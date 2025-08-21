



加密货币领域的安全问题，一直是平台和用户都十分关心的问题。门头沟事件的影响还未消失，盗币事件手段层出不穷。MEXC 为了保护用户的资产安全，提供了两步骤验证（2FA）和进阶安全设定。









在进阶安全设定中，您可以对提币进行设置，确保个人资产安全。





Web 端





App 端









登陆 MEXC ，在首页右上角【个人头像】中选择【 安全中心 】。滑动页面，在【进阶安全设定】中可以看到【资金安全设置】。









资金安全设置分为【快捷提币】、【提币白名单】和【DEX+ 快捷划转】三个功能。













打开【快捷提币】右侧的开关按钮，选择单笔提币免验证的额度，我们这里以 500 USDT 为例来展示，点击【确定】。









填写安全验证信息，点击【确定】，开启快捷提币功能。





注意这里会根据您个人设置的两步骤验证（2FA）进行验证。图中显示的是邮箱验证、谷歌验证和手机验证三种。









快捷提币打开后，当您的单笔提币金额小于 500 USDT 时，将不再进行两步骤验证（2FA），将会直接完成提币。









打开【提币白名单】右侧的开关按钮，完成安全验证即可开启。





需要注意的是，提币白名单在打开前，允许您提币至任何地址。当您打开后，您只能提币到自己白名单地址中。









提币白名单成功开启后，点击【管理白名单地址/联系人】跳转到【提币地址/联系人】设置页面。









点击【增加提币地址】，选择【普通地址】，填写币种、转账网络、提币地址、地址标签（选填）信息，勾选【设为白名单地址】，点击【确定】。









填写安全验证信息，点击【确定】，完成提币地址添加。同样这里会根据您个人设置的两步骤验证（2FA）进行验证。









如果您想批量添加多个地址为白名单地址，您可以点击【批量添加地址】。





在批量添加提币地址页面中，填写币种、转账网络、地址标签（选填）、提币地址、Memo/Tag 信息，打开白名单按钮。所有地址批量添加完成后，点击【保存】。









白名单安全限制功能：





在提币白名单打开后，会出现【白名单安全限制功能】的选项。需要注意的是：

开启该功能后，提币至新添加的白名单地址，需等待 24 小时；

开启该功能后，再次关闭该功能时，您的账户需等待 24 小时才可提币；

为保障您的资金安全，推荐开启该功能。













点击【DEX+ 快捷划转】右侧的开关按钮，输入单笔免验证划转额度（1-2000 USDT，例如 200 USDT），然后点击【确定】。





填写安全验证信息，点击【确定】，即可开启 DEX+ 快捷划转功能。





功能开启后，DEX+ 账户与现货账户之间的主链币小额划转将不需要任何安全验证。













点击 App 左上角的【个人头像】，选择【安全中心】，滑动页面至最下方，选择【资产安全设置】。













1）点击【白名单】右侧开启按钮，填写两步骤验证的验证码后，白名单功能开启。打开后您只能提币到白名单账户中，其他地址无法提币。





2）如果您还没有白名单地址，点击下方【提币地址管理】进入添加白名单地址的页面。





3）点击【添加地址】。





4）在搜索框输入您想要添加到币种，我们以 MX 为例。





5）填写币种、地址、网络等信息，勾选【添加到白名单】，点击【确认添加】完成。









白名单安全限制功能：





在提币白名单打开后，会出现【白名单安全限制功能】的选项。需要注意的是：

开启该功能后，提币至新添加的白名单地址，需等待 24 小时；

开启该功能后，再次关闭该功能时，您的账户需等待 24 小时才可提币；

为保障您的资金安全，推荐开启该功能。













点击【快捷提币】右侧开启按钮，选择免验证的额度，点击【确认】，填写两步骤验证的验证码后，快捷提币功能开启。图片中显示设置了 500 USDT 的免验证额度。





快捷提币功能开启后，您每次提现小于 500 USDT 将不再收到安全验证，可以实现快速提币。













点击【DEX+ 快捷划转】右侧的开关按钮，输入单笔免验证划转额度（1-2000 USDT，例如 200 USDT），然后点击【确定】。





填写安全验证信息，点击【确定】，即可开启 DEX+ 快捷划转功能。





功能开启后，DEX+ 账户与现货账户之间的主链币小额划转将不需要任何安全验证。













如果您提币相对频繁，提币设置会提高您的效率且能够有效保护资产安全。





快捷提币的功能能够让您在一定资金范围内提现不需要进行 2FA 验证，快速发起提币。配合提币地址白名单的使用，您可以对经常用到的一些地址快速提币，不用每次复制这些地址。只需要在设置白名单时，自己标记好这些地址名称即可。





具体到现实的使用场景中，如果您有长期定投的习惯，您可以在 MEXC 平台购买您定投的代币，然后通过白名单快速提币到自己的不同理财地址。如果您经常小额给一些地址转账，如给一些合作人员支付薪水，使用快捷提币功能也能帮您提高效率。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。







