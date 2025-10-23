Thông tin giá theo USD của OnlyBruvs (BRUVS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00091545$ 0.00091545 $ 0.00091545 Giá thấp nhất $ 0.00002177$ 0.00002177 $ 0.00002177 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -9.18% Biến động giá (7 ngày) -9.18%

Giá thời gian thực của OnlyBruvs (BRUVS) là $0.00002295. Trong 24 giờ qua, BRUVS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRUVS là $ 0.00091545, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002177.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRUVS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -9.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OnlyBruvs (BRUVS)

Vốn hóa thị trường $ 22.95K$ 22.95K $ 22.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.95K$ 22.95K $ 22.95K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,945,657.2511263 999,945,657.2511263 999,945,657.2511263

Vốn hoá thị trường hiện tại của OnlyBruvs là $ 22.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRUVS là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999945657.2511263. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.95K.