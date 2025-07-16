在现货交易页面下方，您可以看到当前委托、历史委托、历史成交和当前持仓等交易记录，本文将介绍这几种交易记录中的复杂概念，简单概念将不会展开介绍。 1.当前委托 在当前委托页面，您可以看到当前委托订单的交易明细，包括交易对、时间、类型、方向、价格、订单数量、委托金额、完成度和触发条件。 1.1 类型 类型是指委托类型，包括限价委托、市价委托和限价止盈止损。这几种委托类型的具体区别可以查看文章《现货下单在现货交易页面下方，您可以看到当前委托、历史委托、历史成交和当前持仓等交易记录，本文将介绍这几种交易记录中的复杂概念，简单概念将不会展开介绍。 1.当前委托 在当前委托页面，您可以看到当前委托订单的交易明细，包括交易对、时间、类型、方向、价格、订单数量、委托金额、完成度和触发条件。 1.1 类型 类型是指委托类型，包括限价委托、市价委托和限价止盈止损。这几种委托类型的具体区别可以查看文章《现货下单
新手学院/新手指南/现货/现货交易记录中的概念解析

现货交易记录中的概念解析

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#现货
Taker Protocol
TAKER$0.005403-2.34%
MX Token
MX$2.1854+1.58%

在现货交易页面下方，您可以看到当前委托、历史委托、历史成交和当前持仓等交易记录，本文将介绍这几种交易记录中的复杂概念，简单概念将不会展开介绍。

1.当前委托


在当前委托页面，您可以看到当前委托订单的交易明细，包括交易对、时间、类型、方向、价格、订单数量、委托金额、完成度和触发条件。

1.1 类型

类型是指委托类型，包括限价委托、市价委托和限价止盈止损。这几种委托类型的具体区别可以查看文章《现货下单的几种类型》。

1.2 完成度

完成度是指订单的完成进度，通常由百分比表示。当完成度为100%时，表示订单全部完成。

2.历史委托


历史委托将展示180天内的近100条委托订单记录，包括成交和已取消的委托订单。具体信息包括：交易对、时间、类型、方向、成交均价、价格、成交数量、订单数量、委托金额和成交金额。

2.1 成交均价和价格

在历史委托详情中，成交均价和价格是相关联的概念。成交均价是指实际您的订单成交价的平均值，当委托总量较大时，订单可能会被拆分为多个小订单依次成交，每个小订单的成交价格可能有所不同，这些实际成交价格的平均值就是成交均价。价格是指您下单时输入的期望成交价格，如果是限价委托和限价止盈止损委托，那么价格等于您输入的价格；如果您选择的是市价委托，您会以市场最优价格成交，最终价格取决于实际交易结果。

2.2 成交数量和订单数量

成交数量和订单数量也是一组相关的概念。订单数量是指在下单时输入的期望成交数量，由于行情波动，一笔订单可能不会一次成交，会被拆分为小订单依次成交，实际已经成交的数量会显示在成交数量。当成交数量等于订单数量时，订单便完全成交。


2.3 委托金额和成交金额

委托金额和成交金额和上面两组概念息息相关，委托金额=价格*订单数量，成交金额=成交均价*成交数量。
委托金额代表您下单时的期望订单总价值，成交金额代表了实际成交订单的总价值。

3.历史成交


在历史成交界面，您将看到180天内的近100条已成交的订单记录。具体信息包括：交易对、成交时间、方向、成交均价、成交数量、成交金额、角色和手续费。

3.1 角色

角色分为Maker和Taker，Maker也称挂单者，是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，挂单为市场增加了流动性；Taker也称吃单者，吃单是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，吃单消耗了市场流动性。

3.2 手续费

手续费是指买卖交易的相关费用。MEXC的现货手续费率是全网最低的，现货交易挂单（Maker）0%，吃单（Taker）手续费0%。值得一提的是，MEXC的合约交易手续费也是全网最低的，永续合约交易挂单（Maker）手续费率0.000%，吃单（Taker）手续费率0.010%。您还可以将MX转入合约账户，即可使用MX抵扣合约的吃单（Taker）手续费，享受10%手续费折扣。（注：跟单交易跟随者无法使用MX抵扣功能）

4.当前持仓


在当前持仓页面，可以看到您持仓代币的相关信息，包括：通证名称、持仓数量、当前冻结、平均买入价、最新价、预估持仓成本、预估当前价值、预估未实现盈亏。

4.1 预估持仓成本和预估当前价值

预估持仓成本是指您的代币购买成本，预估持仓成本=持仓数量*平均买入价。平均买入价越低，持仓成本也就越低。
预估当前价值和最新价与持仓数量相关，预估当前价值=持仓数量*最新价。

4.2 预估未实现盈亏

预估未实现盈亏是指您的当前账面盈亏，通常由阿拉伯数字和百分比表示，预估未实现盈亏=预估当前价值-预估持仓成本。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是 MEXC 理财

什么是 MEXC 理财

1. 什么是 MEXC 理财MEXC 理财是 MEXC 推出的帮助用户发现多种持币产品机会的一站式服务平台，涵盖活期理财、定期理财与链上赚币等多种产品，致力于为用户提供多元化的资产增值解决方案。*BTN-前往理财&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/staking*2. MEXC 理财产品类型MEXC 提供多种金融产品供用户选择，当前支持活期理财、定期理财、链上赚币等。

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金