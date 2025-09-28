Hướng dẫn toàn diện: Nắm bắt xu hướng thị trường bằng các chỉ báo giao dịch tiền mã hoá





Trong giao dịch tiền mã hoá, phân tích chỉ báo kỹ thuật đề cập đến một phương pháp định lượng sử dụng các công thức toán học và thống kê để đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách xử lý dữ liệu giá và khối lượng thông qua các phép tính cụ thể, phương pháp này cung cấp cho nhà đầu tư những góc nhìn trực quan về hướng đi của thị trường. MEXC cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, bao gồm các chỉ báo kinh điển như Đường trung bình động (MA), đường trung bình động hàm mũ (EMA), đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), dải Bollinger (BOLL) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).





Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật hiển thị mức giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đường tuyến tính. MA giúp làm mượt các biến động giá ngắn hạn, từ đó làm cho xu hướng cơ bản trở nên rõ ràng hơn. Có nhiều loại đường trung bình động, bao gồm: đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).









Ví dụ: Với BTC trên biểu đồ ngày, đường màu vàng thể hiện MA5. Vào ngày 05/08, giá BTC đã giảm và chạm vào đường MA5, nhanh chóng tìm được hỗ trợ và bật tăng mạnh trở lại, cho thấy một nhịp hồi ngắn hạn từ đường trung bình động.













Đường trung bình động hàm mũ (EMA) gán trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây, giúp phản ứng nhạy hơn với biến động giá so với đường trung bình động đơn giản. EMA thường được sử dụng để nắm bắt xu hướng ngắn hạn và xác định khả năng đảo chiều xu hướng.









Ví dụ: Với BTC trên biểu đồ ngày, đường màu vàng thể hiện EMA5 và đường màu tím thể hiện EMA10. Các nhà giao dịch thường sử dụng giao cắt EMA như tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Chẳng hạn, một cơ hội mua đã xuất hiện lúc 8:00 sáng ngày 24/06, khi xuất hiện giao cắt tăng (bullish crossover).













Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng, tạo tín hiệu bằng cách tính toán chênh lệch giữa hai đường trung bình động và quan sát các giao cắt của chúng. MACD được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng giá và khả năng đảo chiều. Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần: đường nhanh (DIF), đường chậm (DEA) và biểu đồ histogram (các cột MACD) dao động quanh một đường cơ sở (baseline).









Ví dụ: Với BTC, chỉ báo MACD bao gồm hai đường: đường nhanh (đường màu vàng trên biểu đồ) và đường chậm (đường màu tím). Khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm, đây được gọi là giao cắt tăng (bullish crossover) hay giao cắt vàng (golden cross), báo hiệu khả năng bắt đầu xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm, tạo thành giao cắt giảm (bearish crossover) hay giao cắt tử thần (death cross), báo hiệu khả năng bắt đầu xu hướng giảm.













Dải Bollinger (BOLL) đo lường mức độ biến động của thị trường và xác định các vùng có khả năng quá mua hoặc quá bán. Chỉ báo này bao gồm ba đường: dải trên (UP), dải giữa (MID) và dải dưới (DN).









Ví dụ: Theo chiến lược hồi quy về trung bình của dải Bollinger, giá thường dao động trong phạm vi được tạo bởi dải trên và dải dưới. Mặc dù giá có thể tạm thời phá vỡ ra ngoài các dải này, nhưng theo thời gian, chúng thường quay trở lại trong phạm vi. Do đó, việc giá phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới dải có thể được coi là một tín hiệu giao dịch. Chẳng hạn, vào ngày 08/04, giá BTC đã giảm xuống dưới dải dưới, có thể được xem là một tín hiệu mua tiềm năng.













Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo lường biên độ biến động giá gần đây nhằm đánh giá trạng thái quá mua hoặc quá bán. RSI tạo ra một giá trị từ 0 đến 100 bằng cách tính trung bình lợi nhuận và thua lỗ trong một khoảng thời gian cụ thể.









Ví dụ: RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị cao cho thấy động lượng tăng mạnh, trong khi giá trị thấp cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Ví dụ, vào ngày 11/11/2024, RSI của BTC đã vượt ngưỡng trên, báo hiệu trạng thái quá mua – một cơ hội tiềm năng để bán khống.













