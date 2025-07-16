Mức Fibonacci thoái lui Là Gì?





Giao dịch thường xuyên khiến các nhà giao dịch phát minh ra nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau nhằm cố gắng dự đoán xu hướng bằng cách sử dụng phương pháp 'khoa học'. Fibonacci thoái lui cũng là một phương pháp phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự của thị trường. Hỗ trợ đề cập đến tiềm năng mà giá có thể ổn định và ngừng giảm trong xu hướng giảm. Kháng cự, còn được gọi là mức áp lực, đề cập đến mức giá có thể gặp phải kháng cự làm đảo ngược xu hướng tăng.





Các mức Fibonacci thoái lui được phát triển từ tập hợp các số được phát hiện bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci. Tập hợp số này được gọi là Fibonacci hoặc tỷ lệ vàng.





Leonardo Fibonacci là một nhà toán học xuất sắc, vào năm 1202 ông đã viết cuốn sách 'Liber Abaci' giới thiệu hệ thống chữ số Ả Rập với thế giới phương Tây. Trong cuốn sách này, ông đặt ra một vấn đề thú vị: Có một cặp thỏ trưởng thành và mỗi tháng chúng sinh ra một cặp thỏ con. Thỏ con mỗi tháng tuổi một lần cũng có thể sinh thêm một cặp thỏ con nữa. Nếu mỗi cặp thỏ đều trải qua quá trình sinh ra, trưởng thành và sinh sản này và không bao giờ chết thì câu hỏi đặt ra là sau N tháng sẽ có bao nhiêu cặp thỏ?





Nếu thể hiện điều này bằng một chuỗi số, chúng ta sẽ có chuỗi Fibonacci nổi tiếng: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Mỗi số tiếp theo trong chuỗi là tổng của hai số trước đó và những số này có mối quan hệ tỷ lệ cụ thể, đó là: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, và 100%. Mặc dù tỷ lệ Fibonacci không phải là 50% nhưng nhiều người vẫn đánh giá cao tầm quan trọng của nó.





Năm 1611, một học giả phát hiện ra rằng chuỗi Fibonacci có tỷ lệ vàng là 1.618033987... Sau này, người ta nhận thấy Fibonacci được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, tổng số cánh hoa trên một bông hoa thường tương ứng với con số Fibonacci. Trong vật lý hiện đại, dựa trên chuỗi Fibonacci, bạn gần như có thể tính chu kỳ của không gian vật lý ba chiều đối với tỷ lệ vàng và tỷ lệ bạch kim. Trong kiến trúc, nhiều cấu trúc bí ẩn tuân theo tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như tỷ lệ giữa chiều cao và chiều dài nửa đáy của các mặt tam giác trên kim tự tháp. Chuỗi Fibonacci cũng được sử dụng trong giao dịch để khám phá những bí ẩn về sự tăng giá và thoái lui của giá.





Xu hướng giá thị trường thường đi theo một hướng nhất định mà trong đó có các xu hướng nhỏ thứ cấp trong xu hướng lớn hơn. Các mức Fibonacci thoái lui sử dụng các tỷ lệ Fibonacci: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, và 100% để xác định mức độ thoái lui và phục hồi của thị trường dựa trên mối quan hệ của các tỷ lệ này.





Do đó, chúng ta có thể sử dụng các mức Fibonacci thoái lui để xác định các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng, từ đó xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh. Nếu thị trường giảm trong một xu hướng tăng, bằng cách vẽ các đường Fibonacci thoái lui , chúng ta có thể tìm ra các mức giá hỗ trợ và tiếp tục xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, nếu thị trường phục hồi, việc vẽ các đường Fibonacci thoái lui có thể giúp chúng ta xác định các mức kháng cự tiềm năng và khi giá chạm đến các mức này, thị trường có thể tiếp tục giảm.





Trên đây chỉ là phần giới thiệu lý thuyết. Trong giao dịch thực tế, tiền kỹ thuật số bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cung và cầu, nền tảng dự án và tin tức. Chỉ báo Fibonacci thoái lui có thể bị sai lệch, vì vậy cần quản lý chặt chẽ rủi ro.





Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci thoái lui được vẽ bằng cách chọn hai điểm cực trị trên biểu đồ K-line (thường là điểm thấp nhất và cao nhất trong một khoảng thời gian). Điểm bắt đầu và điểm kết thúc sẽ khác nhau khi vẽ biểu đồ trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Trong xu hướng tăng, lấy điểm thấp nhất (giá tiền mã hóa thấp nhất) làm điểm bắt đầu, điểm bắt đầu là 1 (hoặc 100%), và điểm cao nhất (giá của tiền mã hóa cao nhất) là điểm cuối và điểm cuối là 0 ( hoặc 0%). Trong xu hướng giảm, chúng tôi lấy điểm cao nhất của giá tiền tệ làm điểm bắt đầu và điểm thấp nhất của giá tiền tệ làm điểm kết thúc.





Truy cập vào website MEXC và sử dụng Fibonacci thoái lui theo các bước sau:

① Lấy giao dịch Spot MX làm ví dụ (áp dụng tương tự cho giao dịch Futures), sau khi vào trang giao dịch, nhấp vào biểu tượng bút chì.









② Chọn biểu tượng Fibo thoái lui ở bên trái biểu đồ K-line.









③ Xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc. MX rõ ràng đang trong xu hướng tăng. Chúng tôi chọn điểm giá thấp nhất vào tháng 9 năm 2023 làm điểm bắt đầu và điểm cao nhất vào tháng 6 năm 2023 làm điểm kết thúc để vẽ. Đặt con trỏ chuột vào điểm thấp nhất và kéo nó lên trên để hoàn tất.









Bạn có thể truy cập vào ứng dụng MEXC để sử dụng các mức Fibonacci thoái lui . Chỉ cần vào trang K-line và chọn biểu tượng Fibo thoái lui, cách vẽ cũng giống như trên trang web. Để truy cập trang K-line, vui lòng tham khảo bài viết “ Sử dụng công cụ vẽ như thế nào?” (Phiên bản K-line cơ bản) .





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

