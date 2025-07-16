Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 10





Vào tháng 10, MEXC đã công bố dữ liệu đốt token MX cho Quý 3 năm 2024, với tổng cộng 2,480,000 token MX đã bị đốt. Hành động này nhằm mục đích củng cố niềm tin của người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ token MX, bạn cũng có thể tham gia các sự kiện độc quyền hàng tháng để nhận phần thưởng airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về lợi ích của việc nắm giữ MX, vui lòng tham khảo bài viết " 3 lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX.









Trong tháng 10 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 93 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 5.64 triệu USDT, với APY lên đến 37%.





Theo số liệu thống kê từ MEXC, 05 token hàng đầu của sự kiện airdrop tháng 10 đều ghi nhận mức tăng hơn 100%. Trong đó, NIM có mức tăng cao nhất trong tháng lên đến 2,747%. Tiếp theo là ZND và GALAXIS có mức tăng đáng kể, lần lượt là 392% và 282%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến ngày 31/10) NIM 18/10/2024 2,747% ZND 24/10/2024 392% GALAXIS 03/10/2024 282% MVT 03/10/2024 110% OLAS 30/10/2024 105%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX.





Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên 3 lần mỗi ngày. Bắt đầu từ 22:59 (Giờ VN) của ngày trước sự kiện, người dùng cần đảm bảo nắm giữ tối thiểu 1,000 MX liên tiếp trong 24 giờ ở tài khoản Spot. Nếu số dư MX giảm xuống dưới 1,000 MX bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 24 giờ này, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC để tham gia. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để giảm phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, tận hưởng mức ưu đãi giảm 20%. Hơn nữa, nếu nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX ở tài khoản Spot liên tiếp trong 24 giờ, bạn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.





MEXC thu hút một lượng lớn người dùng nhờ vào sự đa dạng token và tốc độ niêm yết nhanh. Người dùng yêu thích MEXC vì tính thanh khoản sâu, trải nghiệm người dùng mượt mà, bảo mật, ổn định và dịch vụ khách hàng nhanh chóng. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, ổn định và đáng tin cậy đến người dùng.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.