随着加密货币市场的迅猛发展，各种自动化交易策略层出不穷，网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点，受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项，帮助你科学认识并合理使用这一策略。 1. 什么是网格交易？ 网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内，设置多个等距的买入和卖出挂单，形成一个“网格”。价格在网格中波动时，系统自动低买高卖，从中赚随着加密货币市场的迅猛发展，各种自动化交易策略层出不穷，网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点，受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项，帮助你科学认识并合理使用这一策略。 1. 什么是网格交易？ 网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内，设置多个等距的买入和卖出挂单，形成一个“网格”。价格在网格中波动时，系统自动低买高卖，从中赚
新手学院/新手指南/合约/什么是MEXC合约网格交易

什么是MEXC合约网格交易

初阶
2025年7月16日MEXC
0m
#合约#新手入门
比特币
BTC$106,309.34+4.62%
MX Token
MX$2.1813+1.50%

随着加密货币市场的迅猛发展，各种自动化交易策略层出不穷，网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点，受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项，帮助你科学认识并合理使用这一策略。

1. 什么是网格交易？


网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内，设置多个等距的买入和卖出挂单，形成一个“网格”。价格在网格中波动时，系统自动低买高卖，从中赚取每一小段价格波动的利润。

简单来说，网格交易不是赌涨跌，而是靠价格波动赚取差价。只要市场有波动，无论牛市、熊市还是震荡市场，都有机会盈利。

2. 网格交易的原理


1）确定价格区间：选择一个合适的价格区间。
2）分割网格：将区间分成若干等距的小区间，每个区间就是一个“网格”。比如区间为 5000 美元，分成 10 格，每格 500 美元。
3）自动下单：在每个价格格子上，挂买单和卖单。例如，价格每下跌 500 美元自动买入一份，每上涨 500 美元自动卖出一份。
4）重复执行：系统持续买低卖高，捕捉每一次小幅波动带来的收益。

举例：BTC 当前价格为 9.7 万美元，设置网格区间 9.5 万~ 10 万美元，分为 10 格：
  • 价格下跌到 9.65 万，自动买入一份；
  • 回升到 9.7 万，自动卖出，赚取 500 美元的差价；
  • 价格继续波动，系统自动循环上述动作。

3. 合约网格交易适合哪些交易者


合约网格交易是一种兼具灵活性与自动化的量化策略，适用于多种类型的加密货币交易者。与需要高超技术分析或复杂基本面判断的传统交易方式不同，合约网格交易更注重策略执行和风险分散，因此门槛较低，适合大部分用户。下面详细介绍几类非常适合使用合约网格交易的群体：

3.1 卖空交易者


对于喜欢做空、希望在市场下跌期间获利的交易者来说，合约网格交易是一个非常实用的工具。
优势：传统的做空交易风险较高，但通过网格策略可以在不同价格点分批建仓、分批平仓，有效分散市场单边下跌时的风险。
适合人群：有经验、能承受较大风险、善于把握市场节奏的交易者，尤其是在市场趋势逆转或波动剧烈时。

3.2 杠杆交易者及低风险偏好者


杠杆交易可以放大收益，但同样也会加大风险。合约网格交易提供了风险缓冲的机制：
优势：通过设定价格区间和分布密集的买卖订单，哪怕在使用杠杆的情况下，也能更好地控制潜在亏损。
适合人群：想利用杠杆提升收益，但又不希望承担过高风险的交易者，以及希望用更稳健方式参与合约交易的投资者。

3.3 不想全天候盯盘的交易者


合约网格交易拥有高度自动化的特点，特别适合没有时间频繁盯盘的用户。
优势：通过智能程序自动下单、自动止盈止损，交易者可以在忙碌中享受策略带来的收益，无需时刻关注行情变化。
适合人群：时间有限、希望交易轻松自动化的上班族、学生或兼职投资者。

3.4 新手交易者


对于刚进入加密货币市场的交易新手来说，合约网格交易也是一个很好的入门选择。
优势：无需复杂的技术分析或市场判断，平台通常会提供自动模式，并能根据用户习惯自动优化参数，降低操作门槛，让新手也能享受量化交易的便利和安全。
适合人群：缺乏丰富交易经验、希望通过实战学习市场规律的新手投资者。

4. MEXC 网格交易的优势


低投资门槛：仅需 10 USDT 即可启动策略。
高杠杆倍数：提升资金效率，捕捉更多市场波动机会。
24/7 自动运行：设定参数后，机器人自动执行买卖策略，避免情绪干扰。
低交易成本：不收取策略创建费及管理费用，低合约交易费率。

5. 如何使用 MEXC 合约网格交易


打开并登录 MEXC 官网，在【合约交易】中选择【网格交易】。

5.1 资金划转操作


网格交易机器人资金默认从用户现货账户转入，在开始使用合约网格交易机器人之前，请确保现货账户有足够
资金。


5.2 创建机器人操作


在网格交易页面，切换至您要进行交易的交易币对后，选择交易方向，即中性网格、做多网格或者做空网格。我们以中性网格为例进行操作演示，做多网格和做空网格操作类似。

  • 中性网格：机器人启动的时候，不会创建初始仓位，上涨则会开空仓，下跌则会开多仓。适用于箱体震荡行情（无明确单边趋势）。
  • 做多网格：只会开多仓，上涨则平掉多仓，下跌则加开多仓。适用于震荡上行趋势（价格波浪式上涨）。
  • 做空网格：只会开空仓，上涨则加开空仓，下跌则平掉多仓。适用于震荡下行趋势（价格阶梯式下跌）。


