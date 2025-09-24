Tính năng Ký quỹ PNL trên MEXC là gì?









Ký quỹ PNL, còn được gọi là chiến lược vị thế xoay vòng, là một phương pháp giao dịch trong đó lợi nhuận chưa thực hiện từ các vị thế Futures đang mở được sử dụng làm ký quỹ để mở hoặc tăng thêm vị thế. Thay vì đóng một vị thế có lợi nhuận để hiện thực hóa lợi nhuận, nhà giao dịch tận dụng lợi nhuận chưa thực hiện để mở rộng mức độ tiếp xúc, qua đó gia tăng kích thước vị thế mà không cần bổ sung vốn mới.





Cách tiếp cận này thường được sử dụng trong môi trường đòn bẩy cao và hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh, rõ ràng. Bằng cách liên tục phân bổ lợi nhuận chưa thực hiện vào cùng hướng giao dịch, nhà giao dịch hướng tới việc tăng trưởng vị thế nhanh chóng. Khi được thực hiện đúng trong một xu hướng bền vững, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng lãi kép hoặc "quả cầu tuyết", nơi cả kích thước vị thế và lợi nhuận tiềm năng đều tăng nhanh chóng. Mỗi lần mở rộng vị thế thành công sẽ khuếch đại mức độ tiếp xúc và tiềm năng lợi nhuận tổng thể.









Quy trình thông thường như sau: Trước tiên, nhà giao dịch mở một vị thế Futures bằng vốn ban đầu. Khi vị thế bắt đầu có lợi nhuận, thay vì chốt lời, cả số vốn gốc và lợi nhuận chưa thực hiện đều được sử dụng làm ký quỹ để tăng mức độ tiếp xúc. Khi được thực hiện liên tiếp thành công, phương pháp lãi kép này có thể tăng trưởng tài khoản với tốc độ theo cấp số nhân.





Ví dụ, giả sử một nhà giao dịch bắt đầu với 10,000 USDT. Khi giá BTC đạt 40,000 USDT, nhà giao dịch mở một vị thế Long với đòn bẩy 10x, tạo ra kích thước vị thế ban đầu là 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC). Từ đây, nhà giao dịch áp dụng chiến lược Ký quỹ PNL và thực hiện hai lần xoay vòng:

Lần xoay vòng đầu tiên: Khi BTC tăng lên 44,000 USDT (+10%), lợi nhuận chưa thực hiện 10,000 USDT được thêm vào làm ký quỹ mới, nâng kích thước vị thế lên 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC).

Lần xoay vòng thứ hai: BTC tiếp tục tăng lên 47,960 USDT (+9%), tạo ra lợi nhuận chưa thực hiện 18,000 USDT. Lợi nhuận này tiếp tục được dùng làm ký quỹ, mở rộng kích thước vị thế lên 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC).





Quy trình từng bước được minh hoạ trong bảng dưới đây:





Xoay vòng với Ký quỹ PNL

Bước

Giá BTC (USDT)

Biến động giá

Kích thước vị thế (USDT) Lợi nhuận chưa thực hiện

Vốn chủ sở hữu tài khoản (USDT) Hành động

Kích thước vị thế sau cùng (USDT) Vị thế ban đầu 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 Xoay vòng 1 44,000 +10% 100,000 10,000

20,000 Dùng lợi nhuận chưa thực hiện (10,000 USDT) làm ký quỹ để thêm vị thế với đòn bẩy 10x 200,000 Xoay vòng 2 47,960 +9% 200,000 18,000 38,000

Dùng lợi nhuận chưa thực hiện (18,000 USDT) làm ký quỹ để thêm vị thế với đòn bẩy 10x 380,000

Giai đoạn cuối 52,000 +8.4% 380,000 31,920 69,920 - 380,000





So sánh kết quả

Trường hợp

Giá mở (USDT) Giá BTC cuối cùng (USDT) Kích thước vị thế cuối cùng Lợi nhuận chưa thực hiện (USDT) Ký quỹ ban đầu (USDT) Vốn chủ sở hữu cuối cùng (USDT) Không dùng Ký quỹ PNL 40,000 52,000

100,000 UDST (2.5 BTC)

(52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000

10,000

40,000

Dùng Ký quỹ PNL 40,000 52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (giai đoạn cuối) 10,000 69,920



Phí giao dịch, phí Funding và rủi ro trượt giá được loại trừ khỏi ví dụ này để minh hoạ rõ ràng hơn.





