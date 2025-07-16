什么是MEXC合约网格交易





随着加密货币市场的迅猛发展，各种自动化交易策略层出不穷，网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点，受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项，帮助你科学认识并合理使用这一策略。









网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内，设置多个等距的买入和卖出挂单，形成一个“网格”。价格在网格中波动时，系统自动低买高卖，从中赚取每一小段价格波动的利润。





简单来说，网格交易不是赌涨跌，而是靠价格波动赚取差价。只要市场有波动，无论牛市、熊市还是震荡市场，都有机会盈利。









1）确定价格区间：选择一个合适的价格区间。

2）分割网格：将区间分成若干等距的小区间，每个区间就是一个“网格”。比如区间为 5000 美元，分成 10 格，每格 500 美元。

3）自动下单：在每个价格格子上，挂买单和卖单。例如，价格每下跌 500 美元自动买入一份，每上涨 500 美元自动卖出一份。

4）重复执行：系统持续买低卖高，捕捉每一次小幅波动带来的收益。





举例：BTC 当前价格为 9.7 万美元，设置网格区间 9.5 万~ 10 万美元，分为 10 格：

价格下跌到 9.65 万，自动买入一份；

回升到 9.7 万，自动卖出，赚取 500 美元的差价；

价格继续波动，系统自动循环上述动作。









合约网格交易是一种兼具灵活性与自动化的量化策略，适用于多种类型的加密货币交易者。与需要高超技术分析或复杂基本面判断的传统交易方式不同，合约网格交易更注重策略执行和风险分散，因此门槛较低，适合大部分用户。下面详细介绍几类非常适合使用合约网格交易的群体：









对于喜欢做空、希望在市场下跌期间获利的交易者来说，合约网格交易是一个非常实用的工具。

优势：传统的做空交易风险较高，但通过网格策略可以在不同价格点分批建仓、分批平仓，有效分散市场单边下跌时的风险。

适合人群：有经验、能承受较大风险、善于把握市场节奏的交易者，尤其是在市场趋势逆转或波动剧烈时。









杠杆交易可以放大收益，但同样也会加大风险。合约网格交易提供了风险缓冲的机制：

优势：通过设定价格区间和分布密集的买卖订单，哪怕在使用杠杆的情况下，也能更好地控制潜在亏损。

适合人群：想利用杠杆提升收益，但又不希望承担过高风险的交易者，以及希望用更稳健方式参与合约交易的投资者。









合约网格交易拥有高度自动化的特点，特别适合没有时间频繁盯盘的用户。

优势：通过智能程序自动下单、自动止盈止损，交易者可以在忙碌中享受策略带来的收益，无需时刻关注行情变化。

适合人群：时间有限、希望交易轻松自动化的上班族、学生或兼职投资者。









对于刚进入加密货币市场的交易新手来说，合约网格交易也是一个很好的入门选择。

优势：无需复杂的技术分析或市场判断，平台通常会提供自动模式，并能根据用户习惯自动优化参数，降低操作门槛，让新手也能享受量化交易的便利和安全。

适合人群：缺乏丰富交易经验、希望通过实战学习市场规律的新手投资者。









低投资门槛：仅需 10 USDT 即可启动策略。

高杠杆倍数：提升资金效率，捕捉更多市场波动机会。

24/7 自动运行：设定参数后，机器人自动执行买卖策略，避免情绪干扰。

低交易成本：不收取策略创建费及管理费用，低合约交易费率。









打开并登录 MEXC 官网，在【合约交易】中选择【网格交易】。









网格交易机器人资金默认从用户现货账户转入，在开始使用合约网格交易机器人之前，请确保现货账户有足够

资金。













在网格交易页面，切换至您要进行交易的交易币对后，选择交易方向，即中性网格、做多网格或者做空网格。我们以中性网格为例进行操作演示，做多网格和做空网格操作类似。





中性网格：机器人启动的时候，不会创建初始仓位，上涨则会开空仓，下跌则会开多仓。适用于箱体震荡行情（无明确单边趋势）。

做多网格：只会开多仓，上涨则平掉多仓，下跌则加开多仓。适用于震荡上行趋势（价格波浪式上涨）。

做空网格：只会开空仓，上涨则加开空仓，下跌则平掉多仓。适用于震荡下行趋势（价格阶梯式下跌）。









填写网格参数后，点击【创建机器人（中性）】，再次确认创建机器人信息后，点击【确定】完成创建。

必填参数：价格范围、网格数量、投入金额、杠杆倍数。

选填参数：启动价、上行停止价、下行停止价。









价格范围：请设置适当的价格范围，价格范围设置过大，会导致网格执行频次过低；价格范围过小，会增加价格单方向波动场景下爆仓的概率。注意上限价需要大于下限价。





网格数量：请设置合适的网格数量，网格数量设置越大，网格执行频率越高，每格利润越低，要求的资金也越多；网格数量越小，则每格利润越大，但执行频率较低，需求的资金也较小。





