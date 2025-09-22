TL;DR TVL是一个核心的去中心化金融指标，它预示着流动性流动和市场实力。 以太坊以锁定920亿美元领先，但Solana、BNB链和第2层正在快速上升。 Aave、Lido、MakerDAO和Curve等关键协议驱动情绪和交易信号。 TVL的变化通常预示着MEXC市场的看涨或看跌活动。 加密钱包活动是去中心化金融新机遇的早期指标。 Photo by Growtika on Unsplash 1TL;DR TVL是一个核心的去中心化金融指标，它预示着流动性流动和市场实力。 以太坊以锁定920亿美元领先，但Solana、BNB链和第2层正在快速上升。 Aave、Lido、MakerDAO和Curve等关键协议驱动情绪和交易信号。 TVL的变化通常预示着MEXC市场的看涨或看跌活动。 加密钱包活动是去中心化金融新机遇的早期指标。 Photo by Growtika on Unsplash 1
通过分析龙头DeFi协议的TVL变化，学习如何通过根据TVL抓住交易机会

TL;DR


  • TVL是一个核心的去中心化金融指标，它预示着流动性流动和市场实力。
  • 以太坊以锁定920亿美元领先，但Solana、BNB链和第2层正在快速上升。
  • Aave、Lido、MakerDAO和Curve等关键协议驱动情绪和交易信号。
  • TVL的变化通常预示着MEXC市场的看涨或看跌活动。
  • 加密钱包活动是去中心化金融新机遇的早期指标。
Photo by Growtika on Unsplash

1.为什么TVL是去中心化金融交易者的核心指标


总价值锁定（TVL）长期以来一直是衡量 DeFi 协议发展水平的重要指标之一。它代表通过质押、贷款或流动性池锁定在 DeFi 协议的资产总价值。对于MEXC的交易者来说，观察TVL趋势不仅仅是一个抽象的指标——它是一个前瞻性信号，表明哪些代币可能推动流动性、获得CEX的关注、并在整个市场上产生相应的影响力。

TVL扩张时，通常意味着用户对该 DeFi 协议的信心增强。当TVL收缩时，往往意味着流动性枯竭。了解这些资产流动的意义有助于投资者在MEXC准确把握下一个机会。

对于不熟悉这一概念的用户，MEXC Learn提供了关于去中心化金融基本面的清晰指南，包括TVL如何塑造流动性流动和市场情绪。


2.以太坊仍然是 DeFi 主力，但涌现出更多的竞争者

Photo by Kanchanara on unsplash

以太坊仍然占据着全球 DeFi 协议中TVL的最大份额。像MakerDAO、Aave和Uniswap这样的协议拥有数十亿美元的TVL，短期内以太坊的地位似乎难以撼动。然而，多链浪潮正在逐渐改变这一格局：BNB Chain、Solana、Avalanche和L2，如Arbitrum 和 Optimism，正在以更低的费用和更快的效率吸引资产流入。

对于MEXC用户来说，这些变化产生的影响显而易见。在新兴公链或L2上获得更多 TVL 的 DeFi 协议通常会迅速吸引中心化交易所的注意。例如，当Solana的TVL突然飙升，可能会引起SOL及其生态系统代币在MEXC的现货合约市场上的交易量增加。

3.速览最新的DeFi 协议中的TVL数据


截至2025年中期，全球 DeFi 协议 TVL约为1230亿-1540亿美元，具体取决于数据来源。以太坊继续占据主导地位，约有920亿美元，占总市场份额的60%以上。Solana紧随其后，约为120亿美元，BNB Chain和Tron分别以75亿美元与60亿美元位列第三和第四。至于L2，如Arbitrum（104亿美元）和Optimism（56亿美元）也正在稳步增长。

对于交易者来说，关注TVL的增长速度和绝对数值一样重要。Solana的TVL在30天内上涨了超过10%，表明对SOL生态系统代币的需求增加。Arbitrum的扩张表明了L2的趋势，意味着更多的资金流入ETH相关的代币和衍生品。对于许多交易者来说，比特币钱包仍然是投资加密资产的第一步，其次才会扩展到影响TVL的DeFi 协议。

4.塑造TVL格局的协议有哪些？


4.1 去中心化借贷


Aave和Compound仍然占据主导地位。它们稳定的TVL——仅Aave就持有约240亿美元——表明对分散杠杆的持续需求。观察借贷协议的资产流入情况通常可以了解大部分交易员是更看好后续的市场走势或者相反。

4.2 去中心化交易所


Uniswap和Curve定义了许多代币对的流动性。Curve在稳定币中的TVL大概为40亿美元，特别是它为稳定币的应用提供了晴雨表，这直接影响了USDT、USDC和其他在MEXC上广泛使用的稳定币资产的交易量。

