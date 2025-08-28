全面了解合约交易的风险，让合约交易更加安全













合约交易是一种衍生品交易方式，用户无需实际持有加密货币现货，就可以根据价格的涨跌方向进行买入（做多）或卖出（做空）操作。简单来说，合约交易允许用户在预测市场走势的基础上，通过涨跌方向获利。





相比传统交易，合约交易支持杠杆操作，用更少的资金撬动更大的交易额，从而放大利润（当然也增加了风险）。其中，最常见的是“永续合约”，没有到期日，用户可以灵活选择持仓时间。由于其高灵活性和更强的资金效率，合约交易已成为许多加密货币投资者的重要工具。









然而，想要在合约市场中稳定获利，理解其潜在风险同样重要。因为它涉及高杠杆和市场剧烈波动，既可能放大利润，也会同步放大亏损；一旦判断失误或资金管理不当，可能在短时间内导致重大损失甚至爆仓。只有充分认识风险，才能制定合理策略，保障资金安全。









通过合理的使用杠杆，能够放大投资者的资金利用效率，带来更大的潜在收益。但是与潜在收益相对应的，也会带来一定的潜在风险，所以请 MEXCers 务必要对合约交易中的杠杆有清晰的认识。









举例来说，如果您计划持有一个价值 100,000 USDT 的 BTCUSDT 仓位，您可以在 MEXC 选择 10 倍、50倍、100 倍直至最高 500 倍等任意倍数，不同的杠杆倍数会影响您投入的初始 保证金 的多少，简单的说，选择的杠杆倍数越低，需要的初始保证金就越多；选择的倍数越高，需要的初始保证金就越少。





相同仓位，不同杠杆倍数下所需要的初始保证金数量对比 杠杆倍数 10倍 50倍 100倍 200倍 500倍 初始保证金数量 10,000 USDT 2,000 USDT 1,000 USDT 500 USDT 200 USDT









在保证金交易中，关于真实杠杆与名义杠杆的概念，是非常容易被新手用户混淆的，在这里需要进行简要解读，以便在设置交易杠杆时能够有更清楚的认识。





假设 MEXC 用户 Alice 的合约账户中有 10,000 USDT的资产，当 Alice 使用全仓模式时，可以选择投入1,000 USDT 作为保证金进行交易，同时选择 10 倍杠杆。在忽略交易手续费、成交滑点的情况下，当 Alice的这次交易全部成交后，这个仓位的杠杆是多少呢？这时候就需要从真实杠杆与名义杠杆两个维度来描述：名义杠杆就是 Alice 在交易前所设置的杠杆倍数—— 10 倍；而真实杠杆的计算则需要考虑此时 Alice 全仓账户中的资产总额，即为 1,000 USDT * 10 倍/10,000 USDT= 1 倍。





另外一种情况，当Alice 使用逐仓模式时，如果没有开启自动追加保证金功能，那么所设置的杠杆倍数即是真实杠杆倍数。

















不同杠杆下触发爆仓的价格波动阈值（仅从数学角度分析） 杠杆倍数 10 倍 50 倍 100 倍 200 倍 500 倍 触发爆仓的价格波动阈值 10% 2% 1% 0.5% 0.2%





















若您仓位处于风险限制最低档，则直接进行下一步。若您仓位的风险限制档位大于1档，则需要进行降档处理，即将处于当前档位的部分仓位被强平引擎按照破产价格接管，从而降低风险限制档位，接着以降档后的维持保证金率继续计算保证金比率，若仍满足强平条件，则继续降档处理，直到降为最低档。

















在价格波动大的交易环境下，单一使用高杠杆持有大额仓位的交易者将可能带来巨大的穿仓损失风险。若保险基金被耗尽，自动减仓系统可能会被触发，从而给其他交易者带来额外的风险。





因此 MEXC 对于所有的交易账户使用风险限制机制，即系统采用阶梯保证金的模式进行风险控制，杠杆倍数大小视持仓大小而定；持仓越大，可获得杠杆倍数越低。您可自行调整杠杆倍数，初始保证金率的算法是根据用户调整的杠杆倍数而定。更多详细信息，请参考 合约交易风险限制 的规则。

















开仓前，您需要自行调整杠杆倍数。若没有调整杠杆倍数，MEXC 默认的杠杆倍数为 20 倍，您可自行调整杠杆。杠杆倍数决定了仓位上限，杠杆倍数越高，您可建立的最大仓位越小。当您切换杠杆倍数时，页面会展示用户可建立的仓位上限的提示。













维持保证金将会直接影响强平价格。因此，MEXC强烈建议您在保证金余额下降到维持保证金水平前，自行平仓以避免强平。





请注意，在异常价格波动和极端市场行情下，系统会采取额外的措施来维护市场稳定，包括但不限于：调整合约允许的最高杠杆倍数；调整不同档位的仓位限制；调整不同档位的维持保证金比率。









降低合约交易风险的关键在于：





合理使用杠杆

设置止盈止损

控制仓位比例并严格执行交易计划

避免情绪化操作













永续合约是一种中性的金融工具，只要用正确的方式妥善使用它，就能帮助 MEXCers 赚取合理的报酬，成为投资加密货币市场的得力助手。





















免责声明：加密货币交易涉及重大风险。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC成长学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



