新人必读！什么是合约交易？3 分钟快速入门

在本文中，您将使用 MEXC Learn 探索合约交易基础知识。这份简单的指南将帮助您轻松了解衍生品市场，并快速了解MEXC提供的合约交易产品。 本文摘要： 1.期货合约是衍生合约的一种，是当前金融市场中交易者用来管理风险的一种常用工具。 2.正式的期货合约市场于17世纪出现在荷兰，最著名的就是郁金香期货。1848年，82位商人发起成立了芝加哥谷物交易所，在此基础上诞生的芝加哥期货交易所成为了世界上第一家期货交易所。
在本文中，您将使用 MEXC Learn 探索合约交易基础知识。这份简单的指南将帮助您轻松了解衍生品市场，并快速了解MEXC提供的合约交易产品

本文摘要：
1.期货合约是衍生合约的一种，是当前金融市场中交易者用来管理风险的一种常用工具。
2.正式的期货合约市场于17世纪出现在荷兰，最著名的就是郁金香期货。1848年，82位商人发起成立了芝加哥谷物交易所，在此基础上诞生的芝加哥期货交易所成为了世界上第一家期货交易所。
3.MEXC 是加密货币市场中领先的合约交易所，提供比特币永续合约、以太坊永续合约等超700个合约交易对。用户可以通过MEXC网站MEXC App 多种方式进行交易，方便灵活。此外，MEXC 合约交易为用户提供最高500倍杠杆，大大提高资金的利用效率。
4.合约交易虽然为广大投资者提供了诸多便利，但是仍需明确的是，合约交易是一项专业门槛较高的交易方式，每一位投资者都应该有成熟的风险控制意识。


期货合约是衍生合约的一种形式，期货合约要求交易双方在未来的固定日期和利率完成一项资产的交易。买卖双方必须遵循预订未来合约时设定的价格。这种情况意味著无论资产的当前价格如何，都必须按照合同中约定的价格进行交易。

合约可以针对任何实物商品或任何金融工具。这些合同足够详细，可以列出合同涵盖的资产数量。合约是对冲标的资产价格波动的常用工具。

1.期货合约的起源


期货交易是一种起源于古代并逐步演变至现代的金融工具，其核心目的是通过提前锁定价格来规避商品价格波动的风险。现代的期货合约起源于17世纪的欧洲，商人在市场上也开始通过类似契约的形式买卖商品，特别是羊毛、香料和金属矿石等。这些契约为现代期货交易的发展奠定了基础。

随后在1848年芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）成立，成为全球第一个正规的期货交易所。在 19 世纪后期，芝加哥期货交易所开始引入标准化的期货合约，合约明确规定了交易的商品种类、数量、质量和交割日期。这种标准化极大地提高了交易效率，降低了交易成本，推动了期货市场的发展。

2. 合约是什么？如何运作？


合约让交易者确定合约中资产的价格。该资产可以是任何常见的交易商品，如石油、黄金、白银、玉米、糖和棉花。标的资产还可以是股票、货币对、加密货币和国债。

合约将在未来某个日期锁定任何这些资产的价格。标准合约有一个到期日，也称为到期日和设定价格。到期日或月份通常用于识别期货。例如，一月份到期的玉米期货合约称为一月份玉米合约。在这里我们可以用玉米这类大宗商品的期货合约交易做一个案例，来更加直观的理解期货合约的交易过程。

假定Alice是玉米种植者，Candy是玉米收购商。在实际生产中，由于玉米的种植周期较长， 而且会受到异常天气、病虫害等多重因素的影响，导致产量具有不确定性。因此对于Alice来说，确保自己的最终售价不低于种植成本是非常重要的，同时对于Candy来说，她的诉求是尽可能以低廉的价格收购到足够的玉米，这就产生了进行期货交易的基础。

再次假定Alice每吨玉米的生产成本为100 美元，Candy收购玉米的预期成本是不高于110美元/每吨，那么Alice和Candy就可以在玉米成熟收获之前，订立这样一份期货合约：