投入资金：投入的资金越多，每次交易的开仓量则会越多。注意资金是从现货账户划转，页面上显示的【可用】金额为现货金额。





杠杆倍数：根据您的风险偏好情况选择合适的杠杆倍数。目前 MEXC 合约网格交易支持 1-50 倍的杠杆。









多头预估强平价：当网格策略中所有多单成交时，最大多仓的预估强平价。





空头预估强平价：当网格策略中所有空单成交时，最大空仓的预估强平价。





创建时预估强平价有可能在网格价格范围内，这就代表网格机器人在执行过程中会爆仓，建议您增加资金、缩小网格价格范围、降低杠杆倍数。









启动价：当最新价达到此价格，网格交易机器人才会启动；不设置此参数则会在机器人创建后即刻启动。启动价数值的设置应介于价格范围之间。





上行停止价：当价格上涨至此价格，则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意上行停止价需要高于标的当前最新价。





下行停止价：当价格下跌至此价格，则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意下行停止价需要低于标的当前最新价。













如果您在创建机器人时未在【高级设置】中设置启动价，那么创建完成后，机器人会立即启动。





如果您在创建机器人时在【高级设置】中设置了启动价，创建完成后机器人不会立即启动，只有当标的物最新价达到启动价格时才会启动。





未启动的机器人，不会进行初始仓位的建立，不会进行挂单。









未启动的机器人，您可以通过手动的方式进行启动操作。点击操作栏下的【启动】按钮即可启动机器人。





您还可以点击【详情】按钮，查看机器人详情信息。







注意：网格机器人在启动时创建初始仓位规则如下：

如果用户选择【中性】网格交易，在机器人启动时，不会建立初始仓位。 如果用户选择【做多】网格或【做空】网格交易，在机器人启动时，会根据当前标的所在的网格线位置创建一定数量的初始仓位，以确保价格波动网格机器人能够正常平仓。

举例 1：用户创建了价格范围为2000-3000、网格数量为 10 的 ETHUSDT 做多网格交易。 机器人启动时，ETHUSDT 当前价格为 2750，高于 2750 的网格价格数量有 3 个，2800、2900、3000，则系统会此时创建 3 份多仓。 当 ETHUSDT 价格上涨到 2800、2900、3000，系统会分批把这 3 份多仓平仓，完成套利。

举例2：用户创建了价格范围为 2000-3000、网格数量为 10 的 ETHUSDT 做空网格交易。 机器人启动时，ETHUSDT 当前价格为 2650，低于 2650 的网格价格数量有 7 个，2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000，则系统会此时创建 7 份空仓。 当 ETHUSDT 价格下跌，系统会分别在价格达到到 2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000 时，把这 7 份空仓平仓，完成套利。







在机器人运行期间，您可以增加或者减少资金。点击操作栏下的【详情】按钮进入机器人详情页面。









点击【增加资金】或【提取资金】即可完成。需要注意的是，不能将资金减少低于初始投资金额。













和启动机器人类似，点击操作栏下的【停止】按钮即可停止机器人。当机器人停止后，资金将返回您的现货账户。





除此之外，以下场景也会触发机器人停止操作：

强平停止 ：如果用户仓位被强平，则会触发停止机器人操作。

币对下架停止 ：如果您正在启动中的机器人，币对下架了，则会触发停止机器人操作。

停止价格触发停止：如果您在【高级设置】中设置了上/下行停止价，当标的物的最新价达到停止价格时，将触发停止机器人操作。













在 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【资产】下选择【交易机器人】即可查看到当前机器人资产数据。













1）一个用户同时最多可启动 30 个网格交易机器人。

2）目前默认会限制风险限额 1 档的最大持仓量，用户持仓不会起超过币对风险限额 1 档档位。

3）如果用户被禁止合约交易，则无法创建网格交易机器人。

4）网格交易自动挂单为限价单。

5）爆仓或者发生阶梯强平会强制停止机器人。

6）网格机器人实际使用的是双向持仓模式，全仓模式。

7）挂单资金不足并不会影响网格运行，系统会定期自动补偿挂单。

8）MEXC 合约网格交易目前仅支持 USDT 本位合约。

9）机器人的手续费率会跟随主账户费率（MX 抵扣除外，MX 抵扣暂不支持）。

10）目前支持等价差网格，两个相邻网格委托价格之间的的价差相等。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



