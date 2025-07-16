



在 MEXC 平台，现货下单分成限价、市价、限价止盈止损、选择性委托（OCO）四种模式。













限价是指允许用户自行设定委托价格，订单会按照委托价格或者比委托价更优的价格成交。





提交限价单时，如果当前委托列表中已经有满足用户自行设定委托价格的订单，限价单会马上按照最优的价格成交。如果没有，限价订单会在委托列表中等待，直到最终成交或者用户自己撤单。





我们用 MX 来举例说明：





现在账户中有 10 个 MX 代币，当前一枚 MX 的市场价格是 3.4 USDT。您想以 4 USDT 的价格卖掉手中的 10 枚 MX。





在 K 线下方的【现货交易】中，选择【限价】。在右侧的【卖出价】中输入 4 USDT，【卖出量】选择 10 MX，能够看到这比订单最终成交额是 40 USDT。点击【卖出 MX】，完成卖出手中 MX 现货的限价操作。





如果您是打算购买 MX 代币，您可以在左侧输入您的【买入价】和【买入量】，点击【买入 MX】等待限价订单成交。









由於當前 MX 的市場價格是 3.4 USDT，目前市場上的在 4 USDT 上沒有流動性，因此需要一段時間等待限價訂單的成交。





如果您在等待期間，不想繼續等待了，您可以點擊【撤單】來終止這筆交易。在等待限價訂單成交期間，您的 MX 被鎖倉不能進行其他交易操作，【撤單】後被鎖倉的 MX 得到釋放，可以用作其他交易操作。













市价是指允许用户按照现在的市场价格快速成交。市价不需要用户自己设置价格信息，只需要设置数量即可。





需要注意的是，由于市场价格波动很快时，用户使用市价订单，最终的成交价可能会可能和用户看到的有所差异。比如当前 MX 的价格是 2.94 USDT，您使用市价订单 294 USDT 可以买入 100 枚 MX。在您点击买入时价格发生了波动，您最终拿到手的数量不是 100 枚 MX。





如何使用市价下单，我们继续用 MX 来举例说明：





您想要以市价卖掉手中的 10 枚 MX 代币。点击【现货交易】下的【市价】，在右侧【卖出量】中输入 10 MX，点击【卖出 MX】，完成这笔市价卖出下单操作。





如果您想以市价购买 MX 代币，在左侧的【成交额】中输入您要花掉的 USDT 数量，点击【买入 MX】，完成购买 MX 的市价买入下单。









市价下单多用于打算快速入场或者变现离场，通常会采用市价的方式来委托下单。









限价止盈止损允许用户可以提前设置触发价、买入/卖出的金额和数量。当市场的价格达到触发价时，系统会以限价的价格挂单。





我们依旧使用 MX 来举例说明：





现在市场上 MX 的价格是 3.4 USDT，您认为未来 MX 的价格如果突破 4 USDT 的话，还会继续上涨，您打算以 4.2 USDT 的价格未来卖出手里的 10 枚 MX 代币。





选择【现货交易】下的【限价止盈止损】，在右侧【触发价】中填写 4 USDT，【卖出价】填写 4.2 USDT，【卖出量】填写 10 MX。点击【卖出 MX】设置完成订单。









在订单处于委托期间您的 MX 处于冻结状态，不能用于其他交易。在订单最终成交前任何时间，您都可以选择【撤单】取消这笔订单。









同理，如果您认为 MX 价格如果跌破如 2.8 USDT 后会继续下跌，是您抄底的时机。您可以选择左侧的限价止盈止损订单，设置相应的【触发价】、【买入价】和【买入量】。当市场价格达到触发价格时，订单会进入委托列表等待成交。













OCO（One-Cancels-the-Other）订单即选择性委托订单，是指将限价止盈止损委托单和限价委托单组合成一个OCO订单发出委托。当限价止盈止损委托单被触发时，或限价委托订单成交/部分成交时，另一个订单则自动撤销。若任一订单被手动撤销，另一个对应的订单也会被同时撤销。





OCO订单可在保证买入/卖出达成的情况下，争取较好的成交价格。在现货市场上，当投资者希望同时设置一个限价止盈止损委托订单和一个限价委托订单时，可以使用这种交易策略。





目前OCO订单仅支持 BTC 等部分代币交易，我们使用 BTC 来举例说明：





当前 BTC 的价格为 96,500 美元，您希望在 BTC 价格跌到 90,000 美元时入手买入。但是如果 BTC 的价格反而继续上涨，您认为当 BTC 的价格突破 98,000 美元后仍会上涨，您希望在 98,100 美元时能够买入。





在 BTC 的交易页面，点击【现货交易】下【限价止盈止损】旁边的【ᐯ】符号，选择【OCO】。在左侧【限价】中填写 90,000 USDT，【触发价】填写 98,000 USDT，【买入价】填写 981,00 USDT，输入【买入量】，点击【买入 BTC】完成订单设置。

















如果想要查找自己的历史订单记录，选择 MEXC 官网右上角【订单】下的【现货订单】，在现货订单中您可以查询到您现货交易的所有委托和成交记录。