4.3 稳定币协议


基于MakerDAO的 DAI 对以太坊 DeFi 生态至关重要，它的TVL超过70亿美元。像Frax这样的项目正在以算法稳定性进行创新，吸引了投资者的注意力。稳定币TVL趋势有助于MEXC交易员衡量对美元挂钩资产的需求是上升还是下降——这是对冲交易和杠杆交易需要考虑的关键因素。

4.4 流动性质押


以太坊转向PoS后，Lido 协议的TVL飙升，目前大约有220亿美元。流动性质押协议中TVL的上升往往会转化为对ETH市场的新兴趣，影响中心化交易所的衍生品交易量和波动性。

为了更好地理解这些数字，下图比较了2025年最有影响力的三个去中心化金融协议——Aave、Lido和MakerDAO的TVL。

4.4 再质押与新兴协议


EigenLayer是一个杰出的公司，它锁定了超过100亿美元，反映了围绕再质押的新叙事，当相关代币被转移到MEXC等交易所时，会产生新的稳定的收益机会。

5.为什么MEXC上的交易者应该关注 TVL 数据变化


5.1 代币上市中心化交易所和市场情绪的信号



不断增长的TVL通常会产生下一波吸引交易所关注的新代币。越早发现并抓住这一数据的变化，就越能够在中心化交易所上线这些代币之前在价格洼地抓住投资机会，以获得最大的收益。

5.2 MEXC交易者需要关注的重要信息


  • TVL的增长往往预示着代币需求和流动性即将上升。
  • 以太坊总体占主导地位，但Solana、BNB Chain和Layer 2正在缩小差距。
  • 像Aave、Lido和MakerDAO这样的协议对于去中心化金融稳定仍然至关重要。
  • 跨链流动性转移创造了新的动力，使交易对成为焦点。
  • 加密钱包活动是一个早期指标，显示资本下一步流向何方。

5.3 TVL周期和交易机会


在牛市周期中，投资者普遍追逐收益率，TVL在各种协议中迅速增长。与这些协议相关的代币通常在交易所上有更高的需求和流动性。而在熊市中，TVL急剧收缩，但在此期间投资者可以发现哪些项目仍然具有弹性，以此来制定防御性的策略。

5.4 跨链桥上资产流动会影响中心化交易所


链上TVL的增长通常会溢出到中心化市场。更多的锁定价值意味着更多的用户参与DeFi，这意味着当这些资产流入或流出MEXC等交易所时，交易活动会增加。对于交易者来说，监控TVL是流动性流动的早期预警系统，可能会影响交易量。

5.5 跨链流动性竞争


随着跨链技术的不断发展，流动性不再只属于以太坊。BNB Chain、Avalanche、Solana和Layer 2s都在争夺TVL的主导地位。每次流动性发生变化，MEXC的市场都会反映这一趋势。
  • BNB链TVL峰值经常发生在BNB价格上涨和PancakeSwap的交易量增长时。
  • Avalanche的资产流入可以在AVAX和生态系统代币中创造交易量激增。
  • Solana在TVL的反弹通常转化为SOL和SPL资产的波动。
  • Arbitrum 和 Optimism增长增强了ETH相关活动，提振了衍生品交易需求。

通过跟踪这些信息，投资者可以提前抓住相关资产的价格走势和布局机会。

6.加密钱包在跟踪 TVL 中的作用


在实际交易中，每一次与 DeFi 协议的互动都始于一个加密钱包。对于用户来说，钱包提供了通往质押、借贷和流动性池的门户——这些正是推动TVL数字的活动。但对于MEXC上的交易者来说，钱包不仅仅是链上参与的工具，更是是用户行为变化出现的关键信号，与新协议的钱包互动增加通常预示着TVL的增长，然后转化为交易机会。

想要更深入地了解TVL是如何跨链计算的，请查看MEXC词汇表的TVL指南，该指南概述了其作为关键的去中心化金融基准的作用。

7.TVL作为市场情绪指标


  • TVL上升→信心增强，资本流入，潜在的看涨溢出到交易量。
  • TVL下跌→回落至安全，交易活动减弱，可能出现修正。
  • TVL发生转移→新叙事、新兴生态系统和新交易对正在获得牵引力。

跟踪TVL的变化需要足够的耐心，通过观察资本流动的方向，来发现哪些风险正在上升，哪些机会正在孕育，以及哪些代币可能成为明天的头条新闻。

您还可以在MEXC博客MEXC Learn上探索详细的市场见解，分析师在那里解释TVL的上涨或下跌通常预示着代币波动和交易量的变化。

免责声明：本文作者Deborah Martin，著作权归原作者所有。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

