1. 比特币是谁发明的 比特币的发明者“中本聪”身份至今成谜，没有人知道他到底是谁。有人认为中本聪是一个人，也有人认为是一个组织。2010 年 12 月 12 日中本聪在论坛发布最后一个帖子后，从此销声匿迹。 2. 比特币发行受谁控制？ 任何个人、组织都无法控制比特币的发行，比特币的发行按照预先设置好的代码规则进行。 3. 什么是比特币减半？ 比特币矿工通过运行哈希算法寻找随机数，第一个找到这个随1. 比特币是谁发明的 比特币的发明者“中本聪”身份至今成谜，没有人知道他到底是谁。有人认为中本聪是一个人，也有人认为是一个组织。2010 年 12 月 12 日中本聪在论坛发布最后一个帖子后，从此销声匿迹。 2. 比特币发行受谁控制？ 任何个人、组织都无法控制比特币的发行，比特币的发行按照预先设置好的代码规则进行。 3. 什么是比特币减半？ 比特币矿工通过运行哈希算法寻找随机数，第一个找到这个随
新手学院/区块链百科/热门概念/比特币减半常见问题

比特币减半常见问题

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#比特币#行业热门

1. 比特币是谁发明的

比特币的发明者“中本聪”身份至今成谜，没有人知道他到底是谁。有人认为中本聪是一个人，也有人认为是一个组织。2010 年 12 月 12 日中本聪在论坛发布最后一个帖子后，从此销声匿迹。

2. 比特币发行受谁控制？

任何个人、组织都无法控制比特币的发行，比特币的发行按照预先设置好的代码规则进行。

3. 什么是比特币减半？

比特币矿工通过运行哈希算法寻找随机数，第一个找到这个随机数的矿工就会获得比特币奖励，矿工寻找随机数的过程即挖矿。随著时间的推移，比特币会出现的数量越来越多的问题。因此中本聪在创立比特币时将总量固定为 2100 万枚，同时引入了通缩模型控制其供应量，即大约每四年发生一次的减半机制。
比特币历史上已经发生了3次减半，由最开始的每次出块奖励 50 枚减半到现在每次出块奖励 6.25 枚。比特币即将迎来第四次减半，出块奖励缩减到每次出块奖励 3.125 枚。

4. 为什么这些“减半”的间隔时间不到4年？

根据比特币的网络规则，区块奖励在系统每生成210000个区块后发生减半。比特币挖矿算法的目标出块时间约为10分钟。然而，实际出块时间可能有所不同，有些区块的挖掘时间大于或小于10分钟。这种差异可能会影响下一次减半发生的时间。因此所谓的“4年减半”只是理论上的减半发生时间，具体减半时间会受到挖矿时间影响发生相应的改变，最近的一次减半预计在2024年4月。

5. 比特币减半将发生什么？

比特币减半时，挖掘新区块而获得的奖励将减少一半。这会降低新比特币的开采速度，直接影响新比特币进入市场的流通速度。减半事件大约每四年发生一次，是比特币供应量控制机制的一部分。

6. 历次比特币减半时间


时间
减半区块高度
减半后区块奖励
剩余未产出比特币占比
第一次减半
2012/11/28
210,000
25
50%
第二次减半
2016/07/09
420,000
12.5
25%
第三次减半
2020/05/11
630,000
6.25
12.5%
第四次减半
2024/04/？
840,000
3.125
6.3%

7. 比特币减半会影响价格吗？

由于比特币总量有限被限制在2100万枚，减半机制使得进入的比特币减少，导致比特币更加稀缺。比特币的稀缺性，加上过往比特币减半历史数据的证明，减半事件的发生可能会推动比特币价格的进一步提高。

8. 比特币减半会影响交易速度吗？

不会。比特币的交易速度主要取决于区块大小和网络拥堵程度。比特币减半新币产生速度不会对交易速度产生直接影响。

9. 比特币减半会影响山寨币吗？

比特币减半事件会引发对包括山寨币在内的加密货币市场的关注。投资者可能会对其他加密货币的增长潜力变得更加乐观。这种热情可能会导致对山寨币的投资增加，从而推高其价格。此外，由于比特币的挖矿奖励减少，一些矿工可能会转而开采奖励更高的山寨币。

10. 比特币全部挖完后会发生什么？

截止2140年比特币将全部开采完毕，比特币不再增加。届时，比特币的价格可能会被进一步推高，而矿工也不能再获得挖矿奖励，只能从用户交易中获得手续费收益。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金