现货交易记录中的概念解析

在现货交易页面下方，您可以看到当前委托、历史委托、历史成交和当前持仓等交易记录，本文将介绍这几种交易记录中的复杂概念，简单概念将不会展开介绍。









在当前委托页面，您可以看到当前委托订单的交易明细，包括交易对、时间、类型、方向、价格、订单数量、委托金额、完成度和触发条件。





1.1 类型









1.2 完成度





完成度是指订单的完成进度，通常由百分比表示。当完成度为100%时，表示订单全部完成。









历史委托将展示180天内的近100条委托订单记录，包括成交和已取消的委托订单。具体信息包括：交易对、时间、类型、方向、成交均价、价格、成交数量、订单数量、委托金额和成交金额。





2.1 成交均价和价格





在历史委托详情中，成交均价和价格是相关联的概念。成交均价是指实际您的订单成交价的平均值，当委托总量较大时，订单可能会被拆分为多个小订单依次成交，每个小订单的成交价格可能有所不同，这些实际成交价格的平均值就是成交均价。价格是指您下单时输入的期望成交价格，如果是限价委托和限价止盈止损委托，那么价格等于您输入的价格；如果您选择的是市价委托，您会以市场最优价格成交，最终价格取决于实际交易结果。





2.2 成交数量和订单数量





成交数量和订单数量也是一组相关的概念。订单数量是指在下单时输入的期望成交数量，由于行情波动，一笔订单可能不会一次成交，会被拆分为小订单依次成交，实际已经成交的数量会显示在成交数量。当成交数量等于订单数量时，订单便完全成交。









2.3 委托金额和成交金额





委托金额和成交金额和上面两组概念息息相关，委托金额=价格*订单数量，成交金额=成交均价*成交数量。

委托金额代表您下单时的期望订单总价值，成交金额代表了实际成交订单的总价值。









在历史成交界面，您将看到180天内的近100条已成交的订单记录。具体信息包括：交易对、成交时间、方向、成交均价、成交数量、成交金额、角色和手续费。





3.1 角色





角色分为Maker和Taker，Maker也称挂单者，是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，挂单为市场增加了流动性；Taker也称吃单者，吃单是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，吃单消耗了市场流动性。





3.2 手续费





手续费是指买卖交易的相关费用。MEXC的现货手续费率是全网最低的，现货交易挂单（Maker）0%，吃单（Taker）手续费0%。值得一提的是，MEXC的合约交易手续费也是全网最低的，永续合约交易挂单（Maker）手续费率0.000%，吃单（Taker）手续费率0.010%。您还可以将MX转入合约账户，即可使用MX抵扣合约的吃单（Taker）手续费，享受10%手续费折扣。（注：跟单交易跟随者无法使用MX抵扣功能）









在当前持仓页面，可以看到您持仓代币的相关信息，包括：通证名称、持仓数量、当前冻结、平均买入价、最新价、预估持仓成本、预估当前价值、预估未实现盈亏。





4.1 预估持仓成本和预估当前价值





预估持仓成本是指您的代币购买成本，预估持仓成本=持仓数量*平均买入价。平均买入价越低，持仓成本也就越低。

预估当前价值和最新价与持仓数量相关，预估当前价值=持仓数量*最新价。





4.2 预估未实现盈亏





预估未实现盈亏是指您的当前账面盈亏，通常由阿拉伯数字和百分比表示，预估未实现盈亏=预估当前价值-预估持仓成本。