Ví dụ này cho thấy cách chiến lược Ký quỹ PNL có thể khuếch đại lợi nhuận đáng kể khi xu hướng thị trường thuận lợi. Các đặc điểm chính của phương pháp này gồm:

1) Tăng quy mô vị thế một cách mạnh mẽ: Mỗi lần xoay vòng thường sử dụng toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vốn chủ sở hữu tài khoản.

2) Phụ thuộc vào việc phán đoán xu hướng chính xác: Chỉ một lần phán đoán sai cũng có thể xoá sạch toàn bộ lợi nhuận đã tích luỹ.

3) Dựa trên đòn bẩy: Chiến lược này thường được áp dụng trong giao dịch Futures có sử dụng đòn bẩy, khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng lẫn rủi ro.









1) Chỉ các vị thế Cross margin mới mở mới có thể sử dụng tính năng Ký quỹ PNL. Các vị thế Isolated margin không đủ điều kiện.

2) Khi sử dụng Ký quỹ PNL, chỉ lợi nhuận chưa thực hiện từ các vị thế Cross margin mới được tính là số dư khả dụng. Lợi nhuận chưa thực hiện từ các vị thế Isolated margin không thể sử dụng.

3) Ký quỹ PNL chỉ áp dụng ở chế độ ký quỹ một tài sản. Ở chế độ ký quỹ nhiều tài sản, số dư khả dụng sẽ được tính toán theo một logic khác.













Mở trang giao dịch Futures trên MEXC và chọn chế độ Cross margin. Khi lợi nhuận chưa thực hiện trên các vị thế Cross margin của bạn tăng lên, số dư khả dụng của bạn cũng sẽ tăng theo.





Số dư khả dụng (Cross margin) = Số dư ví – Ký quỹ vị thế – Ký quỹ lệnh + Tổng PNL chưa thực hiện của tất cả các vị thế Cross margin













1) Mở App MEXC và nhấn vào Futures.

2) Chọn chế độ Cross margin.

3) Sau khi mở vị thế, khi lợi nhuận chưa thực hiện trên các vị thế Cross margin của bạn tăng lên, số dư khả dụng của bạn cũng sẽ tăng theo.









Lưu ý: Trong chế độ Ký quỹ nâng cao, người dùng có thể chọn chế độ ký quỹ khác nhau cho vị thế Long và Short. Nếu vị thế Long được đặt ở chế độ Isolated margin và vị thế Short ở chế độ Cross margin, hoặc Long ở chế độ Cross margin và Short ở chế độ Isolated margin, số dư khả dụng vẫn sẽ được hiển thị là số dư khả dụng của Cross margin.













Yếu tố cốt lõi của giao dịch Ký quỹ PNL nằm ở việc đánh giá chính xác tính bền vững của xu hướng thị trường. Chiến lược này yêu cầu nhà giao dịch phải quyết đoán tăng vị thế khi xu hướng rõ ràng và động lượng mạnh, tối đa hóa lợi nhuận thông qua lãi kép liên tục. Tuy nhiên, đây là một chiến lược con dao hai lưỡi: trong một xu hướng kéo dài, Ký quỹ PNL có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội, nhưng nếu thị trường đảo chiều đột ngột, toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện và vốn gốc có thể bị xoá sạch nhanh chóng. Sự khó lường của thị trường, yếu tố cảm xúc và việc sử dụng đòn bẩy cao đều làm gia tăng các rủi ro này.





Chính vì vậy, Ký quỹ PNL được xem là chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao, đòi hỏi khả năng phán đoán thị trường chính xác, kỷ luật nghiêm ngặt và tâm lý vững vàng. Nhà giao dịch nên thiết lập rõ ràng mức TP và SL, áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ và chốt một phần lợi nhuận đúng lúc. Bất kỳ ai muốn thử Ký quỹ PNL nên chỉ sử dụng một phần vốn nhỏ mà bản thân hoàn toàn chấp nhận mất.







