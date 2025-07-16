Giao dịch Pre-Market là gì?









Giao dịch Pre-Market là dịch vụ OTC (Over-The-Counter) do MEXC cung cấp, giúp các nhà giao dịch mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch tiền mã hoá. Phương pháp này cho phép người mua và người bán tự thiết lập và khớp giá, mang đến sự linh hoạt trong giao dịch với mức giá mong muốn. Khi giao dịch Pre-Market trên MEXC, bạn có thể đạt lợi thế cạnh tranh trước khi các token được chính thức đưa vào thị trường. Người dùng cần luôn cập nhật về quy trình giao dịch và yêu cầu để tối đa hóa cơ hội giao dịch thành công.









Giao dịch Pre-Market MEXC giúp các nhà đầu tư tận dụng thị trường và có thể đón đầu trước khi các token mới được niêm yết chính thức. Nhà đầu tư có cơ hội đạt được lợi thế tiềm năng trên thị trường bằng cách mua các token phổ biến trên thị trường với các điều kiện thuận lợi hơn so với giao dịch sau khi token được mở bán.









Trên trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Spot] và chọn [Giao dịch Pre-Market] để truy cập trang giao dịch. Tại đây, bạn có thể xem các token khả dụng và nhấn vào [Giao dịch] để đi đến trang giao dịch Pre-Market của token tương ứng.













Nhấn vào [Đặt lệnh], nhập giá và số lượng của token muốn mua. Sau khi kiểm tra chi tiết, đánh dấu vào ô để chấp nhận thỏa thuận người dùng có liên quan, sau đó nhấn [Mua vào] để đặt lệnh.









Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm trong sổ lệnh các lệnh bán hiện có đáp ứng yêu cầu của mình và nhấn vào [Mua] để mua token với mức giá do người bán chỉ định.









Sau khi lệnh hoàn tất, bạn chỉ cần đợi thanh toán.









Nhấn vào [Đặt lệnh], nhập giá và số lượng của token muốn bán. Sau khi kiểm tra chi tiết, đánh dấu vào ô để chấp nhận thỏa thuận người dùng có liên quan, sau đó nhấn vào [Bán ra] để đặt lệnh.









Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm trong sổ lệnh các lệnh mua hiện có đáp ứng yêu cầu của mình và nhấn vào [Bán] để bán token với giá do người mua đưa ra.









Sau khi lệnh hoàn tất, bạn chỉ cần đợi thanh toán.









Nếu là người mua, sau khi lệnh đã hoàn tất, chỉ cần đợi thời gian thanh toán. Nếu người bán thực hiện đúng cam kết, bạn sẽ nhận được token với số lượng tương ứng với lệnh. Nếu người bán vi phạm, bạn sẽ nhận được khoản bồi thường từ người bán.





Nếu là người bán, vui lòng đảm bảo có đủ token trong tài khoản Spot để tài sản được chuyển trước thời điểm thanh toán. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thanh toán. Token của bạn sẽ được chuyển đến tài khoản của người mua và quá trình thanh toán sẽ hoàn tất thành công.





Giao dịch Pre-Market của MEXC hiện khả dụng trên cả trang web và App, với quy trình thao tác giống nhau.





Trên trang chủ App MEXC, nhấn vào [Thêm] - [Chức năng thông dụng] - [Giao dịch Pre-Market] để truy cập trang giao dịch Pre-Market. Tại đây, bạn có thể xem các token khả dụng và nhấn vào [Giao dịch] để đến trang giao dịch của token tương ứng.













Đối với người mua, nếu người bán không chuyển token đầy đủ hoặc đúng hạn, người mua sẽ nhận được khoản bồi thường, nhưng sẽ không nhận được token tương ứng. Đối với người bán, việc không chuyển token đầy đủ và đúng hạn sẽ dẫn đến mất tài sản thế chấp của lệnh.





Ngoài ra, giao dịch Pre-Market cung cấp quyền truy cập sớm vào các token, có nghĩa là có thể xảy ra biến động giá đáng kể trước khi các token được niêm yết chính thức. Do đó, người dùng nên đánh giá cẩn thận và kỹ lưỡng các điều kiện giao dịch của token trước khi quyết định đầu tư hay giao dịch.









Trong giao dịch Pre-Market, dù là người mua hay người bán, phí giao dịch đều được áp dụng. Bạn có thể xem mức phí giao dịch hiện tại của token mà bạn muốn thực hiện mua bán trên trang Pre-Market. Ví dụ, mức phí cho token MEMEFI được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.









Hiện tại, MEXC cung cấp chương trình ưu đãi có thời hạn với 0 phí giao dịch, giúp người dùng tiết kiệm chi phí giao dịch và nhận thêm lợi nhuận. Điều quan trọng cần lưu ý là phí giao dịch vẫn được áp dụng ngay cả trong trường hợp thanh toán không thành công. MEXC sẽ chỉ hoàn lại phí giao dịch nếu lệnh không được khớp hoặc việc niêm yết dự án bị hủy.





Để tìm hiểu thêm về giao dịch Pre-Market, bạn có thể tham khảo " Câu hỏi thường gặp về giao dịch Pre-Market ".



