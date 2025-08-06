如何使用 AI 参数创建网格交易机器人













AI 智能策略基于对交易对的历史市场数据和实时行情的深度分析，智能化地为用户自动设置最优价格区间、网格数量及杠杆倍数。









使用 AI 策略：进入 ：进入 网格交易 页面，在右侧创建网格区域选择【AI】模式。









选择策略方向：根据市场趋势选择“中性”、“做多”或“做空”策略。





中性策略 ：适用于市场无明显趋势，价格波动频繁的情况。

做多策略 ：适用于市场整体上行趋势。

做空策略：适用于市场整体下行趋势。









选择策略时长：选择适合您的策略运行时长，时长越长策略价格范围越大，执行频率越低。









创建 AI 策略：复制策略并输入投资金额，即可快速创建 AI 机器人。









高级设置（可选）：您还可以选择设置以下参数：



低风险模式：勾选低风险模式，降低机器人在运行过程中的爆仓风险。





启动价：当最新价达到此价格，网格交易机器人才会启动；不设置此参数则会在机器人创建后即刻启动。启动价数值的设置应介于价格范围之间。





上行停止价：当价格上涨至此价格，则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意上行停止价需要高于标的当前最新价。





下行停止价：当价格下跌至此价格，则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意下行停止价需要低于标的当前最新价。





止盈/止损：通过设置止盈和止损价格，可以在市场剧烈波动时，有效锁定利润并控制亏损，避免因行情变化导致收益回吐或损失扩大。









创建机器人：设置完成后，点击创建机器人即可。









目前 AI 参数已支持 50+ 合约交易对，未来仍将不断增加。如果您选择的币种没有出现 AI 参数设置，说明该交易对暂时不支持使用 AI 参数创建网格交易。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



