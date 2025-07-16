



在《看涨蜡烛图形态》文章中，我们介绍了常见的看涨蜡烛图形态。看跌蜡烛图形态正好与之相反，是在上升趋势之后形成，看跌蜡烛图形态的出现表明上升趋势可能反转成为下跌趋势。出现看跌蜡烛图形态时，我们需要结合市场具体位置来分析判断。常见的看跌蜡烛图形态包括以下几种：吊颈线形态、射击之星形态、看跌吞没形态、夕阳之星形态和红三兵形态。





需要注意，不同于传统金融市场，加密货币的蜡烛图是绿涨红跌。









吊颈线是看跌蜡烛图形态之一，是指价格经过一轮上涨后，在高位留下一根长下引线，小实体的K线，阴线或者阳线均可。吊颈线是强烈看跌信号。吊颈线之后第二根K线一般为阴线，阴线长度越长，下跌走势开启的可能性也越大。













射击之星正如其名仿佛一把枪的瞄准星，其形状是倒锤头线。射击之星通常出现在上升趋势顶部，是比较明显的见顶信号。射击之星的实体较短，上引线较长，可以是小阳线或者小阴线。













看跌吞没形态通常发生在上升趋势的末端，其由2根蜡烛图组成，第一根蜡烛图是小阳线，随后第二根蜡烛图是大阴线，将小阳线吞没。看跌吞没通常表示价格波动十分剧烈，并且市场后续走势不容乐观。第二根阴线实体越大，后续下跌趋势可能越显著。













黄昏之星出现在上涨途中，是市场价格走势见顶的信号，且信号具有较强可靠性。如果市场走势出现黄昏之星形态，需要谨慎对待。





黄昏之星由3根K线图组成，其走势和早晨之星相反。黄昏之星的第1根是阳线，第2根是小阴、小阳或十字线，第3根是阴线，且阴线最低价跌破阳线的最低价。













红三兵形态由三根连续下跌的阴线组成，三根阴线均不存在引线或存在很短的引线。每个交易日的开盘价都与前一日的价格相似，但是随着卖方的不断施压，收盘价不断下跌。红三兵形态通常是下跌趋势的开始。







