Create (CREATE) là gì

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

Nguồn tham khảo Create (CREATE) Website chính thức