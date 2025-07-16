



首次购买比特币的新手用户，建议首先完成充值，然后使用币币交易功能，快速购买比特币。





您也可以直接选择买币服务，通过法币直接购买比特币。目前，部分国家和地区支持该服务。如果您要在场外直接购买比特币，因缺乏担保存在较高风险，需谨慎选择。









第一步：登录MEXC官网，点击左上角【现货交易】-【现货交易】。













第二步：在主板区，选择您的【交易对】。目前，MEXC支持：BTC/USDT、BTC/USDC、BTC/TUSD等主流交易对。

















①限价购买





输入您的理想买入价，输入您的买入数量，点击【买入BTC】。





需要注意，最小下单额为5USDT。如果设定的买入价和市场价格相差过大，订单可能不会立即成交，订单将出现在下方的「当前委托」处。









②市价购买





输入您的买入量或者成交额，点击【买入BTC】。系统将以市场价格快速成交，帮助您购买比特币。需要注意，最小下单额为5USDT。









③限价止盈止损





使用限价止盈止损，您可以提前设置触发价，买入金额和数量，当市场达到触发价时，系统会以限价的价格挂单。





以BTC/USDT为例，以BTC的市价为27250 USDT为例。根据技术分析，您认为价格突破28000USDT会开启上涨走势。您可以使用限价止盈止损，触发价设定在28000USDT，买入价设定在28100USDT。当比特币价格达到28000USDT后，系统将立即发布以28100USDT买入的限价单。订单可能会在28100USDT或更低的价格成交。请注意，28100USDT是限价，如果行情波动过快，订单可能无法成交。

















第一步：登录MEXC App，点击【交易】。









第二步：选择下单方式和交易对。您可以选择三种下单方式①限价②市价③限价止盈止损。三种下单方式的区别请参考上文网页端。您也可以点击【BTC/USDT】，切换您的交易对。









第三步：以BTC/USDT交易对和市价交易为例，点击【买入BTC】。











