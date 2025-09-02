Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây





Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường tiền mã hoá chủ yếu được chia thành giao dịch Spot và giao dịch Futures.





Giao dịch Spot là hành động mua và bán tiền mã hoá trên thị trường, thực hiện giao dịch trao đổi và nắm giữ các cặp tiền mã hoá. Giá của giao dịch Spot thông thường đều là giá thị trường theo thời gian thực. Nhà đầu tư có thể giao dịch bất cứ lúc nào và không có ngày hết hạn.









Trong bài viết này, chúng tôi lấy MX làm ví dụ để hiển thị chi tiết và tiến hành giao dịch. Do giao dịch trên APP khá đơn giản và không chứa nhiều thông tin như trên phiên bản Web, nên chúng tôi đã lấy phiên bản Web làm ví dụ, phiên bản APP sẽ không có ví dụ.









Trên giao diện Spot của MEXC được chia làm 6 phần: khu vực sổ lệnh (Khu vực uỷ thác đặt lệnh), khu vực K-line, khu vực đặt lệnh, khu vực chọn cặp giao dịch, khu vực giao dịch và khu vực trạng thái lệnh.













Tại khu vực sổ lệnh sẽ hiển thị loại token hiện tại của giao dịch Spot, số lượng và giá của các lệnh chờ xử lý của người mua và người bán, đồng thời bạn cũng có thể xem hiển thị dữ liệu tích luỹ của hai bên mua và bán thông qua cài đặt. Ngoài ra, bạn còn có thể lọc các lệnh đang hiển thị dựa trên chữ số sau dấu thập phân.













Khu vực K-line chủ yếu hiển thị biến động giá của các loại token trong giao dịch Spot, tuỳ theo thói quen và nhu cầu sử dụng, bạn cũng có thể cài đặt hiển thị bằng cách chọn các khoảng thời gian khác nhau. Để biết thêm cài đặt trên K-line, bạn có thể tham khảo tại Hướng dẫn tuỳ chỉnh màu biểu đồ K-line và các chỉ báo kỹ thuật





Bạn cũng có thể xem thông tin liên quan đến tiền mã hoá thông qua [Chi tiết] để giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin mã token mà bạn muốn giao dịch.













Khi bạn muốn đặt lệnh giao dịch Spot, bạn cần thao tác trên khu vực này. Tại MEXC, lệnh Spot được chia thành 4 loại: Lệnh Limit, lệnh Market, lệnh Stop-limit và lệnh OCO. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chế độ đặt lệnh qua bài viết Các loại lệnh Spot khác nhau













Tại khu vực bên phải trên giao diện giao dịch Spot của MEXC là khu vực chọn cặp giao dịch. Khu vực này là nơi bạn có thể tuỳ chọn cặp giao dịch mong muốn như: USDT, USDC... Ngoài ra còn có các phần khác nhau như: Khu vực Chính, khu vực Đổi mới, khu vực Đánh giá..., và phân chia các loại cặp giao dịch khác nhau trên MEXC. Bạn có thể chọn ở nhiều cấp độ khác nhau hoặc trực tiếp tìm kiếm để tìm được cặp giao dịch mà bạn muốn giao dịch.





Ngoài ra, trong phần hiển thị dữ liệu bạn còn có thể lựa chọn hiển thị theo thứ tự tăng giảm, hoặc cũng có thể chuyển sang hiển thị theo thứ tự số lượng giao dịch thành công. Để tìm hiểu thêm về khu vực chọn cặp giao dịch, hãy tham khảo bài viết sau: Giới thiệu khu vực giao dịch Spot của MEXC













Khu vực này hiển thị dữ liệu giao dịch mới nhất của các cặp giao dịch Spot ngay thời điểm hiện tại, bao gồm: Giá, số lượng và thời gian.













Ở cuối trang giao dịch Spot MEXC, bạn sẽ thấy lịch sử giao dịch của mình. Bạn có thể xem lịch sử giao dịch tương ứng trong các phần "Lệnh hiện tại", "Lịch sử đặt lệnh", "Lịch sử giao dịch" và "Vị thế hiện tại". Để hiểu các thuật ngữ khác nhau trong lĩnh vực này, bạn có thể tham khảo "Phân tích khái niệm trong lịch sử giao dịch Spot".









Nếu bạn muốn điều chỉnh bố cục như hiển thị số và các tùy chọn khác cho toàn bộ trang giao dịch Spot, bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện trong bài viết " Hướng dẫn cài đặt tùy chọn người dùng ".









Chúng tôi sẽ lấy hướng dẫn thao tác đặt lệnh giao dịch Spot bằng cách sử dụng lệnh Limit làm ví dụ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại lệnh giao dịch Spot khác, bạn có thể đọc bài viết " Các loại lệnh Spot khác nhau ".









Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Tại trang chủ, di con trỏ qua [Spot] trên thanh menu và chọn [Spot] từ menu thả xuống để đi đến trang giao dịch Spot.









Trên trang giao dịch Spot MX, kéo xuống bảng đặt lệnh. Ở đây chúng ta sẽ đặt lệnh Limit bán MX làm ví dụ.





Giả sử muốn bán 20 token MX với mức giá 3 USDT/token. Trong phần bán, nhập giá bán là 3 USDT và trong trường "Số lượng" nhập 20 MX. Sau đó, hệ thống sẽ tự động tính tổng số tiền và hiển thị trong trường "Tổng". Nhấn vào [Bán ra MX] để hoàn tất lệnh Limit bán MX.





Sau khi đặt, lệnh sẽ xuất hiện trong phần "Lệnh hiện tại". Lệnh Limit sẽ chỉ kết thúc khi giao dịch được kích hoạt và thực hiện hoặc khi người dùng hủy lệnh thủ công.













Mở và đăng nhập vào App MEXC chính thức, nhấn vào cặp giao dịch [MX/USDT] ở dưới cùng bên phải hoặc tìm kiếm MX ở thanh tìm kiếm trên cùng để đi đến trang biểu đồ K-line để giao dịch MX. Nhấn vào [Bán] để chuyển hướng đến trang đặt lệnh.





Trên trang đặt lệnh, nhấn vào [Bán] và chọn lệnh [Limit]. Nhập giá bán 3 USDT và số lượng bán là 20 MX. Sau đó hệ thống sẽ tự động tính tổng số tiền. Nhấn vào [Bán MX] để hoàn tất lệnh Limit bán MX.





Sau khi đặt, lệnh sẽ xuất hiện trong phần "Lệnh chờ". Lệnh Limit sẽ chỉ kết thúc khi giao dịch được kích hoạt và thực hiện hoặc khi người dùng hủy lệnh thủ công.













MEXC sẽ đồng hành cùng bạn từ lần giao dịch đầu tiên. Ngoài giao dịch Spot, MEXC còn cung cấp giao dịch Futures và các sự kiện giao dịch khác nhau. Bạn có thể nhấn vào các bài viết được đề xuất để biết các phương thức giao dịch cụ thể và chi tiết tham gia.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.



