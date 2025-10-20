合约体验金、空投仓和手续费抵扣券使用说明













1）合约体验金仅可用于合约交易，盈利部分可提现。合约体验金本身不可提现，到期后会被自动回收。





2）合约体验金可用于抵扣手续费、资金费用及已实现亏损，也可在账户的 USDT 不足时作为保证金参与交易。

注：因体验金会被优先用于抵扣负向资金流水（手续费、资金费率、已实现亏损），所以账户同时持有 USDT 和体验金时，为避免因体验金减少导致仓位保证金减少而增加强平风险，会优先使用 USDT 作为开仓保证金。





3）合约体验金抵扣会体现在资金流水，可能存在手续费、亏损、资金费用合并为一笔体验金流水的情况。

例如您的账户中有 5 USDT 合约体验金，您的一笔订单在平仓后亏损 2.5 USDT，平仓手续费 0.03 USDT，那在资金流水会展示为体验金 2.53 USDT；

如果您的账户中有 2 USDT 合约体验金，您的一笔订单在平仓后亏损 2.5 USDT，平仓手续费 0.03 USDT，那在资金流水会展示为体验金 -2 USDT。





4）合约体验金消耗完之前，任何资产转出合约账户的操作，都将导致您的合约体验金清零。





5）合约体验金抵扣的交易手续费不予以返佣。





6）合约体验金仅适用于 USDT 本位合约，USDC 本位及币本位合约不支持使用。









查看合约体验金余额：合约体验金将发放至您的合约账户中。

打开并登录您的 MEXC App，您可以在【资产】页面中点击【合约】，在资产列表 USDT 下可查看到【体验金】余额。









合约体验金使用详情：

1）打开并登录 MEXC App，点击左上角个人头像。

2）选择【交易记录】。

3）选择【合约交易】。

4）选择【资金流水】，在【筛选条件】中勾选【体验金】，【确认】筛选即可进行查看体验金的使用详情。

















1）特邀用户参与，进入活动落地页领取，或点击相关资源位直接领奖。





注意：部分活动会根据用户条件每日判断用户是否有领取资格，若点击领取当日不符合条件，可能领取失败。

















领取成功后，您可立刻前往合约的交易页面查看仓位。









您可对空投仓位加仓以扩大盈利、对该仓位设置止盈止损，或进行平仓等操作。 平仓后，本仓位产生的收益可提取，但平仓后剩余保证金将自动回收，不可提现或重复使用。





如果您的空投仓位有亏损（未加仓的情况下），您的最大损失即为空投资产，您的其他资产不受影响。













1）抵扣券仅可用于抵扣合约交易手续费，不能作为保证金进行交易，且不可提现，到期后会被自动回收。

2）抵扣券在交易手续费产生时自动抵扣，无需手动点击选择。

3）抵扣券的抵扣优先级最高，抵扣顺序如下：抵扣券>体验金>MX 抵扣。

4）当且仅当单笔交易的手续费小于抵扣券时，才可使用抵扣券抵扣手续费。若剩余抵扣券面值小于单笔交易的全部手续费，则无法使用抵扣券进行部分抵扣。

5）抵扣券抵扣的交易手续费不予以返佣。

6）USDC 本位及币本位合约不支持使用抵扣券。



