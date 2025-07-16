



比特币的发明者“中本聪”身份至今成谜，没有人知道他到底是谁。有人认为中本聪是一个人，也有人认为是一个组织。2010 年 12 月 12 日中本聪在论坛发布最后一个帖子后，从此销声匿迹。





任何个人、组织都无法控制比特币的发行，比特币的发行按照预先设置好的代码规则进行。





比特币矿工通过运行哈希算法寻找随机数，第一个找到这个随机数的矿工就会获得比特币奖励，矿工寻找随机数的过程即挖矿。随著时间的推移，比特币会出现的数量越来越多的问题。因此中本聪在创立比特币时将总量固定为 2100 万枚，同时引入了通缩模型控制其供应量，即大约每四年发生一次的减半机制。

比特币历史上已经发生了3次减半，由最开始的每次出块奖励 50 枚减半到现在每次出块奖励 6.25 枚。比特币即将迎来第四次减半，出块奖励缩减到每次出块奖励 3.125 枚。





根据比特币的网络规则，区块奖励在系统每生成210000个区块后发生减半。比特币挖矿算法的目标出块时间约为10分钟。然而，实际出块时间可能有所不同，有些区块的挖掘时间大于或小于10分钟。这种差异可能会影响下一次减半发生的时间。因此所谓的“4年减半”只是理论上的减半发生时间，具体减半时间会受到挖矿时间影响发生相应的改变，最近的一次减半预计在2024年4月。





比特币减半时，挖掘新区块而获得的奖励将减少一半。这会降低新比特币的开采速度，直接影响新比特币进入市场的流通速度。减半事件大约每四年发生一次，是比特币供应量控制机制的一部分。







时间 减半区块高度 减半后区块奖励 剩余未产出比特币占比 第一次减半 2012/11/28 210,000 25 50% 第二次减半 2016/07/09 420,000 12.5 25% 第三次减半 2020/05/11 630,000 6.25 12.5% 第四次减半 2024/04/？ 840,000 3.125 6.3%





由于比特币总量有限被限制在2100万枚，减半机制使得进入的比特币减少，导致比特币更加稀缺。比特币的稀缺性，加上过往比特币减半历史数据的证明，减半事件的发生可能会推动比特币价格的进一步提高。





不会。比特币的交易速度主要取决于区块大小和网络拥堵程度。比特币减半新币产生速度不会对交易速度产生直接影响。





比特币减半事件会引发对包括山寨币在内的加密货币市场的关注。投资者可能会对其他加密货币的增长潜力变得更加乐观。这种热情可能会导致对山寨币的投资增加，从而推高其价格。此外，由于比特币的挖矿奖励减少，一些矿工可能会转而开采奖励更高的山寨币。





截止2140年比特币将全部开采完毕，比特币不再增加。届时，比特币的价格可能会被进一步推高，而矿工也不能再获得挖矿奖励，只能从用户交易中获得手续费收益。