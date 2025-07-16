Mô hình Gann vuông là gì?

William Gann là một trong những nhà giao dịch tài chính vĩ đại nhất thế kỷ 20 và là một trong những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật. Ông đã tạo ra Lý thuyết Gann, cùng với Lý thuyết Dow của Charles Dow và Lý thuyết sóng Elliott của Ralph Elliott, được biết đến như một trong "Ba lý thuyết truyền thống vĩ đại" về phân tích kỹ thuật.





Lý thuyết Gann bao gồm Gann Square, Gann Angles, Gann Wheel và Gann Box, cùng nhiều thứ khác. Gann Square dựa trên Gann Wheel, đóng vai trò là nền tảng cho các mô hình giá cả và thời gian của nó. (Lưu ý: Gann Wheel được sử dụng để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường, cũng như thời gian đảo chiều của các xu hướng.) Nói chung, Gann Square được vẽ bằng cách sử dụng các điểm thấp hoặc điểm cao trước đó làm điểm bắt đầu và tính toán về phía trước để dự đoán các mức hỗ trợ và điểm cao chính. các mức kháng cự. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nó với Lý thuyết sóng Elliott, sử dụng phần cuối của mô hình năm sóng làm điểm bắt đầu để vẽ đồ thị. Khi sử dụng Gann Square, điều quan trọng là phải sử dụng tỷ lệ thích hợp để một đơn vị giá tương ứng với một đơn vị thời gian.





Truy cập vào website MEXC, bạn có thể sử dụng Mô hình Gann vuông thông qua các bước sau:

① Vào trang giao dịch Spot và chọn mục TradingView trên biểu đồ K-line. (Lưu ý: Thao tác tương tự ở trang giao dịch Futures.)









② Từ thanh công cụ bên trái, nhấn vào nút [Fibo thoái lui], sau đó chọn [Mô hình Gann vuông].









③ Từ điểm giá MX thấp nhất trong tháng 9 kéo về phía trước để bắt đầu vẽ.









④ Nhấn vào mô hình Gann vuông, nhấn vào nút tùy chọn, sau đó nhấn [Cài đặt]. Tại đây, bạn có thể định cấu hình cài đặt kiểu, tọa độ và mức độ hiển thị cho mô hình Gann vuông.













Hiện tại, mô hình Gann vuông không được hỗ trợ trên Ứng dụng MEXC.



