Khám phá thông tin chi tiết về SOON (SOON), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của SOON (SOON)

Thông tin SOON (SOON)

SOON được xây dựng để mang đến trải nghiệm giao dịch trên chuỗi tốt nhất. Bên cạnh Mainnet SOON, SOON Stack và InterSOON, việc tích hợp LiveTrade và simpfor.fun củng cố thêm tầm nhìn của SOON, tạo ra một cổng siêu cấp cho người dùng Web2 thông qua các nền tảng phát trực tiếp.