Thông tin giá theo USD của PumpMeme (PM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Thấp nhất 24H $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Cao nhất 24H $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 ATH $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Giá thấp nhất $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Biến động giá (1 giờ) -0.71% Biến động giá (1D) -0.65% Biến động giá (7 ngày) -0.32% Biến động giá (7 ngày) -0.32%

Giá thời gian thực của PumpMeme (PM) là $1.13. Trong 24 giờ qua, PM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.13 và cao nhất là $ 1.14, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PM là $ 1.15, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.026.

Về hiệu suất ngắn hạn, PM đã biến động -0.71% trong 1 giờ qua, -0.65% trong 24 giờ và -0.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PumpMeme (PM)

Vốn hóa thị trường $ 19.24M$ 19.24M $ 19.24M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 113.15M$ 113.15M $ 113.15M Nguồn cung lưu thông 17.00M 17.00M 17.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PumpMeme là $ 19.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PM là 17.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.15M.