Chỉ báo kỹ thuật Ưu điểm Nhược điểm Đường trung bình (MA) Lọc nhiễu các biến động giá ngắn hạn, cung cấp mức hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bị trễ so với giá, kém hiệu quả trong thị trường đi ngang và dễ bị nhiễu bởi các điểm dữ liệu bất thường. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) Phản ứng nhanh hơn với biến động giá; mang lại hiệu quả làm mượt và thích ứng tốt hơn. Có thể quá nhạy, dẫn đến tín hiệu sai, có thể tạo ra tín hiệu đảo chiều sớm không đáng tin cậy. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) Khả năng bám xu hướng mạnh, sự phân kỳ giữa giá và MACD giúp nhận diện đảo chiều. Có độ trễ, dễ phát tín hiệu sai trong thị trường đi ngang hoặc tích lũy. Dải Bollinger (BOLL) Phản ánh hiệu quả độ biến động thị trường và cung cấp mức hỗ trợ/kháng cự, dải giữa hỗ trợ đánh giá xu hướng. Là chỉ báo trễ, có thể gây hiểu nhầm trong các trường hợp phá vỡ giả. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) Cung cấp tín hiệu rõ ràng về trạng thái quá mua hoặc quá bán và đo lường sức mạnh xu hướng. Dễ bị nhiễu trong thị trường đi ngang, rất nhạy cảm với khoảng thời gian được chọn và có thể cần điều chỉnh.













Bằng cách sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình (MA) và MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ), nhà đầu tư có thể xác định rõ hơn cả xu hướng dài hạn và biến động ngắn hạn của thị trường. Điều này giúp xác định thời điểm vào và thoát lệnh hiệu quả hơn. Ví dụ, khi đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn cắt lên EMA dài hạn để tạo thành "giao cắt vàng" (golden cross), điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng – một cơ hội tiềm năng để mua vào.









Các chỉ báo kỹ thuật có thể đóng vai trò là điểm tham chiếu cho các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà đầu tư đặt mục tiêu chốt lời và cắt lỗ một cách hợp lý. Chẳng hạn, dải trên và dải dưới của chỉ báo Dải Bollinger (BOLL) có thể được xem là các vùng kháng cự và hỗ trợ động. Khi giá chạm vào dải trên, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt một phần hoặc toàn bộ vị thế để đảm bảo lợi nhuận. Khi giá chạm dải dưới, đây có thể là cơ hội mua vào với mức rủi ro thấp hơn.









Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp dữ liệu định lượng, giúp loại bỏ việc ra quyết định dựa hoàn toàn vào cảm xúc hoặc trực giác. Ví dụ, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường trạng thái quá mua và quá bán. Khi RSI vượt ngưỡng 70, điều đó cho thấy tài sản có thể đang trong trạng thái quá mua và sắp có điều chỉnh giá. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể thận trọng hơn, tránh việc mua đuổi theo đà tăng giá một cách mù quáng, từ đó giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thị trường biến động.









Chúng tôi sẽ minh hoạ quy trình thiết lập bằng giao diện giao dịch Futures của MEXC. Các bước thực hiện trên Spot là hoàn toàn giống nhau.





1) Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó, nhấn vào Futures để truy cập trang giao dịch Futures.





2) Ở phía trên biểu đồ nến, nhấn vào nút Chỉ báo.





3) Trong bảng chỉ báo, nhấn chọn các chỉ báo bạn muốn thêm. Ví dụ, MA - Đường trung bình động (MA), như hiển thị trong hình bên dưới.





4) Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc thiết lập chỉ báo.













MEXC cung cấp nhiều loại chỉ báo kỹ thuật với đặc điểm riêng biệt, phù hợp cho các kịch bản giao dịch khác nhau. Khi sử dụng các công cụ này, nhà đầu tư nên cân nhắc chu kỳ giao dịch cá nhân, mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường hiện tại để xây dựng một chiến lược kết hợp chỉ báo một cách hiệu quả. Trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá biến động nhanh và không ngừng thay đổi, việc liên tục điều chỉnh và hoàn thiện cách kết hợp chỉ báo thông qua thực tiễn là điều cần thiết. Cách tiếp cận linh hoạt này có thể giúp khám phá ra những cơ hội giao dịch tốt hơn, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và cuối cùng là nâng cao hiệu suất giao dịch tổng thể.





Đối với nhà đầu tư, việc hiểu cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cốt lõi trên MEXC – cùng với việc nắm rõ điểm mạnh và hạn chế của chỉ báo – là yếu tố then chốt để đưa ra quyết định sáng suốt trong giao dịch tiền mã hoá. Bằng cách thành thạo cả cách ứng dụng và thiết lập các công cụ này trên sàn, người dùng sẽ có khả năng đối mặt với biến động thị trường một cách tự tin và kỷ luật hơn.





