什么是一目均衡图

一目均衡图（ICHIMOKU Cloud）是将多个技术指标综合在一张图中的技术分析方法。一目均衡图可显示潜在的支撑位、阻力位区域、趋势方向，提供了清晰的价格行为分析，帮助交易者找到最佳的进入和退出点。

一目均衡图由日本记者 Goichi Hosoda 在 20 世纪 30 年代提出，经过多年的研究和改进这项分析技术，最终在 20 世纪 60 年代公开分享出来，成为今天广为人知并用作技术分析的指标。

在 MEXC 平台合约交易中，已经上线了一目均衡图分析指标，您可以在基础版 K 线中添加这一指标并进行使用，辅助您的日常合约交易。

1. 一目均衡图的组成


一目均衡图由转换线、基线、迟行带、先行带 A、先行带 B 这五部分组成。

1.1 转换线：以9日为移动平均线。计算方式：转换线 = (9日内最高价的最高值+9日内最低价的最低值)/2 。如下图所示中的蓝色线条。

1.2 基线（Kijun-sen）：以26日为移动平均线。计算方式：基线 = (26日内最高价的最高值+26日内最低价的最低值)/2 。如下图所示中的褐色线条。

1.3 迟行带（Chikou Span）：今日收盘价与过去 26 日中线的差值。如下图所示中的深绿色线条。迟行带也就是将今天的收盘价画到 26 天以前的位置。

1.4 先行带 A（Senkou Span A）：通过转换线和基线的移动平均值预计未来 26 日内趋势。计算方式：先行带 A =（转换线＋基线）/2 。如下图所示中的浅绿色线条。

1.5 先行带 B（Senkou Span B）：通过 52 日移动平均值预计未来 26 日内趋势。计算方式：先行带 B =(52日内最高价的最高值+52日内最低价的最低值)/2 。如下图所示中的粉色线条。

1.6 云区（Cloud）：先行带 A 和先行带 B 中间的区域。


2. 一目均衡图的用途


2.1 判断未来趋势方向


在图中您可以看到，云区是显示在 K 线前的 26 个周期。

当先行带 A 高于先行带 B 形成绿色云区，产生看涨信号。反之形成红色云区，产生看跌信号。如果云区从红色变为绿色，则产生看涨信号，而云区从绿色变为红色，则产生看跌信号。

当市场价格高于云区，产生看涨信号，反之低于云区产生看跌信号。

2.2 产生交易信号


在上涨趋势中，如果价格在云区上方，代币价格向上穿过基线为买入信号；在下跌趋势中，如果价格在云区下方，代币价格向下穿过基线为卖出信号。

在上涨趋势中，如果价格在云区上方，转换线向上穿过基线为买入信号；在下跌趋势中，如果价格在云区下方，转换线向下穿过基线为卖出信号。

2.3 形成阻力位和支撑位


云区两侧的先行带 A 和先行带 B 在代币价格波动中形成阻力位与支撑位，重要的是为交易者提供了预测未来 26 天的支撑/阻力区域。云区在图上显示越宽，代表趋势反转的可能性越小。

3. 如何在MEXC使用一目均衡图


目前您可以在 Web 端进行一目均衡图的开启和使用，App 端暂不支持。

3.1 如何开启一目均衡图


打开 MEXC 官网并登录，选择【合约交易】下的【USDT 本位永续合约】进入合约交易页面。（注：币本位永续合约操作一致）

在合约交易页面点击指标按钮，勾选【ICHIMOKU Cloud】，点击【确定】即可开启一目均衡图数据指标。


3.2 如何设置一目均衡图


一目均衡图开启后，在 K 线上方您可以看到指标中包含的相关数据信息。这些数据信息显示的是您当前鼠标所在位置对应的数据，以及在图表中对应的线段颜色。

点击【X】按钮您将快速关闭一目均衡图。


点击设置按钮，您可以对一目均衡图中的基础参数数据进行修改，同时也支持您对线条样式自定义修改，包括线条颜色、粗细程度等，使其显示更符合您的个人偏好。


一目均衡图为我们提供了洞察市场趋势的机会，您可以与其他指标相结合摸索出自己的交易策略。任何指标都不是万能的，您可以通过不同指标的结合使用增强您对市场行情的判断能力。同时在合约交易中，在开仓时建议您设置好止损，避免策略错误造成过大损失。

