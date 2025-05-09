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Brainedge 是一个先锋的人工智慧和区块链整合线上学习平台，旨在透过解决关键挑战来颠覆电子学习领域：语言障碍、参与度不足和高昂的内容制作成本。 Brainedge 拥有围绕游戏化、代币奖励和先进的 AI 工具构建的生态系统，将自己定位为全球市场的可扩展、可持续且有利可图的解决方案。

币种名称LEARN

排名No.4052

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.03843642090622913,2025-05-24

最低价0.014906762484446296,2025-05-09

所属公链ETH

简介Brainedge 是一个先锋的人工智慧和区块链整合线上学习平台，旨在透过解决关键挑战来颠覆电子学习领域：语言障碍、参与度不足和高昂的内容制作成本。 Brainedge 拥有围绕游戏化、代币奖励和先进的 AI 工具构建的生态系统，将自己定位为全球市场的可扩展、可持续且有利可图的解决方案。

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社媒

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