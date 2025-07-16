在 MEXC 平台，现货下单分成限价、市价、限价止盈止损、选择性委托（OCO）四种模式。 1. 限价 限价是指允许用户自行设定委托价格，订单会按照委托价格或者比委托价更优的价格成交。 提交限价单时，如果当前委托列表中已经有满足用户自行设定委托价格的订单，限价单会马上按照最优的价格成交。如果没有，限价订单会在委托列表中等待，直到最终成交或者用户自己撤单。 我们用 MX 来举例说明： 现在账户中有 1在 MEXC 平台，现货下单分成限价、市价、限价止盈止损、选择性委托（OCO）四种模式。 1. 限价 限价是指允许用户自行设定委托价格，订单会按照委托价格或者比委托价更优的价格成交。 提交限价单时，如果当前委托列表中已经有满足用户自行设定委托价格的订单，限价单会马上按照最优的价格成交。如果没有，限价订单会在委托列表中等待，直到最终成交或者用户自己撤单。 我们用 MX 来举例说明： 现在账户中有 1
新手学院/新手指南/现货/现货下单的几种类型

现货下单的几种类型

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#现货#新手入门
MX Token
MX$2.1853+1.58%
比特币
BTC$106,002.9+4.03%

在 MEXC 平台，现货下单分成限价、市价、限价止盈止损、选择性委托（OCO）四种模式。


1. 限价


限价是指允许用户自行设定委托价格，订单会按照委托价格或者比委托价更优的价格成交。

提交限价单时，如果当前委托列表中已经有满足用户自行设定委托价格的订单，限价单会马上按照最优的价格成交。如果没有，限价订单会在委托列表中等待，直到最终成交或者用户自己撤单。

我们用 MX 来举例说明：

现在账户中有 10 个 MX 代币，当前一枚 MX 的市场价格是 3.4 USDT。您想以 4 USDT 的价格卖掉手中的 10 枚 MX。

在 K 线下方的【现货交易】中，选择【限价】。在右侧的【卖出价】中输入 4 USDT，【卖出量】选择 10 MX，能够看到这比订单最终成交额是 40 USDT。点击【卖出 MX】，完成卖出手中 MX 现货的限价操作。

如果您是打算购买 MX 代币，您可以在左侧输入您的【买入价】和【买入量】，点击【买入 MX】等待限价订单成交。


由於當前 MX 的市場價格是 3.4 USDT，目前市場上的在 4 USDT 上沒有流動性，因此需要一段時間等待限價訂單的成交。

如果您在等待期間，不想繼續等待了，您可以點擊【撤單】來終止這筆交易。在等待限價訂單成交期間，您的 MX 被鎖倉不能進行其他交易操作，【撤單】後被鎖倉的 MX 得到釋放，可以用作其他交易操作。


2. 市价


市价是指允许用户按照现在的市场价格快速成交。市价不需要用户自己设置价格信息，只需要设置数量即可。

需要注意的是，由于市场价格波动很快时，用户使用市价订单，最终的成交价可能会可能和用户看到的有所差异。比如当前 MX 的价格是 2.94 USDT，您使用市价订单 294 USDT 可以买入 100 枚 MX。在您点击买入时价格发生了波动，您最终拿到手的数量不是 100 枚 MX。

如何使用市价下单，我们继续用 MX 来举例说明：

您想要以市价卖掉手中的 10 枚 MX 代币。点击【现货交易】下的【市价】，在右侧【卖出量】中输入 10 MX，点击【卖出 MX】，完成这笔市价卖出下单操作。

如果您想以市价购买 MX 代币，在左侧的【成交额】中输入您要花掉的 USDT 数量，点击【买入 MX】，完成购买 MX 的市价买入下单。


市价下单多用于打算快速入场或者变现离场，通常会采用市价的方式来委托下单。

3. 限价止盈止损


限价止盈止损允许用户可以提前设置触发价、买入/卖出的金额和数量。当市场的价格达到触发价时，系统会以限价的价格挂单。

我们依旧使用 MX 来举例说明：

现在市场上 MX 的价格是 3.4 USDT，您认为未来 MX 的价格如果突破 4 USDT 的话，还会继续上涨，您打算以 4.2 USDT 的价格未来卖出手里的 10 枚 MX 代币。

选择【现货交易】下的【限价止盈止损】，在右侧【触发价】中填写 4 USDT，【卖出价】填写 4.2 USDT，【卖出量】填写 10 MX。点击【卖出 MX】设置完成订单。


在订单处于委托期间您的 MX 处于冻结状态，不能用于其他交易。在订单最终成交前任何时间，您都可以选择【撤单】取消这笔订单。


同理，如果您认为 MX 价格如果跌破如 2.8 USDT 后会继续下跌，是您抄底的时机。您可以选择左侧的限价止盈止损订单，设置相应的【触发价】、【买入价】和【买入量】。当市场价格达到触发价格时，订单会进入委托列表等待成交。

如果您想了解更多关于限价止盈止损订单内容，您可以阅读《什么是限价止盈止损单》。

4. 选择性委托（OCO）


OCO（One-Cancels-the-Other）订单即选择性委托订单，是指将限价止盈止损委托单和限价委托单组合成一个OCO订单发出委托。当限价止盈止损委托单被触发时，或限价委托订单成交/部分成交时，另一个订单则自动撤销。若任一订单被手动撤销，另一个对应的订单也会被同时撤销。

OCO订单可在保证买入/卖出达成的情况下，争取较好的成交价格。在现货市场上，当投资者希望同时设置一个限价止盈止损委托订单和一个限价委托订单时，可以使用这种交易策略。

目前OCO订单仅支持 BTC 等部分代币交易，我们使用 BTC 来举例说明：

当前 BTC 的价格为 96,500 美元，您希望在 BTC 价格跌到 90,000 美元时入手买入。但是如果 BTC 的价格反而继续上涨，您认为当 BTC 的价格突破 98,000 美元后仍会上涨，您希望在 98,100 美元时能够买入。

在 BTC 的交易页面，点击【现货交易】下【限价止盈止损】旁边的【ᐯ】符号，选择【OCO】。在左侧【限价】中填写 90,000 USDT，【触发价】填写 98,000 USDT，【买入价】填写 981,00 USDT，输入【买入量】，点击【买入 BTC】完成订单设置。


通过使用现货OCO策略，投资者可以同时设置止盈止损触发价和限价，而不必分开设置两个单独的委托。这样可以节省盯盘时间和精力，并提高交易效率。如果您想了解更多关于选择性委托订单（OCO）的内容，您可以阅读《什么是选择性委托订单（OCO）》。

5. 如何查询历史订单


如果想要查找自己的历史订单记录，选择 MEXC 官网右上角【订单】下的【现货订单】，在现货订单中您可以查询到您现货交易的所有委托和成交记录。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金