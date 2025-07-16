如何利用MX轻松升级阳光普照活动？





阳光普照 活动是 MEXC 平台为 MX 持有者推出的专属空投活动。平台用户持有一定数量的 MX ，即可免费参与阳光普照活动，最终获得新项目的代币空投。





根据平台最新数据显示，2024 年（1月-10月） MEXC 平台累计完成 2030 场新币空投活动，发放奖池高达 1.16 亿美元。如果您想了解阳光普照活动详细参与方式，您可以阅读《 如何参与阳光普照 》进行了解。









参与门槛：连续 24 小时持仓量 ≥ 5 MX 即可参与。





等级提升：邀请有效好友数越多，对应等级越高，投入系数越大，最终收益就越多。





有效用户即用户在注册后，从完成第一次入金开始计算，在 7 天内累计入金 ≥ 100 USDT（不包含内部转账。链上充值、P2P 或法币购买均为有效入金行为），并至少完成一次合约交易（不限金额）。









您的预估空投奖励 = 当前用户有效投入量 / 所有用户有效投入量 * 总奖池。

有效投入量 = 已投入数量 * 投入系数。





邀请不同数量有效用户或 MX 持仓量，对应的等级和系数详情如下表所示：

等级 邀请有效用户数 投入系数 V1 连续24H持有≥5 MX x1 V2 邀请1位有效用户 x1.5 V3 邀请2位有效用户 x1.55 V4 邀请3位有效用户 x1.6 V5 邀请4位有效用户 x1.65 V6 邀请5位有效用户 x1.7 V7 邀請6位有效用戶 x1.75









正如上面所提到，阳光普照活动邀请有效用户数量越多，对应投入系数越高，最终瓜分的奖励越多。让我们用一个简单的例子来进行说明。





假设当前有 A、B 两名用户在 24 小时均持仓 1000 枚 MX 参与阳光普照活动。A 用户没有邀请到有效用户，对应的系数为 1；B 用户邀请到 1 位有效用户，对应的系数为 1.5，那么：

A 用户的奖励 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.4

B 用户的奖励 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.6









2）用户可按最大可投入数量进行投入，投入成功后仅用于奖励核算，MX 不会被冻结。活动结束后，奖励将以空投形式发放至用户的现货账户。









持仓 MX 除了能够免费参与平台的空投活动外，如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500 即可享受手续费 50% 优惠（不包含 BTC 交易对）。邀请用户加入 MEXC，获得好友现货合约交易手续费的 40% 返佣（部分区域最高为 50%），如果成为平台代理，最高可获得 70% 返佣。





同时 MEXC 平台仍在不断探索新的 MX 生态布局，为新老用户带去更多专属福利，进一步提升用户体验和平台代币价值。未来，MX 还将融入更多创新应用场景，不断扩展其生态系统，为用户创造更多收益机会。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。