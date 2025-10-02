Chiến lược giao dịch Futures nâng cao trên MEXC: TP để khóa lợi nhuận





Khi giao dịch Futures, việc mở một vị thế thành công chỉ là một nửa chặng đường. Yếu tố then chốt quyết định thành công của một giao dịch nằm ở việc đóng vị thế một cách hiệu quả: chuyển lợi nhuận chưa thực hiện trên sổ lệnh thành lợi nhuận đã thực hiện. Nhiều nhà giao dịch quá nóng vội thường bỏ lỡ điểm thoát lệnh tối ưu, dẫn đến việc lợi nhuận bị hao mòn hoặc thậm chí chuyển từ lệnh có lợi nhuận thành thua lỗ. Để giúp nhà giao dịch khắc phục điểm yếu này và duy trì kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt, MEXC cung cấp một bộ công cụ TP mạnh mẽ và đa dạng. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các công cụ đó, chiến lược đằng sau và cách sử dụng hiệu quả, giúp nhà giao dịch TP chính xác trên MEXC và tận dụng tối đa mọi cơ hội.









Trong giao dịch Futures, TP là việc đặt một mức giá mục tiêu cho vị thế Futures. Khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức mục tiêu này, lệnh sẽ được tự động thực hiện để đóng vị thế và khóa lợi nhuận. Trong trường hợp này, nhà đầu tư chủ động quyết định thoát lệnh khi đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng, tránh bỏ lỡ cơ hội TP và bảo vệ lợi nhuận.





Đặt một số tiền cố định làm điểm TP. Khi giao dịch đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng, có thể tự động thoát lệnh để bảo vệ phần lợi nhuận đã tích lũy.









Đặt một tỷ lệ phần trăm TP. Khi giao dịch đạt được mức tăng theo phần trăm đã chỉ định, lệnh sẽ được đóng để hiện thực hóa lợi nhuận.









Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm TP. Ví dụ, bạn có thể sử dụng đường trung bình động (MA), RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence - Đường trung bình động hội tụ phân kỳ), và các chỉ báo khác để xác định điểm thoát lệnh tối ưu.









Chia các điểm TP thành nhiều giai đoạn và nâng dần mục tiêu. Phương pháp này giúp tối đa hóa lợi nhuận khi xu hướng thị trường tiếp tục diễn biến tích cực.













Thực hiện lệnh dựa trên giá mua/bán tốt nhất của đối tác (BBO), với mức ưu tiên khớp lệnh trong phạm vi 30 mức giá tính từ mức tham chiếu. Bất kỳ phần nào của lệnh chưa được khớp sẽ tự động chuyển thành lệnh Limit tại mức giá mới nhất đã khớp.









Thiết lập Giá (giá thị trường hoặc giá mới nhất) và Số lượng (25%, 50%, 75% hoặc 100%).









Huỷ tất cả các lệnh Limit và đóng toàn bộ vị thế theo giá thị trường. (Việc khớp lệnh có thể không đạt 100% do điều kiện thị trường.)





Gợi ý: Sử dụng giá thị trường khi thực hiện Đóng Long/Đóng Short cũng cho phép TP chủ động.









Lệnh Limit cho Đóng Long/Đóng Short chỉ có thể được khớp tại giá mới nhất hoặc giá tốt hơn (tức là trong điều kiện có lợi nhuận).





Như hình minh họa bên dưới: Sau khi đặt lệnh Limit, loại lệnh sẽ là lệnh Limit, và chỉ được kích hoạt tại giá mới nhất hoặc mức giá có lợi hơn.









Bạn có thể thiết lập chính xác Giá kích hoạt, Giá và Số lượng (với tỷ lệ có thể điều chỉnh).





Lệnh Limit Đóng Long/Đóng Short có thể được thực hiện tại giá mới nhất hoặc giá tốt hơn (có lợi nhuận), cũng như tại mức giá bất lợi hơn (bị thua lỗ).





Như hình minh hoạ bên dưới: Khi mở vị thế Long BTCUSDT, việc sử dụng lệnh Trigger cho phép bạn thiết lập các lệnh đóng theo cả hai hướng. Do đó, khi giá khớp trung bình thấp hơn giá mở trung bình, lệnh vẫn có thể được kích hoạt để thực hiện SL đã cài đặt trước.













Lệnh Trailing Stop cho phép bạn thiết lập chính xác Biên độ thoái lui (theo Tỷ lệ hoặc Chênh lệch giá) và Số lượng (với tỷ lệ có thể điều chỉnh).





Lệnh Trailing Stop Đóng Long/Đóng Short chỉ có thể được thực hiện tại mức giá bất lợi hơn so với giá mới nhất (tức là khi đang thua lỗ).





Do đó, sau khi mở vị thế, lệnh Trailing Stop để đóng lệnh không thể được sử dụng nhằm mục đích TP.





Như hình minh hoạ bên dưới: Khi mở vị thế Long BTCUSDT, việc sử dụng lệnh Trailing Stop sẽ khiến vị thế hiện tại được đóng ở mức giá thấp hơn khoảng 5% so với giá mới nhất.













Tương tự như lệnh Limit: lệnh Post Only Đóng Long/Đóng Short chỉ có thể được thực hiện tại giá mới nhất hoặc mức giá có lợi hơn (tức là trong trạng thái có lợi nhuận).





Như hình minh hoạ bên dưới: Khi bạn đặt lệnh Post Only, lệnh sẽ được phân loại là lệnh Limit và chỉ được kích hoạt tại giá mới nhất hoặc mức giá có lợi hơn.













Tính năng TP/SL có thể được thiết lập trước khi mở vị thế hoặc chỉnh sửa sau đó. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo: " Cài đặt TP/SL trong giao dịch Futures ".













Lợi nhuận bạn thấy khi đang nắm giữ vị thế chỉ là lợi nhuận chưa thực hiện và sẽ biến động theo thị trường. Chỉ sau khi đóng vị thế, lợi nhuận đó mới được thanh toán vào số dư tài khoản dưới dạng lợi nhuận đã thực hiện. TP chính là cơ chế đảm bảo quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ.





Trong giao dịch, đối thủ lớn nhất thường là lòng tham và nỗi sợ. Một kế hoạch TP rõ ràng giúp bạn giữ bình tĩnh khi thị trường hưng phấn và tránh bỏ lỡ điểm thoát lệnh tốt nhất chỉ vì muốn chờ thêm chút nữa. Đây là nền tảng để xây dựng hệ thống giao dịch kỷ luật và đạt được lợi nhuận ổn định về dài hạn.









Tính năng TP trong giao dịch Futures là yếu tố thiết yếu đối với nhà đầu tư, vì tính năng này giúp quản lý rủi ro hiệu quả, bảo vệ nguồn vốn và nắm bắt lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động. Bằng cách thiết lập các mục tiêu TP rõ ràng, nhà đầu tư có thể kiểm soát tốt giao dịch và đưa ra quyết định kịp thời, từ đó nâng cao khả năng thành công trong giao dịch.





