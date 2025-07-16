Các chế độ giao dịch Futures





MEXC cho phép nhà giao dịch linh hoạt lựa chọn theo sở thích giữa USDT-M Futures Vĩnh cửu hoặc Coin-M Futures Vĩnh cửu. Ngoài ra, MEXC hỗ trợ cả vị thế Long và Short, cho phép nhà giao dịch thực hiện chiến lược giao dịch chính xác hơn trong bối cảnh thị trường biến động. Quan trọng nhất, người dùng có thể linh hoạt thiết lập các chế độ ký quỹ và điều chỉnh hệ số đòn bẩy. Những tính năng tiện lợi này giúp MEXC trở thành một nền tảng lý tưởng, đáp ứng nhu cầu đa dạng.









1.1 USDT-M Futures Vĩnh cửu





USDT-M Futures Vĩnh cửu đề cập đến các hợp đồng trong đó đơn vị báo giá và thanh toán là USDT (Tether). Giá trị và tính toán PNL của USDT-M Futures Vĩnh cửu dựa trên USDT làm tiền mã hóa tham chiếu. Phương thức giao dịch này nhằm mục đích giảm thiểu tác động của biến động giá tiền mã hóa vì USDT là một loại Stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ, mang lại giá trị tương đối ổn định.





Do đó, ưu điểm chính của USDT-M Futures Vĩnh cửu là khả năng tính toán lợi nhuận bằng tiền pháp định. Ví dụ: Khi bạn có được lợi nhuận 1,000 USDT, bạn có thể dễ dàng đánh giá lợi nhuận gần tương đương với 1,000 USD, vì giá trị của 1 USDT xấp xỉ 1 USD.





1.2 Coin-M Futures Vĩnh cửu





Coin-M Futures Vĩnh cửu đề cập đến giao dịch trong đó một loại tiền mã hóa cụ thể (chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum) được sử dụng làm ký quỹ và tính toán PNL. Trong trường hợp này, USD đóng vai trò là đơn vị báo giá. Giá trị của mỗi Coin-M Futures Vĩnh cửu là một số tiền cố định bằng USD. Ví dụ: Bitcoin-M Futures Vĩnh cửu có thể có kích thước 100 USD cho mỗi cont.









2.1 Chế độ một chiều





Ở chế độ một chiều, nhà đầu tư chỉ nắm giữ các vị thế Long hoặc Short (bao gồm USDT-M và Coin-M Futures Vĩnh cửu). Nếu nhà đầu tư tin giá của một tài sản Futures nhất định sẽ tăng, họ có thể giữ vị thế Long. Ngược lại, nếu họ tin giá sẽ giảm thì có thể giữ vị thế Short. Chế độ vị thế này liên kết PNL của nhà đầu tư với xu hướng thay đổi giá của tài sản Futures.





2.2 Chế độ phòng hộ





Ở chế độ phòng hộ, người dùng có thể đồng thời giữ các vị thế Long và Short cho một cặp giao dịch Futures nhất định và đòn bẩy có thể được đặt độc lập cho cả hướng Long và Short. Tất cả các vị thế Long được kết hợp trong mỗi cặp giao dịch Futures và tương tự như vậy, tất cả các vị thế Short cũng được kết hợp. Khi nắm giữ vị thế ở Chế độ phòng hộ, ký quỹ cần được phân bổ cho cả vị thế Long và vị thế Short tương ứng với mức giới hạn rủi ro.





Ví dụ: Trong giao dịch BTCUSDT Futures Vĩnh cửu, người dùng có thể mở một vị thế Long với đòn bẩy 25x và đồng thời mở một vị thế Short với đòn bẩy 50x.









3.1 Isolated margin





Ở chế độ ký quỹ Isolated margin, mỗi vị thế có một số tiền ký quỹ độc lập. Điều này có nghĩa là mỗi vị thế có số dư ký quỹ riêng và mọi khoản lỗ chỉ có thể được bù đắp bằng số tiền ký quỹ liên quan đến vị thế cụ thể đó. Khoản lỗ tối đa đối với một vị thế Isolated margin là tổng của số tiền ký quỹ ban đầu và bất kỳ khoản ký quỹ bổ sung nào được thêm vào vị thế cụ thể đó. Như vậy đảm bảo tổn thất của một vị thế không ảnh hưởng đến các vị thế khác, giúp hạn chế phạm vi tổn thất tài sản do thua lỗ.





Ưu điểm của Isolated margin nằm ở việc cho phép các nhà giao dịch kiểm soát chính xác hơn rủi ro của từng vị thế. Người dùng có thể thêm ký quỹ theo cách thủ công vào các vị thế ký quỹ riêng biệt, tối ưu hóa giá thanh lý cho từng vị thế.





3.2 Cross margin





Trong chế độ Cross margin, tất cả các vị thế đều có chung một tài khoản ký quỹ. Khi sử dụng chế độ Cross margin, số tiền ký quỹ khả dụng của người dùng được dành riêng để hỗ trợ các vị thế Cross margin tương ứng và không được sử dụng làm ký quỹ cho các vị thế Cross margin khác.





Chế độ Cross margin phù hợp với những nhà giao dịch muốn sử dụng tiền linh hoạt hơn, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng hơn vì có thể dẫn đến thua lỗ toàn bộ tài khoản. Hiện tại, MEXC hỗ trợ chuyển từ chế độ Isolated margin sang Cross margin cho các vị thế hiện tại, nhưng không hỗ trợ ngược lại.









MEXC cho phép người dùng sử dụng hệ số đòn bẩy khác nhau cho các vị thế Long và Short. Người dùng có thể điều chỉnh hệ số đòn bẩy ở chế độ Isolated margin hoặc chuyển từ chế độ Isolated margin sang Cross margin. Cần lưu ý MEXC không hỗ trợ chuyển từ chế độ Cross margin sang Isolated margin. Hiện tại, MEXC hỗ trợ đòn bẩy từ 1x đến 500x cho USDT-M Futures Vĩnh cửu và từ 1x đến 200x cho Coin-M Futures Vĩnh cửu.









Tóm lại, MEXC đáp ứng yêu cầu đa dạng của các nhà giao dịch đang tìm kiếm nền tảng giao dịch Futures hiệu quả, linh hoạt và an toàn. MEXC cung cấp nhiều tùy chọn khi giao dịch Futures, chế độ ký quỹ linh hoạt, đòn bẩy cao, cùng nhiều tính năng khác.



