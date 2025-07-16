蜡烛图又称K线图，将价格走势最高价、最低价等涨跌变化用图形方式表现出来就是蜡烛图。蜡烛图历史悠久，诞生于日本18世纪《酒田战法》一书，作者本间宗久。《酒田战法》详细记载了本间宗久在大米市场上所采用的交易策略，后来逐步演化成了蜡烛图。1990年，美国人史蒂夫·尼森以《阴线阳线》一书向西方引进“日本K线图”，自此蜡烛图正式登上世界金融舞台。 如今，蜡烛图被用来反映所有市场的价格，包括外汇、股指、大宗商蜡烛图又称K线图，将价格走势最高价、最低价等涨跌变化用图形方式表现出来就是蜡烛图。蜡烛图历史悠久，诞生于日本18世纪《酒田战法》一书，作者本间宗久。《酒田战法》详细记载了本间宗久在大米市场上所采用的交易策略，后来逐步演化成了蜡烛图。1990年，美国人史蒂夫·尼森以《阴线阳线》一书向西方引进“日本K线图”，自此蜡烛图正式登上世界金融舞台。 如今，蜡烛图被用来反映所有市场的价格，包括外汇、股指、大宗商
蜡烛图的基础知识

蜡烛图又称K线图，将价格走势最高价、最低价等涨跌变化用图形方式表现出来就是蜡烛图。蜡烛图历史悠久，诞生于日本18世纪《酒田战法》一书，作者本间宗久。《酒田战法》详细记载了本间宗久在大米市场上所采用的交易策略，后来逐步演化成了蜡烛图。1990年，美国人史蒂夫·尼森以《阴线阳线》一书向西方引进“日本K线图”，自此蜡烛图正式登上世界金融舞台。

如今，蜡烛图被用来反映所有市场的价格，包括外汇、股指、大宗商品、股票、国债和加密货币。这些投资品的交易价格被记录下来，然后通过蜡烛图展示。对于所有学习交易技术分析者来说，蜡烛图分析是一项必不可少的技能，蜡烛图也是构成所有交易理论系统的基础，其重要性不言而喻。

1. 蜡烛图的四个组成部分


蜡烛图共有 4 个部分组成：开盘价、收盘价、最高价、最低价。


开盘价：开盘价是指某个加密货币在某个时间范围内市场的第一笔买卖成交价格。
收盘价：收盘价是指某个加密货币在某个时间范围内市场的最后一笔买卖成交价格。
最高价：最高价是指某个加密货币在某个时间范围内市场最高价格的一笔买卖成交。
最低价：最低价是指某个加密货币在某个时间范围内市场最低价格的一笔买卖成交。

2. 常见蜡烛图形态和意义


2.1 阳线


阳线是指收盘价高于开盘价的K线，在加密货币交易中，纯绿色K线代表阳线。
阳线意味着买方强势，买盘大于卖盘。


2.2 阴线


阴线是指开盘价高于收盘价的K线，在加密货币交易中，纯红色K线代表阴线。
阴线意味着卖方强势，卖盘大于买盘。


2.3 带有上下影线的阳线


上影线代表最高价和收盘价的之差，下影线是最低价和开盘价之差。
带有上下引线的阳线说明买卖双方进行全面接触，买方买入将价格推高创造出最高价，卖方卖出将价格压低创造出最低价，但买方战胜了卖方，收盘价大于开盘价，最终形成阳线。


2.4 带有上影线和下影线的阴线


其中上影线代表最高价和开盘价的之差，下影线最低价和收盘价之差。
带有上下引线的阴线说明买卖双方进行全面接触，买方买入将价格推高创造出最高价，卖方卖出将价格压低创造出最低价，但卖方战胜了买方，开盘价大于收盘价，最终收出阴线。


2.5 锤头线


锤头线是指实体K线（阳线、阴线均可）较小，下影线大于或等于实体的两倍，一般无上影线的K线。
在加密货币交易中，红色K线代表阴锤头线，绿色K线代表阳锤头线。
锤头实体与下影线比例越悬殊，越有参考价值。其可以分为阳线和阴线，锤头线的出现通常代表着价格的反弹。



2.6 倒锤头线


倒锤头线是指带有长上影线，其实体K线部分（阳线、阴线均可）较小，一般无下影线的K线。
在数字货币交易中，红色K线代表阴倒锤头线，绿色K线代表阳倒锤头线
倒锤头线有止跌回升的意义，它可以是阳线，也可以是阴线。其中，阳线含有上涨暗示更为明显。


2.7 十字星线


十字星线是指收盘价和开盘价在同一价位或者相近，并且没有实体的K线形式。
十字星线意味着停顿，说明买卖双方分歧巨大，后续走势不明。


3. 常见蜡烛图组合和意义


常见蜡烛图组合有数十种之多，这里介绍最为常见的四种：早晨之星、黄昏之星、红三兵、绿三兵。

3.1 早晨之星


早晨之星由三根K线组成，第一根为阴线，区别在于第二根K线为小阴线或小阳线，第三根为阳线。早晨之星是一种行情见底转势的形态。这种形态如果出现在下降趋势中应引起注意，因为此时趋势已发出比较明确的反转信号，是一个非常好的买入时机。


3.2 黄昏之星


黄昏之星，一般出现在上涨行情结束时，它由三根K线组成，第一根为大阳线或中阳线，第二根为小阳线或小阴线，第三根为大阴线或中阴线，且其收盘价必须位于第一根阳线的中部以下位置。黄昏之星形态暗喻价格已经到达顶峰，市场将进入黯淡的下跌行情。


3.3 红三兵


在传统金融市场红三兵是看涨形态，但加密货币领域中红色K线是阴线，所以红三兵是看跌形态。红三兵由三根连续下跌的阴线组合而成，三根阴线的收盘价或最低价位一根比一根低，出现红三兵后续走势下跌概率较大。


3.4 绿三兵


在传统金融市场绿三兵是看跌形态，但加密货币领域中绿色K线是阳线，所以绿三兵是看涨形态。绿三兵是三根阳线，依次上升。这是一种很常见的K线组合，这种K线组合出现时，后势看涨情况居多。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


