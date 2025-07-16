如何使用第三方账户登录 MEXC





本文以 Web 端为例进行第三方账户登录 MEXC 展示，App 端操作方式与 Web 端类似。









打开 MEXC 官网 ，点击首页【登录】按钮。









选择使用下方第三方账号登录 MEXC。目前平台支持谷歌、Apple、MetaMask、Telegram 等第三方账号登录。我们以谷歌账号为例进行演示。









点击谷歌图标按钮，弹出使用谷歌登录 MEXC 的窗口，点击谷歌账号。









阅读隐私条款，点击【继续】。













使用第三方账号（如谷歌账号）登录完成后，在绑定 MEXC 账号页面，点击【绑定现有的 MEXC 账号】。





注意，一个第三方账号只能绑定一个 MEXC 账号。









输入您要绑定现有的 MEXC 账号和密码，点击【登录】。









完成安全验证。









输入邮箱验证码后，点击【确定】。成功登录后跳转至 MEXC 官网首页。









选择【个人头像】下的【安全中心】，在第三方账号绑定中，您可以看到您的 MEXC 账号已成功绑定第三方账号。













如果您已登录 MEXC 账号，想要绑定第三方账号，您可按以下步骤操作：

1）点击页面右上角的【个人头像】，进入【安全中心】；

2）在【第三方账号绑定】板块中，查看当前支持的第三方平台；

3）点击对应的【绑定】按钮，按照页面提示完成绑定流程。













在【安全中心】中的第三方账号绑定板块，找到已经绑定好的第三方账号，点击【解除绑定】。









二次弹窗确认，点击【确定】，完成第三方账号解绑。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。







