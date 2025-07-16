MEXC Convert là gì?





MEXC Convert là một tính năng độc quyền cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi tài sản giữa các loại tiền mã hoá khác nhau mà không cần đến sổ lệnh truyền thống, đặt lệnh hoặc quy trình khớp lệnh. Dịch vụ này nổi bật nhờ tốc độ, sự đơn giản và khả năng thực hiện giao dịch ngay lập tức mà không cần chờ khớp lệnh trên thị trường. Tính năng này mang lại trải nghiệm hiệu quả và thân thiện, giúp việc chuyển đổi tiền mã hoá trở nên liền mạch cho tất cả người dùng trên MEXC.









1.1 Chuyển đổi nhanh chóng: MEXC Convert cho phép người dùng chuyển đổi tiền mã hoá ngay lập tức. Chỉ cần chọn token và số lượng, hệ thống sẽ chuyển đổi ngay lập tức dựa trên tỷ giá thị trường hiện tại - hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.





1.2 Không cần đặt lệnh hoặc chờ khớp lệnh: Khác với giao dịch truyền thống, MEXC Convert loại bỏ nhu cầu đặt lệnh trên sổ lệnh hoặc chờ người mua và người bán khớp lệnh. Người dùng chỉ cần chọn cặp giao dịch, và hệ thống sẽ tự động chọn giao dịch chuyển đổi tốt nhất.





1.3 0 phí giao dịch: Sau khi tỷ giá chuyển đổi được xác nhận, quá trình chuyển đổi sẽ được tự động thực hiện trong tài khoản Spot của người dùng mà không phát sinh thêm chi phí.





1.4 Không rủi ro trượt giá: MEXC Convert cung cấp tỷ giá chuyển đổi cố định, đảm bảo người dùng tránh được trượt giá (chênh lệch giá) thường thấy trong giao dịch dựa trên sổ lệnh. Điều này giúp người dùng biết chính xác những gì sẽ nhận được khi giao dịch.





1.5 Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng: MEXC Convert có giao diện trực quan và thân thiện với người dùng. Người dùng chỉ cần chọn loại tiền mã hoá và số lượng, sau đó chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể hoàn thành quá trình chuyển đổi mà không cần bất kỳ cấu hình phức tạp nào.





1.6 Hỗ trợ đa dạng tài sản: MEXC Convert hỗ trợ chuyển đổi nhiều loại tiền mã hoá và stablecoin phổ biến, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người dùng khi giao dịch.









MEXC Convert hiện đã chính thức ra mắt và hướng dẫn sử dụng sẽ được cung cấp cho cả phiên bản web và App.









Bước 1: Truy cập vào Spot → Convert. Truy cập vào trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Từ thanh điều hướng phía trên, nhấn vào









Bước 2: Chọn loại tiền mã hoá và số lượng bạn muốn chuyển đổi. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh hoạ cách chuyển đổi từ USDT sang MX. Nhập số lượng USDT và nhấn vào Xem trước kết quả chuyển đổi.





Lưu ý: Sau khi nhập số lượng USDT hoặc MX, số lượng tương ứng của token còn lại sẽ hiển thị theo thời gian thực. Bạn có thể chuyển đổi giữa các token bất kỳ lúc nào. Nếu số dư không đủ, thông báo sẽ xuất hiện để nhắc nhở bạn nạp thêm tài sản.









Bước 3: Trên trang xem trước sẽ xuất hiện đếm ngược 8 giây để khóa tỷ giá chuyển đổi. Nhấn vào Chuyển đổi. Sau khi giao dịch thành công, USDT sẽ bị trừ và MX sẽ được chuyển vào tài khoản Spot của bạn.





Nếu giao dịch thất bại do biến động tỷ giá, bạn có thể nhấn vào Làm mới báo giáđể thử chuyển đổi lại.













Bước 1: Trên trang chủ, nhấn vào Thêm → Chức năng thông dụng → Convert.





Bước 2: Chọn loại tiền mã hoá và số lượng bạn muốn chuyển đổi. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chuyển đổi USDT sang MX. Nhập số lượng USDT, sau đó nhấn vào Xem trước kết quả chuyển đổi.





Bước 3: Trên trang xem trước, bạn sẽ thấy tỷ lệ chuyển đổi trong 8 giây, trong thời gian đó, báo giá sẽ được khóa. Nhấn Chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi thành công, USDT sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn và MX sẽ được hiển thị vào ví Spot.





Nếu chuyển đổi thất bại do tỷ lệ biến động giữa các token, chỉ cần nhấn vào Làm mới báo giá trên trang để thử lại.

















Bước 1: Truy cập vào Lệnh → Lệnh chuyển đổi. Truy cập vào trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Từ thanh điều hướng phía trên, chọn









Bước 2: Trên trang Lệnh chuyển đổi, bạn có thể xem chi tiết các lệnh chuyển đổi của mình trong 30 ngày qua. Bạn cũng có thể lọc lệnh theo thời gian và loại tiền mã hoá để nhanh chóng tìm thông tin lệnh chuyển đổi mà bạn cần.













Bước 1: Trên trang Convert, nhấn vào Lệnh chuyển đổi bên dưới để xem chi tiết về các lệnh chuyển đổi trong 30 ngày qua.





Bước 2: Nhấn vào Bộ lọc để thu hẹp tìm kiếm theo thời gian và token, giúp bạn dễ dàng tìm thấy chi tiết lệnh chuyển đổi mà bạn cần.









MEXC Convert mang lại sự linh hoạt và tiện lợi. Dù bạn muốn đổi USDT lấy BTC, ETH, MX hoặc các loại tiền mã hoá khác, hoặc chuyển đổi giữa các loại tiền mã hoá khác nhau, chỉ cần chọn loại tiền mã hoá mong muốn từ menu thả xuống, hệ thống sẽ cung cấp tỷ giá chuyển đổi tương ứng. Hiện tại, MEXC hỗ trợ giao dịch chuyển đổi cho hầu hết các loại tiền mã hoá. Bạn có thể xem danh sách các token được hỗ trợ Convert ở trang [Ví Spot] trên phiên bản web.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.