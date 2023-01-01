Nhận USDE trên MEXC

Nắm giữ USDE & nhận lợi nhuận hàng ngày
APR lên đến 5%!

Nắm giữ hiện tại
--
Lợi nhuận tích lũy
--
Ưu điểm

Lợi nhuận cao

Nhận APR lên đến 5% - một trong những lãi suất stablecoin cao nhất hiện có

Thao tác đơn giản

Chỉ cần nắm giữ USDE và bắt đầu nhận lợi nhuận hàng ngày

An toàn và linh hoạt

Không cần staking hoặc khóa. Tài sản của bạn sẽ luôn sẵn sàng mọi lúc.

Nhận lợi nhuận bằng cách nắm giữ USDE chỉ trong 3 bước

1

Đăng ký tài khoản MEXC

Đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc ứng dụng di động và hoàn thành xác minh KYC.

2

Mua hoặc nạp USDE

Tận hưởng phí thấp nhất thị trường khi giao dịch Spot trên MEXC

3

Nhận USDE

Nắm giữ USDE và nhận lợi nhuận hàng ngày.

Ethena USDe (USDE) là gì？

USDe là đồng đô la tổng hợp của Ethena, hướng đến mục tiêu cung cấp giải pháp tiền mã hoá gốc ổn định, có khả năng mở rộng và chống kiểm duyệt. Không giống như các stablecoin truyền thống dựa vào dự trữ tiền fiat, USDe duy trì một mức neo mềm vào đồng đô la Mỹ thông qua cơ chế phòng ngừa rủi ro Delta trong các thị trường phái sinh. USDe được hỗ trợ hoàn toàn trên chuỗi với tính minh bạch toàn diện và có thể tự do kết hợp trên toàn bộ hệ sinh thái DeFi.

Quy tắc sự kiện

Yêu cầu tham gia

Người dùng phải nắm giữ tối thiểu 0.1 USDE trong tài khoản Spot để tham gia sự kiện này. Không cần đăng ký thủ công, staking hoặc khóa.

Tính toán lợi nhuận
  1. 1. Trong thời gian staking linh hoạt, lợi nhuận sẽ được tính dựa trên số dư USDE tối thiểu của người dùng trong tài khoản Spot thông qua chụp nhanh hàng ngày và APR.
  2. 2. Tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày sẽ được điều chỉnh động dựa trên lợi nhuận trên chuỗi và tổng số lượng nắm giữ của tất cả người dùng trên sàn, với mức tối đa là 5% APR.
  3. 3. Tỷ lệ lợi nhuận thực tế tùy thuộc vào trang đặt lệnh - Tiết kiệm linh hoạt-Hiển thị chi tiết lợi nhuận.
Phân bổ lợi nhuận

Lợi nhuận sẽ được tính bắt đầu từ ngày số lượng nắm giữ tối thiểu của người dùng trong tài khoản Spot đạt 0.1 USDE (T). Lợi nhuận sẽ bắt đầu tích lũy từ T+1. Lần phân bổ lợi nhuận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày hôm sau (T+2) và sẽ tiếp tục phân bổ hàng ngày vào tài khoản Spot của người dùng, với điều kiện người dùng đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu.

Người dùng đủ điều kiện
  1. 1. Người dùng phải hoàn thành xác minh KYC sơ cấp.
  2. 2. Tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia.
  3. 3. Người tham gia phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ MEXC. MEXC toàn quyền hủy tư cách của người dùng bị phát hiện tham gia vào các hoạt động độc hại hoặc không trung thực.
  4. 4. MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.