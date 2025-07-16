USDe là gì?





Trong giao dịch tiền mã hoá, stablecoin đóng vai trò là cặp cơ sở, cho phép nhà giao dịch thực hiện giao dịch hiệu quả hơn. Nhờ giá ổn định, stablecoin cũng có thể được sử dụng để cho vay, staking và cung cấp thanh khoản trong tài chính phi tập trung (DeFi). Những tài sản này giúp tăng thanh khoản thị trường, thúc đẩy môi trường giao dịch và đầu tư sôi động hơn, từ đó thu hút sự tham gia và góp phần vào tăng trưởng chung của thị trường tiền mã hoá.





Stablecoin đã phát triển thành ba loại chính: stablecoin được thế chấp bằng tiền fiat (như USDT và USDC), stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hoá (như DAI) và stablecoin theo thuật toán (như FEI và UST). Sự ra đời của Ethena USDe đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển của stablecoin.









USDe là một stablecoin USD tổng hợp do Ethena Labs phát hành, được thiết kế nhằm cung cấp giải pháp sáng tạo cho lĩnh vực DeFi bằng cách khắc phục sự phụ thuộc vào các tổ chức tập trung và các vấn đề về khả năng mở rộng liên quan đến stablecoin truyền thống. USDe duy trì tỷ giá neo 1:1 với đô la Mỹ khi kết hợp các chiến lược phòng ngừa rủi ro và cơ chế mint - rút. Người dùng có thể mint USDe bằng cách nạp Ether hoặc stake token làm tài sản thế chấp và có thể đồng thời mở vị thế Short Futures Vĩnh cửu trên các sàn giao dịch tập trung.





Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko , USDe đã trở thành stablecoin lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường, sau USDT, USDC và USDS.













Mint: Người dùng nộp yêu cầu mint qua một bên trung gian (chẳng hạn như Lido). Sau khi nhận tài sản của người dùng, bên trung gian sẽ chuyển tiếp yêu cầu mint đến giao thức Ethena. Sau đó, giao thức Ethena mở một vị thế Short ETH hoặc BTC tương đương với giá trị tài sản đã nhận. Một lượng USDe tương đương được phát hành và gửi đến bên trung gian, sau đó bên trung gian sẽ chuyển cho người dùng, hoàn tất quá trình mint.





Rút: Người dùng nộp yêu cầu rút cho bên trung gian. Khi nhận được USDe của người dùng, bên trung gian sẽ chuyển tiếp yêu cầu rút sang giao thức Ethena. Sau đó, giao thức sẽ đóng vị thế Short tương ứng dựa trên số lượng USDe nhận được. Các tài sản thế chấp tương đương sau đó được gửi đến bên trung gian và chuyển đến người dùng, hoàn tất quy trình rút.





Chiến lược này làm giảm sự biến động giá trên thị trường tiền mã hoá bằng cách duy trì các vị thế đối ứng trên thị trường phái sinh tương đương với tài sản thế chấp Ether. Việc điều chỉnh tự động các vị thế phòng hộ đảm bảo phản ứng kịp thời với biến động thị trường theo thời gian thực, duy trì sự ổn định của tỷ giá neo USDe vào đô la Mỹ.













Cơ chế ổn định: USDe duy trì tỷ giá neo 1:1 với đô la Mỹ thông qua chiến lược delta hedging và cơ chế mint - rút, giúp ổn định giá ngay cả khi thị trường biến động và giảm rủi ro cho người dùng.





Phi tập trung: USDe hoạt động trên nền tảng phi tập trung, không có đơn vị nào kiểm soát quá trình phát hành hoặc rút. Điều này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào nhà phát hành tập trung, tăng cường bảo mật và giảm rủi ro kiểm duyệt hoặc can thiệp.





Tạo lợi nhuận: Người dùng có thể nhận thêm lợi nhuận bằng cách khóa USDe, với lợi nhuận thu được từ staking Ether và chênh lệch giá trên thị trường phái sinh, khiến USDe hấp dẫn hơn.





Khả năng mở rộng: Được xây dựng trên mạng Ethereum, USDe tận dụng các giao thức và cơ sở hạ tầng DeFi hiện có để đạt được khả năng mở rộng và hiệu suất cao, tạo điều kiện cho việc ứng dụng rộng rãi và tích hợp đa nền tảng liền mạch.





Minh bạch & xác thực: Người dùng có thể xác minh tài sản thế chấp và lịch sử giao dịch trên chuỗi bất kỳ lúc nào. Tính minh bạch này giúp củng cố niềm tin vào USDe và đảm bảo tính xác thực của tài sản được hỗ trợ.









Thách thức về quy định: Giống như nhiều dự án DeFi khác, Ethena phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý và việc phát hành stablecoin tổng hợp có thể gặp phải các rào cản về mặt pháp lý và tuân thủ ở các khu vực pháp lý khác nhau.





Rủi ro lưu ký: Mặc dù tài sản của Ethena được quản lý bởi bên lưu ký thứ ba, nhưng việc phụ thuộc vào cơ chế thanh toán ngoài sàn giao dịch (Off-Exchange Settlement - OES) sẽ tạo rủi ro đối tác tiềm ẩn.





Rủi ro về tỷ lệ Funding: Nếu tỷ lệ Funding Futures Vĩnh cửu chuyển sang âm, lợi nhuận của người dùng có thể giảm, dẫn đến khả năng thua lỗ cho người dùng nắm giữ USDe.









Token USDe đã có trên MEXC, với nhiều cặp giao dịch. Sau đây là cách mua USDE/USDT:





