位有效用户
x1.5
V3
邀请 2 位有效用户
x1.55
V4
邀请 3 位有效用户
x1.6
V5
邀请 4 位有效用户
x1.65
V6
邀请 5 位有效用户
x1.7
V7
邀请 6 位有效用户
x1.75

用户有效 MX 投入量=用户实际 MX 投入数量*对应档位的投入系数；
用户 A 的奖励计算如下：
用户 A 可获奖励 = (用户 A 有效 MX 投入量/ 所有用户总有效 MX 投入量) * 总奖池
投入的 MX 越多，且邀请越多朋友为有效用户，瓜分的奖励越多！

*有效用户定义：
有效用户 = 用户注册后，完成第一次入金（内部转账不计算，链上入金/ P2P /法币入金均有效），且在 7 天内累计入金 ≥$100，并至少完成一次合约交易（需完成一次订单关闭）。

*注：
系统将会快照有效邀请用户数（有效时间为 30 日），并于隔日更新等级；用户可于活动页面查询账户等级系数。

步骤 4：发放代币
我们将根据活动规则分配相应代币至您的 MEXC 现货账户。

3. 如何计算我的 MX 最低持仓？


计算最近 24 小时的快照最小值作为 MX 持有数量：
1）现货账户最低持仓快照数量：取当日所有有持仓快照的最小数量（每日随机快照三次） 例：当日三次快照分别是 100，200，300；当日的最低持仓快照数量为 100。
2）持仓快照截止时间取到活动开始时间的前一天；按照 UTC+8 进行统计。

4. 如何计算我的 MX 可投入额度？


阳光普照活动最小投入量 5 MX，最大投入量 100,000 MX。
1）若您现货账户连续 24 小时的最低持仓＜5 MX，您的可投入额度 =0，无法参与阳光普照投入。
2）若 5 MX ≤ 您现货账户连续 24 小时的最低持仓 ≤ 100,000 MX，您的可投入额度=您现货账户连续 24 小时的最低持仓。
3）若您现货账户连续 24 小时的最低持仓＞100,000 MX，您的可投入额度 = 100,000 MX。
提示：若单一用户通过多个账户累计投入超过 100,000 MX，相关账户可能会触发平台的风控机制。请谨慎操作。

5. 为什么我持有的 MX 越来越多，但阳光普照的空投越来越少？


阳光普照的空投数量不仅取决于您持有的 MX 数量，还受以下因素影响：
1）所有用户的总有效 MX 投入量：若整体参与资金大幅增加，您的份额占比可能被稀释。
2）当期奖池规模：奖池总额减少时，人均分配相应降低。
3）有效邀请好友系数：邀请新用户频率下降会影响奖励系数。
总结：在个人 MX 持仓和邀请系数不变的情况下，若空投减少，通常是因为总有效投入量增加或奖池规模缩小。

6. 什么因素会影响阳光普照的空投数量？


主要受以下因素影响：

个人因素
  • 持有的 MX 数量：持仓越多，基础分配比例越高。
  • 有效邀请好友系数：成功邀请活跃用户可提升奖励权重。

全局因素
  • 所有用户的总有效投入量：参与资金越多，个人占比可能降低。
  • 当期奖池规模：奖池总额变动会直接影响人均分配。

7. 如何查询最终的总有效投入量？


活动结束后，官方会在公告中公布所有用户的总有效投入数据。查看平台公告页

8. MX 需要在哪个账户才可参与活动？


现货账户，其他账户的 MX 不会被快照。

9. 如何查看我在活动期间的投入数量？


1）您可在活动页面查看您的已投入数量，有效投入量。
2）您可通过活动页面的奖励记录入口，前往奖励记录页查看您的投入记录。

10. 如何查看我在活动期间的奖励？


1）根据您的实际投入情况，您可在活动页面查看您的预估奖励和实际发放奖励。
2）您可通过活动页面的奖励记录入口，前往奖励记录页查看您的奖励记录。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金