Hướng dẫn đầy đủ về biểu đồ độ sâu của tiền mã hoá: So sánh sổ lệnh và tác động thị trường

Trong thế giới giao dịch tiền mã hoá, biểu đồ độ sâu là một dạng trực quan hoá số lượng lệnh mua và lệnh bán trên thị trường, mang đến cho nhà giao dịch những góc nhìn vô giá. Biểu đồ này không chỉ phản ánh mức độ hoạt động của người dùng và khối lượng giao dịch trên sàn, mà còn là tham chiếu quan trọng để đánh giá độ sâu thị trường và tính thanh khoản.





Đúng như tên gọi, biểu đồ độ sâu là một dạng biểu đồ thể hiện trực quan độ sâu thị trường. Biểu đồ này cho phép người dùng xem số lượng lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường giao dịch, và thường xuất hiện trên các sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh. Biểu đồ độ sâu phản ánh hoạt động của người dùng và khối lượng giao dịch trên sàn, mang lại cái nhìn rõ ràng về độ sâu thị trường và tính thanh khoản. Chính vì vậy, việc biết cách đọc biểu đồ độ sâu là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi nhà giao dịch.









Biểu đồ độ sâu là công cụ trực quan hoá độ sâu thị trường. Lấy ví dụ giao dịch BTC Spot trên MEXC, một biểu đồ độ sâu điển hình bao gồm các yếu tố chính sau:





Trục ngang (trục X): Hiển thị mức giá đặt lệnh, tăng dần từ trái sang phải, phản ánh phạm vi giá tổng thể của thị trường.

Trục dọc (trục Y): Thể hiện số lượng lệnh, tức tổng số lệnh mua hoặc bán được đặt ở mỗi mức giá.

Vùng màu xanh: Đại diện cho phía mua, tức tập hợp các lệnh sẵn sàng mua ở mức giá hiện tại hoặc thấp hơn. Vùng xanh càng lớn cho thấy áp lực mua càng mạnh.

Vùng màu đỏ: Đại diện cho phía bán, tức tập hợp các lệnh sẵn sàng bán ở mức giá hiện tại hoặc cao hơn. Vùng đỏ càng lớn cho thấy áp lực bán càng mạnh.

Điểm giao nhau: Đánh dấu giá thị trường hiện tại, nơi lực mua và lực bán cân bằng.

Phạm vi giá: Phản ánh biên độ dao động giá, cho thấy mức biến động giá mà thị trường sẵn sàng chấp nhận.









Việc đọc biểu đồ độ sâu rất quan trọng đối với nhà giao dịch, vì không chỉ giúp đánh giá độ sâu thị trường mà còn cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán.









Độ sâu thị trường đề cập đến khả năng thị trường hấp thụ lệnh mua và lệnh bán tại một mức giá nhất định. Bằng cách phân tích biểu đồ độ sâu, nhà giao dịch có thể trực tiếp đánh giá chất lượng của độ sâu thị trường:





Sổ lệnh dày đặc với chênh lệch hẹp: Nếu các lệnh mua và bán được xếp sát nhau ở nhiều mức giá, điều đó cho thấy độ sâu thị trường tốt. Nghĩa là nhiều lệnh tập trung quanh mức giá hiện tại, giúp nhà giao dịch thực hiện giao dịch gần với giá thị trường và giảm chi phí giao dịch.

Sổ lệnh mỏng với khoảng cách lớn: Ngược lại, nếu có những khoảng trống lớn giữa các mức giá đặt lệnh, điều đó cho thấy độ sâu thị trường kém. Nghĩa là có ít lệnh tại một số mức giá, khiến nhà giao dịch có thể gặp phải chênh lệch giá lớn và trượt giá cao hơn khi thực hiện lệnh Market, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn.









Sự cân bằng giữa áp lực mua và bán là một chỉ báo quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách so sánh kích thước vùng đỏ và vùng xanh trên biểu đồ độ sâu, nhà giao dịch có thể nhanh chóng nắm bắt tâm lý thị trường:

Vùng xanh lớn hơn: Cho thấy áp lực mua mạnh hơn, gợi ý thị trường có thể đang trong xu hướng tăng.

Vùng đỏ lớn hơn: Cho thấy áp lực bán mạnh hơn, gợi ý thị trường có thể đang trong xu hướng giảm.

Hai vùng tương đương nhau: Cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán, gợi ý thị trường có thể đang trong giai đoạn tích luỹ.













Lấy ví dụ biểu đồ độ sâu BTC, biểu đồ hiển thị các lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau. Vùng màu xanh bên trái đại diện cho phía mua, thể hiện số lượng BTC mà người mua sẵn sàng mua ở nhiều mức giá. Vùng màu đỏ bên phải đại diện cho phía bán, thể hiện số lượng BTC mà người bán sẵn sàng bán. Từ biểu đồ có thể thấy có lực hỗ trợ mua mạnh quanh mức 112,230.37 USDT, trong khi áp lực bán đáng kể xuất hiện gần mức 114,314.58 USDT.













Giảm chi phí giao dịch: Một thị trường có độ sâu tốt nghĩa là có nhiều lệnh được đặt hơn, cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán ở mức giá gần với giá thị trường thực tế, từ đó giảm chi phí giao dịch.

Tránh trượt giá: Trong các thị trường có độ sâu kém, có thể tồn tại khoảng cách lớn giữa giá đặt lệnh và giá khớp thực tế, dẫn đến trượt giá. Bằng cách phân tích biểu đồ độ sâu, nhà giao dịch có thể dự đoán tình trạng độ sâu thị trường trước và tránh giao dịch trong điều kiện có rủi ro trượt giá cao.

Xây dựng chiến lược giao dịch: Bằng cách kết hợp phân tích biểu đồ độ sâu với so sánh áp lực mua và bán, nhà giao dịch có thể thiết kế chiến lược chính xác hơn. Ví dụ: trong thị trường có áp lực mua mạnh, chiến lược mua khi giá điều chỉnh có thể phù hợp. Trong thị trường có áp lực bán mạnh, chiến lược bán khi giá hồi phục có thể hợp lý hơn.









Là một công cụ thiết yếu trong giao dịch tiền mã hoá, biểu đồ độ sâu mang giá trị không thể thay thế đối với nhà giao dịch. Bằng cách nắm vững cách đọc và phân tích biểu đồ độ sâu, nhà giao dịch có thể đánh giá tốt hơn độ sâu thị trường và sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch chính xác hơn, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch tiền mã hoá tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà giao dịch nên hiểu rõ các rủi ro này và thận trọng khi đầu tư.





