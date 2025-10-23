Thông tin giá theo USD của FUSION (FSN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.008251 Cao nhất 24H $ 0.00832363 ATH $ 9.76 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.09% Biến động giá (7 ngày) -8.56%

Giá thời gian thực của FUSION (FSN) là $0.00827654. Trong 24 giờ qua, FSN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.008251 và cao nhất là $ 0.00832363, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FSN là $ 9.76, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FSN đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.09% trong 24 giờ và -8.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FUSION (FSN)

Vốn hóa thị trường $ 647.51K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 651.91K Nguồn cung lưu thông 78.23M Tổng cung 78,766,088.125

Vốn hoá thị trường hiện tại của FUSION là $ 647.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FSN là 78.23M, với tổng nguồn cung là 78766088.125. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 651.91K.