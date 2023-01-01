Lợi nhuận sẽ được tính bắt đầu từ ngày số lượng nắm giữ tối thiểu của người dùng trong tài khoản Spot đạt 0.1 USDE (T). Lợi nhuận sẽ bắt đầu tích lũy từ T+1. Lần phân bổ lợi nhuận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày hôm sau (T+2) và sẽ tiếp tục phân bổ hàng ngày vào tài khoản Spot của người dùng, với điều kiện người dùng đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu.