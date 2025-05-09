Brainedge 是一个先锋的人工智慧和区块链整合线上学习平台，旨在透过解决关键挑战来颠覆电子学习领域：语言障碍、参与度不足和高昂的内容制作成本。 Brainedge 拥有围绕游戏化、代币奖励和先进的 AI 工具构建的生态系统，将自己定位为全球市场的可扩展、可持续且有利可图的解决方案。
币种名称LEARN
排名No.4052
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.03843642090622913,2025-05-24
最低价0.014906762484446296,2025-05-09
所属公链ETH
简介Brainedge 是一个先锋的人工智慧和区块链整合线上学习平台，旨在透过解决关键挑战来颠覆电子学习领域：语言障碍、参与度不足和高昂的内容制作成本。 Brainedge 拥有围绕游戏化、代币奖励和先进的 AI 工具构建的生态系统，将自己定位为全球市场的可扩展、可持续且有利可图的解决方案。
所属板块
社媒
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