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SEED.photo 是数位摄影世界的游戏规则改变者，拥有世界上第一个去中心化 NFT 摄影市场的头衔。想像一下，摄影师可以在一个平台上释放他们的创造力，从捕捉令人惊叹的照片到编辑和上传它们。但这里有一个转折点：他们可以将自己的杰作转化为独特的 NFT，并加入令人兴奋的 Web3 空间。

币种名称

排名No.4090

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总供应量1,826,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价4.056992179446309,2024-01-22

最低价0.47730885327562134,2023-05-21

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简介SEED.photo 是数位摄影世界的游戏规则改变者，拥有世界上第一个去中心化 NFT 摄影市场的头衔。想像一下，摄影师可以在一个平台上释放他们的创造力，从捕捉令人惊叹的照片到编辑和上传它们。但这里有一个转折点：他们可以将自己的杰作转化为独特的 NFT，并加入令人兴奋的 Web3 空间。

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