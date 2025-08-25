合约账单怎么用？MEXC 合约资金管理全攻略

















尽管两者同属于合约账户下的工具，但其信息侧重和使用场景各不相同。





【合约账单】专注于“资金视角”，即已发生的财务数据汇总。它展示的是合约账户中因操作产生的实际账务变动，便于用户聚焦盈亏、费用、划转等信息，从而更高效地进行资金管理和成本核算。





相较之下，【合约订单】更偏重“交易视角”，展示订单层面的操作记录，如当前委托、成交价、订单状态等，有助于用户从策略维度进行技术回溯和交易调整。





功能对比 合约账单 合约订单 核心用途 查看资金动向、盈亏明细 查看订单状态与交易记录 展示维度 资金流水、手续费、强平等 当前委托、历史成交等 优势作用 用于资金管理与 盈亏分析 用于交易策略复盘与调整





简而言之，【合约账单】让你看清钱的流动，【合约订单】让你明白交易过程。









对于合约交易者而言，掌握合约账户的盈亏明细、成本结构与风险动态，是提升交易策略与资金效率的关键。而【合约账单】功能，正是 MEXC 针对这一需求推出的专业工具，其核心优势主要体现在以下三个方面：









相较于信息密集、数据维度繁杂的【合约订单】模块，【合约账单】以“已完成资金流水”为核心，聚焦于关键财务数据的梳理与分类。用户无需繁复筛选，便可一目了然地查看最近 30 天的每笔交易记录，涵盖交易时间、资金费用、业务类型、币种、数量、方向等关键信息，极大提升了使用效率与体验。





打开路径：【资产】-【合约】-【合约账单】，支持时间筛选、币种筛选与业务类型筛选，快速定位所需交易记录。









【合约账单】通过“业务类型”对资金变动进行精准分类，围绕交易者最关心的盈亏表现与资金成本，构建了清晰、实用的分析维度，主要包括以下四类核心项：





交易手续费





每一笔合约成交都会产生手续费支出，尤其在高频交易中，这部分成本不可忽视。





例如，用户以市价开仓 BTCUSDT 合约 1 张，成交金额为 10,000 USDT，手续费为 0.02%，则账单中将显示扣除 2 USDT 的交易手续费。用户可通过【合约账单】-【业务类型】-“交易手续费”查看具体扣款明细，便于后续核算真实收益。





平仓盈亏





这项用于记录每笔已平仓订单所实现的盈亏结果，是判断交易策略是否有效的关键指标。





例如，某用户以 25,00 USDT 做多 ETH 合约，后在 26,00 USDT 平仓获利，账单会自动记录这笔交易的“平仓盈亏”明细，显示为 +1,00 USDT（扣除相关费用后）。这帮助用户精准了解每一笔交易的净利润，优化下一次入场判断。





强平清算





当合约账户保证金不足，触发强平机制或系统自动减仓（ADL）时，【合约账单】将详细记录这一行为。





例如，用户因行情急剧下跌未及时止损，系统强制平掉其 BTC 多单，账单中会出现“强平平仓”一栏，清楚列明强平时间、损益金额与强平价格，帮助用户事后复盘风险控制失效的原因。





自动减仓（ADL）





在极端行情或全仓杠杆高峰期，为防止穿仓，平台可能自动减持用户持仓并分配至对手账户，即“自动减仓（Auto-Deleveraging）”。





举例：若用户持有高收益空仓，在强平对手方爆仓后被系统自动减仓 50%，账单中“自动减仓”一栏将清楚显示减仓数量、时间及影响盈亏，提示用户其仓位已被动调整。





通过这些分类和详细记录，用户不仅可以全面掌握每一笔交易背后的真实成本与结果，还能据此分析自身交易行为中的强项与短板，建立更稳健的策略逻辑。









































全部账单 ：默认按时间顺序列出近 30 天所有资金流水记录；

合约交易分类 ：可选择查看某类业务（如手续费、盈亏等）的明细数据；

资金费用 ：展示持仓期间产生的所有资金费记录；例如，用户持有 BTC/USDT 永续合约多单，若当前资金费率为 +0.01%，系统将在资金费结算时间自动从账户中扣除相应金额。

资金划转：记录从现货到合约账户间的资产转移信息（不含体验金）。









数据查询支持近 30 天内时间范围；

当前暂不支持展示体验金记录显示和盈亏情况；

不同操作系统界面略有差异，请以实际体验为准。

















【合约账单】作为 MEXC 合约交易生态的重要组成部分，为用户提供了结构化的资金流水记录与策略复盘基础。通过多维度分类与直观的数据展示，交易者可以全面掌控资金动态、提升策略透明度，进而实现合约账户的稳健运营。

对于希望提升交易效率、强化资金管理能力的用户而言，MEXC 合约账单无疑是一项值得重点关注和使用的功能。



