Nhận APR lên đến 5% - một trong những lãi suất stablecoin cao nhất hiện có
Chỉ cần nắm giữ USDE và bắt đầu nhận lợi nhuận hàng ngày
Không cần staking hoặc khóa. Tài sản của bạn sẽ luôn sẵn sàng mọi lúc.
USDe là đồng đô la tổng hợp của Ethena, hướng đến mục tiêu cung cấp giải pháp tiền mã hoá gốc ổn định, có khả năng mở rộng và chống kiểm duyệt. Không giống như các stablecoin truyền thống dựa vào dự trữ tiền fiat, USDe duy trì một mức neo mềm vào đồng đô la Mỹ thông qua cơ chế phòng ngừa rủi ro Delta trong các thị trường phái sinh. USDe được hỗ trợ hoàn toàn trên chuỗi với tính minh bạch toàn diện và có thể tự do kết hợp trên toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
Người dùng phải nắm giữ tối thiểu 0.1 USDE trong tài khoản Spot để tham gia sự kiện này. Không cần đăng ký thủ công, staking hoặc khóa.
Lợi nhuận sẽ được tính bắt đầu từ ngày số lượng nắm giữ tối thiểu của người dùng trong tài khoản Spot đạt 0.1 USDE (T). Lợi nhuận sẽ bắt đầu tích lũy từ T+1. Lần phân bổ lợi nhuận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày hôm sau (T+2) và sẽ tiếp tục phân bổ hàng ngày vào tài khoản Spot của người dùng, với điều kiện người dùng đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu.