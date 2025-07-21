







阳光普照活动是在项目启动前阶段发起的一项活动，用户可以在 MEXC 上投票支持他们最喜欢的项目，然后 MEXC 会将其代币空投给所有成功投票的用户。本次活动旨在甄选优质项目，同时为MEXC用户带来空投收益。









步骤 1：取得参与资格

要获得资格，您的账户必须完成至少一笔合约交易（金额和币对不限），并且在活动开始当天 00:00（UTC+8）之前连续 24 小时持有至少 5 MX。





步骤 2：投入 MX 并计算有效投入量

当您符合参与资格后，您可以在活动期间投入 MX，投入的 MX 将用于计算奖励，不会被冻结。活动结束后，我们将根据您的实际投入量和所满足的档位，计算您的有效投入量，有效投入量越大，您将获得更多奖励。





步骤 3：邀请有效好友，提升奖励系数

通过邀请好友注册并完成入金和合约交易（以下条件），您可以提升自己的奖励系数：

1）通过您的邀请连结或邀请码邀请好友加入 MEXC。

2）被邀请好友在注册后，从完成第一次入金开始计算，在 7 天内累计入金 ≥ 100 USDT（不包含内部转账。链上充值、P2P 或法币购买均为有效入金行为）。

3）好友需完成至少一次合约交易（不限金额）。

4）任意合约交易不包括跟单交易。





*注：完成合约交易 = 完成开仓与平仓动作。

邀请的有效好友越多，您的奖励系数越高，瓜分的总奖励越多。





奖励规则：投入的 MX 越多，邀请的有效好友越多，您最终瓜分的奖励也越高。





等级 要求 系數 V1 连续 24H 持有≥ 5 MX x1 V2 邀请 1 位有效用户 x1.5 V3 邀请 2 位有效用户 x1.55 V4 邀请 3 位有效用户 x1.6 V5 邀请 4 位有效用户 x1.65 V6 邀请 5 位有效用户 x1.7 V7 邀请 6 位有效用户 x1.75





用户有效 MX 投入量=用户实际 MX 投入数量*对应档位的投入系数；

用户 A 的奖励计算如下：

用户 A 可获奖励 = (用户 A 有效 MX 投入量/ 所有用户总有效 MX 投入量) * 总奖池

投入的 MX 越多，且邀请越多朋友为有效用户，瓜分的奖励越多！





*有效用户定义：

有效用户 = 用户注册后，完成第一次入金（内部转账不计算，链上入金/ P2P /法币入金均有效），且在 7 天内累计入金 ≥$100，并至少完成一次合约交易（需完成一次订单关闭）。





*注：

系统将会快照有效邀请用户数（有效时间为 30 日），并于隔日更新等级；用户可于活动页面查询账户等级系数。





步骤 4：发放代币

我们将根据活动规则分配相应代币至您的 MEXC 现货账户。









计算最近 24 小时的快照最小值作为 MX 持有数量：

1）现货账户最低持仓快照数量：取当日所有有持仓快照的最小数量（每日随机快照三次） 例：当日三次快照分别是 100，200，300；当日的最低持仓快照数量为 100。

2）持仓快照截止时间取到活动开始时间的前一天；按照 UTC+8 进行统计。









阳光普照活动最小投入量 5 MX，最大投入量 100,000 MX。

1）若您现货账户连续 24 小时的最低持仓＜5 MX，您的可投入额度 =0，无法参与阳光普照投入。

2）若 5 MX ≤ 您现货账户连续 24 小时的最低持仓 ≤ 100,000 MX，您的可投入额度=您现货账户连续 24 小时的最低持仓。

3）若您现货账户连续 24 小时的最低持仓＞100,000 MX，您的可投入额度 = 100,000 MX。

提示：若单一用户通过多个账户累计投入超过 100,000 MX，相关账户可能会触发平台的风控机制。请谨慎操作。









阳光普照的空投数量不仅取决于您持有的 MX 数量，还受以下因素影响：

1）所有用户的总有效 MX 投入量：若整体参与资金大幅增加，您的份额占比可能被稀释。

2）当期奖池规模：奖池总额减少时，人均分配相应降低。

3）有效邀请好友系数：邀请新用户频率下降会影响奖励系数。

总结：在个人 MX 持仓和邀请系数不变的情况下，若空投减少，通常是因为总有效投入量增加或奖池规模缩小。









主要受以下因素影响：





个人因素

持有的 MX 数量：持仓越多，基础分配比例越高。

有效邀请好友系数：成功邀请活跃用户可提升奖励权重。





全局因素

所有用户的总有效投入量：参与资金越多，个人占比可能降低。

当期奖池规模：奖池总额变动会直接影响人均分配。

















现货账户，其他账户的 MX 不会被快照。









1）您可在活动页面查看您的已投入数量，有效投入量。









1）根据您的实际投入情况，您可在活动页面查看您的预估奖励和实际发放奖励。