填写网格参数后，点击【创建机器人（中性）】，再次确认创建机器人信息后，点击【确定】完成创建。
  • 必填参数：价格范围、网格数量、投入金额、杠杆倍数。
  • 选填参数：启动价、上行停止价、下行停止价。


价格范围：请设置适当的价格范围，价格范围设置过大，会导致网格执行频次过低；价格范围过小，会增加价格单方向波动场景下爆仓的概率。注意上限价需要大于下限价。

网格数量：请设置合适的网格数量，网格数量设置越大，网格执行频率越高，每格利润越低，要求的资金也越多；网格数量越小，则每格利润越大，但执行频率较低，需求的资金也较小。

投入资金：投入的资金越多，每次交易的开仓量则会越多。注意资金是从现货账户划转，页面上显示的【可用】金额为现货金额。

杠杆倍数：根据您的风险偏好情况选择合适的杠杆倍数。目前 MEXC 合约网格交易支持 1-50 倍的杠杆。


多头预估强平价：当网格策略中所有多单成交时，最大多仓的预估强平价。

空头预估强平价：当网格策略中所有空单成交时，最大空仓的预估强平价。

创建时预估强平价有可能在网格价格范围内，这就代表网格机器人在执行过程中会爆仓，建议您增加资金、缩小网格价格范围、降低杠杆倍数。


启动价：当最新价达到此价格，网格交易机器人才会启动；不设置此参数则会在机器人创建后即刻启动。启动价数值的设置应介于价格范围之间。

上行停止价：当价格上涨至此价格，则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意上行停止价需要高于标的当前最新价。

下行停止价：当价格下跌至此价格，则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意下行停止价需要低于标的当前最新价。


5.3 启动机器人操作


如果您在创建机器人时未在【高级设置】中设置启动价，那么创建完成后，机器人会立即启动。

如果您在创建机器人时在【高级设置】中设置了启动价，创建完成后机器人不会立即启动，只有当标的物最新价达到启动价格时才会启动。

未启动的机器人，不会进行初始仓位的建立，不会进行挂单。


未启动的机器人，您可以通过手动的方式进行启动操作。点击操作栏下的【启动】按钮即可启动机器人。

您还可以点击【详情】按钮，查看机器人详情信息。


注意：网格机器人在启动时创建初始仓位规则如下：

如果用户选择【中性】网格交易，在机器人启动时，不会建立初始仓位。
如果用户选择【做多】网格或【做空】网格交易，在机器人启动时，会根据当前标的所在的网格线位置创建一定数量的初始仓位，以确保价格波动网格机器人能够正常平仓。

举例 1：用户创建了价格范围为2000-3000、网格数量为 10 的 ETHUSDT 做多网格交易。
机器人启动时，ETHUSDT 当前价格为 2750，高于 2750 的网格价格数量有 3 个，2800、2900、3000，则系统会此时创建 3 份多仓。
当 ETHUSDT 价格上涨到 2800、2900、3000，系统会分批把这 3 份多仓平仓，完成套利。

举例2：用户创建了价格范围为 2000-3000、网格数量为 10 的 ETHUSDT 做空网格交易。
机器人启动时，ETHUSDT 当前价格为 2650，低于 2650 的网格价格数量有 7 个，2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000，则系统会此时创建 7 份空仓。
当 ETHUSDT 价格下跌，系统会分别在价格达到到 2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000 时，把这 7 份空仓平仓，完成套利。

5.4 增加/减少资金操作


在机器人运行期间，您可以增加或者减少资金。点击操作栏下的【详情】按钮进入机器人详情页面。


点击【增加资金】或【提取资金】即可完成。需要注意的是，不能将资金减少低于初始投资金额。


5.5 停止机器人操作


和启动机器人类似，点击操作栏下的【停止】按钮即可停止机器人。当机器人停止后，资金将返回您的现货账户。

除此之外，以下场景也会触发机器人停止操作：
  • 强平停止：如果用户仓位被强平，则会触发停止机器人操作。
  • 币对下架停止：如果您正在启动中的机器人，币对下架了，则会触发停止机器人操作。
  • 停止价格触发停止：如果您在【高级设置】中设置了上/下行停止价，当标的物的最新价达到停止价格时，将触发停止机器人操作。


5.6 查看机器人资产


在 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【资产】下选择【交易机器人】即可查看到当前机器人资产数据。


6. MEXC 合约网格交易注意规则


1）一个用户同时最多可启动 30 个网格交易机器人。
2）目前默认会限制风险限额 1 档的最大持仓量，用户持仓不会起超过币对风险限额 1 档档位。
3）如果用户被禁止合约交易，则无法创建网格交易机器人。
4）网格交易自动挂单为限价单。
5）爆仓或者发生阶梯强平会强制停止机器人。
6）网格机器人实际使用的是双向持仓模式，全仓模式。
7）挂单资金不足并不会影响网格运行，系统会定期自动补偿挂单。
8）MEXC 合约网格交易目前仅支持 USDT 本位合约。
9）机器人的手续费率会跟随主账户费率（MX 抵扣除外，MX 抵扣暂不支持）。
10）目前支持等价差网格，两个相邻网格委托价格之间的的价差相等。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金