Tokenomics của Valencia CF Fan Token (VCF)
Tokenomics & phân tích giá Valencia CF Fan Token (VCF)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Valencia CF Fan Token (VCF), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin Valencia CF Fan Token (VCF)
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
Tokenomics của Valencia CF Fan Token (VCF): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Valencia CF Fan Token (VCF) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token VCF tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token VCF có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của VCF, hãy khám phá giá token VCF theo thời gian thực!
Dự đoán giá VCF
Bạn muốn biết xu hướng của VCF? Trang dự đoán giá VCF của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật