合约体验金、空投仓和手续费抵扣券使用说明

1. 合约体验金使用说明


1.1 合约体验金使用规则


1）合约体验金仅可用于合约交易，盈利部分可提现。合约体验金本身不可提现，到期后会被自动回收。

2）合约体验金可用于抵扣手续费、资金费用及已实现亏损，也可在账户的 USDT 不足时作为保证金参与交易。
注：因体验金会被优先用于抵扣负向资金流水（手续费、资金费率、已实现亏损），所以账户同时持有 USDT 和体验金时，为避免因体验金减少导致仓位保证金减少而增加强平风险，会优先使用 USDT 作为开仓保证金。

3）合约体验金抵扣会体现在资金流水，可能存在手续费、亏损、资金费用合并为一笔体验金流水的情况。
例如您的账户中有 5 USDT 合约体验金，您的一笔订单在平仓后亏损 2.5 USDT，平仓手续费 0.03 USDT，那在资金流水会展示为体验金 2.53 USDT；
如果您的账户中有 2 USDT 合约体验金，您的一笔订单在平仓后亏损 2.5 USDT，平仓手续费 0.03 USDT，那在资金流水会展示为体验金 -2 USDT。

4）合约体验金消耗完之前，任何资产转出合约账户的操作，都将导致您的合约体验金清零。

5）合约体验金抵扣的交易手续费不予以返佣。

6）合约体验金仅适用于 USDT 本位合约，USDC 本位及币本位合约不支持使用。

1.2 如何查看体验金


查看合约体验金余额：合约体验金将发放至您的合约账户中。
打开并登录您的 MEXC App，您可以在【资产】页面中点击【合约】，在资产列表 USDT 下可查看到【体验金】余额。


合约体验金使用详情
1）打开并登录 MEXC App，点击左上角个人头像。
2）选择【交易记录】。
3）选择【合约交易】。
4）选择【资金流水】，在【筛选条件】中勾选【体验金】，【确认】筛选即可进行查看体验金的使用详情。


2. 空投仓位使用说明


2.1 如何获得空投仓位


1）特邀用户参与，进入活动落地页领取，或点击相关资源位直接领奖。
2）活动领奖，参与 8000 USDT 等活动领取空投仓奖励。

注意：部分活动会根据用户条件每日判断用户是否有领取资格，若点击领取当日不符合条件，可能领取失败。

2.2 如何进行空投仓位活动


成功领取空投仓位后，您将收到通知邮件，杠杆倍数、仓位价值、币种均不固定，请您以收到邮件中的提示为准。空投仓活动的空投仓奖励大多是随机方向，但是像 8000 USDT 活动的空投仓奖励是可选择方向的。

2.3 如何查看我领取的仓位


领取成功后，您可立刻前往合约的交易页面查看仓位。

2.4 如何使用已领取的空投仓位


您可对空投仓位加仓以扩大盈利、对该仓位设置止盈止损，或进行平仓等操作。 平仓后，本仓位产生的收益可提取，但平仓后剩余保证金将自动回收，不可提现或重复使用。

如果您的空投仓位有亏损（未加仓的情况下），您的最大损失即为空投资产，您的其他资产不受影响。

3. 手续费抵扣券使用说明


3.1 手续费抵扣券使用规则


1）抵扣券仅可用于抵扣合约交易手续费，不能作为保证金进行交易，且不可提现，到期后会被自动回收。
2）抵扣券在交易手续费产生时自动抵扣，无需手动点击选择。
3）抵扣券的抵扣优先级最高，抵扣顺序如下：抵扣券>体验金>MX 抵扣。
4）当且仅当单笔交易的手续费小于抵扣券时，才可使用抵扣券抵扣手续费。若剩余抵扣券面值小于单笔交易的全部手续费，则无法使用抵扣券进行部分抵扣。
5）抵扣券抵扣的交易手续费不予以返佣。
6）USDC 本位及币本位合约不支持使用抵扣券。

