Thông tin giá theo USD của Valencia CF Fan Token (VCF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.105459 Cao nhất 24H $ 0.110083 ATH $ 4.95 Giá thấp nhất $ 0.099395 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -3.14% Biến động giá (7 ngày) -6.00%

Giá thời gian thực của Valencia CF Fan Token (VCF) là $0.106448. Trong 24 giờ qua, VCF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.105459 và cao nhất là $ 0.110083, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VCF là $ 4.95, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.099395.

Về hiệu suất ngắn hạn, VCF đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -3.14% trong 24 giờ và -6.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Valencia CF Fan Token (VCF)

Vốn hóa thị trường $ 702.48K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.06M Nguồn cung lưu thông 6.60M Tổng cung 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Valencia CF Fan Token là $ 702.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VCF là 6.60M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.06M.