人物
交易标的
生产成本价格
收购价格
成交价格
名义收益
Alice
玉米
100美元/每吨

105美元/每吨
5美元/每吨
Candy
玉米

105美元/每吨
5美元/每吨

当Alice与Candy的合约签订之后，等到玉米收获时，会存在以下三种情况

不同情况
玉米最终产量
玉米最终市场价
Alice成本价
Candy收购价
Alice的最终收益
情况一
高于预期
低于100美元/每吨
100美元/每吨
105美元/每吨
高于5美元/每吨
情况二
符合预期
符合100美元/每吨
100美元/每吨
105美元/每吨
5美元/每吨
情况三
低于预期
高于100美元/每吨
100美元/每吨
105美元/每吨
低于5美元/吨

从上面简单的例子可以看到，作为未来的合约买方，Candy有权利在合约到期时以约定的105美元/吨的价格取得玉米的所有权，虽然可能存在以高于当时市场价的情况收购的风险，但是重要的是，能够提前锁定她所需的商品，同时需要说明的一点是买家可以将他们的合约卖给其他人，从而免除他们的合约义务。

3.加密合约交易与传统合约交易的异同点


加密货币市场的期货合约的基本规则脱胎于传统期货合约市场，在下面可以通过一个表格做简要对比：
合约交易类型
标的资产
交易时间
是否涉及实物交割
跨地域交易的限制
波动性
传统合约交易
大宗商品、贵金属、股票指数、外汇等
受交易平台规则限制，一般非全天候交易
部分需要交割，部分无需交割
较大
相对较小
加密合约交易
加密资产
7*24 全天候交易
均无需交割
较小
相对较大

通过以上对比，我们不难发现，由于加密货币市场的整体市场规模相对较小，截至2025年7月3日，加密货币市场的名义市值约为3.8万亿美元，而仅以黄金市场的大约20万亿美元的市值来对比，依然显得非常小。因此在价格波动性方面，要比黄金、股指、大宗商品相对小。

不过另一方面，加密货币合约同样具有7*24小时全天候交易、受地域影响较小、无需交割等诸多优势，同时较高的波动性也为投资者带来了更多的交易机会。

4. 为什么交易者该选择MEXC合约？


合约交易提供了许多吸引所有投资者的优势。由于它们是基于金融或实物资产价值的金融衍生品，因此它们非常适合加密货币挖掘和交易中的风险管理和对冲。这种风险缓冲使期货交易更具风险效率。

MEXC 合约为用户提供超过1000个交易对，不仅涵盖了像比特币永续合约这类主流加密货币的合约产品，更紧跟市场动态，第一时间上线了诸多像PEPEUSDTTRUMPUSDT等极具波动价值的热门加密货币的合约交易对，为用户提供更多样化的交易选择。

此外，MEXC 还以行业内极具竞争力的低手续费广受投资者青睐。目前，MEXC 合约交易市场有143个交易对实行0费率优惠（maker与taker均为0手续费）。

当然，作为一项专业门槛较高的交易方式，合约交易对交易者的交易经验与风险管理能力也有很高的要求，任何一位进行交易货币合约交易的投资者务必要深入了解加密货币高波动性带来的潜在风险。更多关于合约交易风险管理的知识，请阅读高杠杆交易策略:资金效率与风险管理的平衡之道

5. 如何进入MEXC的合约交易终端？


5.1 如果 MEXCer 打算在网页上进行交易，请按照以下指南使用 MEXC 页面购买加密合约：

打开 MEXC 主页，将光标指向顶部菜单的“合约交易”，然后在下拉菜单中选择“合约交易”或单击此链接


5.2 如果 MEXCer 打算在手机上交易，请按照以下指南在MEXC App上购买加密货币合约：

点击 MEXC App，指向底部菜单的“合约”

MEXC 合约交易终端免费为每位交易者提供所有必需的工具。终端对用户十分友好，能一目了然地提供所有需要的信息。

MEXC 网页端：


MEXC App端：

如上图所示：
序号1 所示顶部的菜单栏，允许您选择您想要交易合约的交易对；
序号2 所示屏幕底部，包含您的头寸和订单详情；
序号3 所示订单簿位于屏幕左侧，让您了解其他经纪商正在买卖什么，以便您了解目前市场行情；
序号4 所示屏幕右侧有下单按钮。

6.如何在MEXC交易合约？


为了开始在MEXC交易合约，您必须将资金从您的现货账户转移到您的合约账户，在进行交易合约时，您可以指定要交易的资产的价格和数量，并通过按“买入/做多”或“卖出/做空”选项进行确认
MEXC合约交易对不同的交易组合提供不同的杠杆倍数；
MEXC交易所支持高达500倍的交易杠杆。最大杠杆取决于初始保证金和维持保证金；

交易所允许用户在全仓模式下改变他们的多头和空头头寸。比如多头30x，空头90x。为了对冲风险，交易者可以将交易杠杆从90倍调整到30倍；
平台通过提供不同的保证金模式，支持不同保证金偏好的交易者；

全仓保证金模式与针对同一加密货币开设的两个头寸共享保证金。一个头寸的任何利润或损失都可以用来调整其他交易的余额。

逐仓保证金模式只接受已开仓位的保证金。在亏损的情况下，交易将仅针对结算时的特定头寸亏损。这使得加密货币的余额保持不变。这是所有新交易者的最佳选择，因为它可以保护主要的加密货币余额。

作为默认设置，所有交易者都以逐仓保证金模式开始交易。

7.加密货币合约交易技巧


加密货币合约交易是一种利用杠杆和衍生品工具，对市场价格波动进行多空操作的交易方式。虽然这种交易方式具有高收益潜力，但也伴随着高风险，因此掌握正确的交易技巧至关重要。

7.1 设置明确的交易计划


成功的合约交易始于清晰的交易计划：
设置目标：明确目标，包括预期利润和可接受的最大亏损。
止盈止损：每次交易前设置止盈（锁定利润）和止损（限制亏损）价格。例如：目标利润为10%，最大亏损为5%。
仓位管理：不要将所有资金用于一次交易，建议单笔交易的风险控制在账户总资金的1%-2%之间。

示例：

假设账户总资金为 $10,000，单笔交易最多承担 $200 的风险（2%）。如果开仓时的止损设置为5%，那么仓位金额应为 $4,000（200 ÷ 0.05）。

7.2 学会技术分析


技术分析是预测市场走势的重要工具。以下是一些常用的技术分析方法：

了解支撑位与阻力位
支撑位：价格下跌时可能反弹的点位。
阻力位：价格上涨时可能回落的点位。
应用技巧：在支撑位做多，在阻力位做空，但需结合其他指标确认信号。

熟悉常用的技术指标
均线（MA）：通过均线判断趋势方向。例如，当短期均线上穿长期均线时，为买入信号（“金叉”）；反之，为卖出信号（“死叉”）。
相对强弱指数（RSI）：判断市场是否超买或超卖。RSI 超过 70 表示超买，低于 30 表示超卖。
布林带（Bollinger Bands）：用来判断价格波动范围和突破方向。

7.3 管理情绪，避免过度交易


加密货币市场波动性极高，交易者容易受到情绪影响。以下是情绪管理的关键技巧：
控制贪婪和恐惧：市场上涨时切勿盲目加仓，下跌时避免恐慌性平仓。
避免追涨杀跌：耐心等待明确的交易信号，切勿因短期波动而冲动操作。
定期休息：长时间盯盘可能导致判断失误，保持良好的心理状态尤为重要。

7.4 风险控制技巧


7.4.1 合理使用杠杆

高杠杆虽然能放大收益，但也会大幅增加爆仓风险。建议新手交易者从低杠杆（如3倍）开始，逐步适应市场波动。

7.4.2 分散风险

不要把所有资金集中在一个交易对上，分散投资可以降低单一市场波动带来的风险。

7.4.3 定期调整仓位

根据市场走势调整仓位。例如，在市场环境不确定时，减少开仓比例以降低风险。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 成长学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

