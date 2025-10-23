Thông tin giá theo USD của Lunctron (LTRN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.72% Biến động giá (1D) -4.78% Biến động giá (7 ngày) +4.04% Biến động giá (7 ngày) +4.04%

Giá thời gian thực của Lunctron (LTRN) là --. Trong 24 giờ qua, LTRN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LTRN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LTRN đã biến động -0.72% trong 1 giờ qua, -4.78% trong 24 giờ và +4.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lunctron (LTRN)

Vốn hóa thị trường $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.17K$ 41.17K $ 41.17K Nguồn cung lưu thông 32.10B 32.10B 32.10B Tổng cung 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lunctron là $ 19.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LTRN là 32.10B, với tổng nguồn cung là 67620828269.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.17K.